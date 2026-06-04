Vierte und letzte THY Whisky Festivalabfüllung: Gedulgt X THY

Knapp eine Woche vor dem Start des THY Whisky Festivals im Norden Dänemarks wurde nun die vierte Festivalafüllung vorgestellt: Der Gedulgt X THY ist das Produkt einer Zusammenarbeit zwischen der Farm Distillery und der Gedulgt Bar, die in Aarhus und Aalborg beheimatet ist. Der Name bedeutet „Versteck“ oder „Geheim“, sie ist also eine nicht einsehbare Speakeasy-Bar. Interessanterweise hat man das Etikett genau nach diesem Prinzip gestaltet – gewisse Details werden erst aus der Nähe erkenn- und sichtbar.

Zum Whisky selbst: Es ist ein über Buchenrauch „getorfter“ Single Malt aus dem dritten Produktionslauf der neuen Brennanlage aus dem Jahr 2019. Er lagerte fast sieben Jahre lang in einem Oloroso Sherryfass und reifte damit in gleicher Weise wie der Thy Whisky No. 9, der als bester Whisky Europas ausgezeichnet wurde. Der Gedulgt X THY aus dem Fass Nr. 290 ist allerdings noch etwas älter. Abgefüllt wurde er mit 57,8% vol. Alkoholstärke in Halbliterflaschen.

Für ihn gilt wie für die drei zuvor präsentierten Abfüllungen: Er ist nur am Festival erhältlich. Und so sieht er aus: