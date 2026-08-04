The Macallan veröffentlicht finalen Part der The Harmony Collection

Wie angekündigt und erwartet beendet The Macallan ihre The Harmony Collection mit der sechsten und zugleich letzten Edition. Der finale Teil der Reihe besteht allerdings aus zwei Abfüllungen. Neben Inspired By Fresh Coconut, die sich angekündigt hatte, erscheint ebenfalls Inspired By Toasted Coconut.

Beide Abfüllungen kommen in einer Verpackung daher, die aus ausrangierten Kokosfasern gefertigt ist. Ein emissionsfreies Herstellungsverfahren verleiht ihr dabei ihren schwarzen Farbton. Die Whiskys reiften in einer Kombination aus Ex-Bourbon-Fässern und Fässern aus amerikanischer Eiche, die zuvor mit Sherry belegt waren. Auf ihrer Website beschreibt The Macallan den Charakter der ausgewählten Fässer so:

„Specifically selected casks have developed coconut notes through the high levels of oak lactones found in the wood, allowing this rare and distinctive note to shine in the finished whisky.“

The Macallan The Harmony Collection Inspired by Fresh Coconut ist mit einem Alkoholgehalt von 46,3 % Vol. abgefüllt und für die jeweiligen Landes-Märkte bestimmt. Auf der Website der Brennerei ist die Abfüllung für 163,63 € erhältlich.

Die dazu gehörenden Tasting Notes sind laut dem 88 Bamboo Editorial Team:

Nose: Fresh coconut, zesty lime, citrus notes of lemon and orange, tropical mango and papaya, layered with vanilla, almond, sweet oak, and a hint of nutmeg and cinnamon.

Palate: Sweet lime, lemon and vanilla sponge with desiccated coconut, icing sugar, coconut milk, sweet oak with dried tropical fruits.

Finish: Bursts of coconut and floral honey.

The Macallan The Harmony Collection Inspired by Toasted Coconut kam mit einem Alkoholgehalt von 43,3 % Vol. in die Flaschen und ist für den Travel Retail vorgesehen.

Die auf 88 Bamboo zu lesenden Tasting Notes:

Nose: Toasted coconut, crème caramel, white chocolate, vanilla bean, pink grapefruit, lemon zest, shea butter and subtle sweet cardamom.

Palate: Coconut truffle, charred pineapple, lime marmalade, grapefruit, frangipane, meringue and toasted oak.

Finish: Sweet tropical fruits and toasted oak.

Begleitet wird die Veröffentlichung von sechs Cocktail-Varianten, die den Kokosnuss-Charakter in unterschiedlicher Art interpretieren und hervorheben. Zusätzlich stellt The Macallan noch sechs Pairings des Pâtissiers Jordi Roca vor. Die Rezept der Cocktail-Kreationen und der ergänzenden Food-Pairings finden Sie ebenfalls auf der Website von The Macallan.