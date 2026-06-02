The Macallan enthüllt The Romantica Collection zum hundertjährigen Jubiläums von „The Macallan 1926“

Anlässlich des hundertjährigen Jubiläums des „The Macallan 1926“ veröffentlicht The Maccallan eine Single-Cask-Abfüllung aus dem Jahrgang 1986. Für die The Macallan Romantica Collection wurde das Fass Nr. 9925 abgefüllt – ein Fass aus europäischer Eiche, zuvor mit Sherry belegt und im Jahr 1986 befüllt, und anschließend 40 Jahre lang auf dem Anwesen von The Macallan reifte. The Romantica Collection ist mit einem Alkoholgehalt von 48,6 % Vol. abgefüllt und präsentiert sich in ihrer natürlichen Farbe.

Mit jenen drei Künstlern, die bereits die Originalkunstwerke für den „The Macallan 1926“ beigesteuert hatten – Sir Peter Blake, Valerio Adami und Michael Dillon –, ist The Macallan eine Partnerschaft eingegangen. Exklusiv für die Romantica Collection haben sie neue Werke geschaffen:

Sir Peter Blake mit einer Collage mit dem Titel „The Music Room“. Sie entführt den Betrachter in das Jahr 1986 und zum Easter Elchies House – der spirituellen Heimat der Marke The Macallan, das auf jeder einzelnen Flasche verewigt ist.

mit einer Collage mit dem Titel „The Music Room“. Sie entführt den Betrachter in das Jahr 1986 und zum Easter Elchies House – der spirituellen Heimat der Marke The Macallan, das auf jeder einzelnen Flasche verewigt ist. Valerio Adami : Seine Komposition *Romantica* (1986) zeigt Janet „Nettie“ Harbinson, die von 1918 an die Brennerei führte und somit auch verantwortlich ist für „The Macallan 1926“, in einem leuchtend roten Kleid vor der Kulisse der schottischen Landschaft.

: Seine Komposition *Romantica* (1986) zeigt Janet „Nettie“ Harbinson, die von 1918 an die Brennerei führte und somit auch verantwortlich ist für „The Macallan 1926“, in einem leuchtend roten Kleid vor der Kulisse der schottischen Landschaft. Michael Dillon: Seine Landschaftsgemälde *The Macallan Estate* fängt die natürliche Schönheit der Speyside ein.

The Macallan Romantica Collection wird exklusiv als komplettes Set der drei Künstlerausgaben, beginnend am 30. Juli 2026, erhältlich sein. Insgesamt wurden 258 Flaschen befüllt, somit entfallen auf jeden Künstler lediglich 86 Flaschen. Interessenten, die die The Macallan Romantica Collection erwerben möchten, wenden sich bitte an den Kundenservice von The Macallan unter ClientServices@TheMacallan.com. Dort ist dann auch der Preis der Kollektion zu erfahren.