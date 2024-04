Video: Auf indischen Gerstefeldern für die Whiskyproduktion

Indischer Whisky erlangt auch bei uns immer mehr Bedeutung – die Single Malts von dort werden weltweit bei Blindverkostungen prämiert und verzeichnen stetiges Marktwachstum. Bestes Beispiel dafür: Die Piccadily Distillery, wo der auch bei uns sehr beliebte Indri Whisky hergestellt wird (unsere Videoreportage von dort finden Sie hier, und hier 58 Fotos vom Rundgang).

Auf Einladung der Brennerei (und auf Vermittlung des deutschen Importeurs Prineus) haben wir die Piccadily Distillery Ende Februar besucht – und auch einen Tagesabstecher auf die Gerstefelder der Region gemacht, um uns dort über die Besonderheiten der in Indien vorherrschenden sechsreihigen Gerste, die auch für die Whiskyproduktion eingesetzt wird, zu informieren. Unterwegs waren wir dort mit Anshul Yadav, dem General Manager Works der Barmalt Malting Pvt. Ltd., des größten Mälzereiunternehmens Indiens, der uns nicht nur die Unterschiede der verschiedenen Gerstesorten und ihre Bedeutung für Whisky näherbrachte, sondern auch die Werkzeuge, mit denen die Kleinbauern der Region ihre Felder bestellen.

Das sechsminütige Video über diese Besichtigung und einige Fotos von den Feldern zeigen wir Ihnen untenstehend. Auch hier eine kurze Inhaltsübersicht:

00:13 – Über die indische Gerste / About the barley in India

01:02 – Die unterschiedlichen Sorten / The different barley varieties

01:53 – Nach der Ernte – vor dem Mälzen / After haversting – before malting

02:54 – Erntesaisonen in Indien / Harvest seasons in India

03:37 – Die Maschinen für Gerste / The tools of the trade

05:40 – Die Düngerproduzenten (Kühe) / The manure producers (cows)

Das Video und alle weiteren von unserem Indienbesuch können Sie auch auf unserem Youtube-Kanal ansehen, auf dem sich mittlerweile fast 400 unserer Clips zum Thema Whisky befinden. Viel Vergnügen!

Im Sinne der Transparenz zu unseren Artikeln geben wir bekannt, dass die Kosten des Aufenthalts in Indien von der Piccadily Distillery übernommen wurden. Sämtliche anderen Flug- und Reisekosten wurden von der Redaktion getragen.