TTB-Neuheit: The Macallan Carta Nautica 1987

Das 88 Bamboo Editorial Team (Kanpai!) entdeckte am letzten Wochenende in der us-amerikanischen TTB-Datenbank die Etiketten einer neuen Abfüllung von The Macallan. Dieses, auf 600 Flaschen limitierte Bottling The Macallan Carta Nautica 1987, ist inspiriert von den transatlantischen Reisen, die ihre Eichenfässer bereits hinter sich hatten, bevor sie bei Macallan befüllt wurden (und werden):

The Macallan has created a bottling inspired by the epic transatlantic journeys of its oak undertaken since 1824. This whisky started its maturation in the finest oak casks seasoned by sherry wine from Jerez de la Frontera, Spain, before being moved to casks that previously held bourbon from America to complete its journey.

Der Malt der Speyside-Brennerei wurde 1987 destilliert, und kam (oder kommt noch) in diesem Jahr mit einem Alkoholgehalt von 45,2 % Vol. in die 600 verfügbaren Flasche. Hier die The Macallan Carta Nautica 1987 Label: