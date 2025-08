The Macallan mit zwei neuen Tee-inspirierten Releases in der Harmony Collection

Die Zusammenarbeit von The Macallan mit dem britischen Teehändler und -blender Jing kündigte sich bereits an. Nun erscheinen zwei Releases innerhalb der The Macallan Harmony Collection als Hommage an Tee und Natur, deren Präsentationsboxen aus wiederverwendeten Teeblättern hergestellt sind.

The Macallan Inspired By Phoenix Honey Orchid Tea reifte überwiegend in Sherry-Fässern aus amerikanischer Eiche. Verwendung fanden aber auch in Sherry-Fässern aus europäischer Eiche und in ehemaligen Bourbonfässern gelagerter Single Malt.

Der Phoenix Honey Orchid Tea ist ein Oolong-Tee aus dem Phoenix-Gebirge in Guangdong, China. Er soll Aromen von Dessertwein und exotischen Früchten bieten. Der von ihm inspirierte Whisky von The Macallan bietet einen warmen Honigton. Ferner zeichnet er sich durch Noten von Pfirsich, Aprikose, Honig, tropischen Früchten und Toffee aus. The Macallan Inspired By Phoenix Honey Orchid Tea ist mit 43,9 % Vol. abgefüll. Ab dem 5. August 2025 ist dieser neue Macallan im ausgewählten Handel zu einer UVP von £152 (dies wären nicht ganz 180 €) erhältlich.

The Macallan Inspired By Organic Cherrywood Lapsang Tea reifte hauptsächlich in Sherry-Fässern aus europäischer Eiche. Diese wurde ergänzt durch eine Auswahl an Sherry-Fässern aus amerikanischer Eiche. Der Whisky greift die Aromen des über Kirschholz geräucherten Tees von Jing auf. Die Abfüllung ist ab dem 1. Oktober 2025 exklusiv im globalen Reiseeinzelhandel. Für diesen, mit 44,9 % Vol. abgefüllten Malt ist im Post beim Whisky Magazine kein Preis angegeben.