Garrard County Distilling Co. ernennt Lisa Wicker zum Master Distiller

In unserem letzten Bericht über die Garrard County Distillery, anlässlich der Befüllung der ersten Fässer, haben wir bereits erwähnt, dass die Destillerie im Februar ihren Master Distiller bekanntgeben wird. Nun ist es soweit: Lisa Wicker wird diese Position dort einnehmen.

Lisa Wicker ist in der US-Szene kein unbeschriebenes Blatt: Sie war zuvor Master Distiller der Widow Jane Distillery in Brooklyn – mit vielfach ausgezeichneten Whiskys aus ihrer Expertise. Auch bei der Lexington Brewing & Distilling Company, bei Samson & Surrey, Limestone Branch und der Starlight Distillery hatte sie zuvor in leitenden Positionen in der Produktion gearbeitet.

Ein Statement von Lisa Wicker zu ihrem neuen Job:

“I am so grateful to the team at Staghorn for this amazing opportunity to lead the whiskey making team at this beautiful new facility. Though this is one of the largest distilleries in Kentucky, my focus will remain on creating whiskeys using the hands-on, traditional craft disciplines I have honed over the past several decades.”