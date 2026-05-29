Garrard County Distilling Co. in Lancaster, Kentucky, wird zwangsversteigert

Über das Schicksal der Garrard County Distilling Co. haben wir auf Whiskyexperts schon mehrmals berichtet: Anfang 2024 wurden die ersten Fässer befüllt, Im Februar 2024 wurde Lisa Wick zum Master Distiller bestellt – und dann kam die Bourbon-Krise und warf alle Pläne über den Haufen. 2025 ging die Brennerei Pleite, und im März dieses Jahres übernahm ein mit Sazerac verbundenes Unternehmen, die Tom Collins Distillery LLC, die Brennerei durch die Übernahme der Schulden.

Als wir darüber berichteten stand die Frage im Raum, wie es mit der Garrard County Distilling Co. nun weitergehen sollte – und die Antwort kam gestern in Form eines Artikels auf WDBR.com aus Louisville: Gar nicht. Die Tom Collins Distillery LLC erwirkte vor Gericht die Zwangsversteigerung der Garrard County Distilling Co., um die Schulden in der Höhe von 27,9 Millionen Dollar wieder einzubringen. Die Versteigerung, zu der es noch keinen fixen Termin gibt, soll innerhalb von 90 Tagen stattfinden und umfasst die Brennerei, die Anlagen und auch den Bestand an Whiskyfässern.

Ob die Versteigerung ein Gewinn für die Tom Collins Distillery LLC und damit für Sazerac bringen wird, bleibt abzuwarten. Wenn wir mehr darüber erfahren, werden wir natürlich wieder für Sie berichten.