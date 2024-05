Serge verkostet: Eine kleine Tour durch Europa

Die heute als eine weitere kleine Reise um die Welt angekündigte Verkostung stellt sich bei näherem Hinschauen als kurzer Trip durch Mittel-Europa dar. Nach dem Start – wie gewohnt in Frankreich – folgt ein Sprung über den Ärmelkanal nach England. Der abschließende Stopp findet dann bei den St. Kilian Distillers in Deutschland statt, deren zwei Abfüllungen sehr gefallen.

Die Session des heutigen Tages in der Übersicht:

Abfüllung Punkte

A Roborel de Climens ‚Finition Tourbé #0001‘ (46%, OB, France, Cuvée Ephémère, +/-2023) 88 The English Company 11 yo ‚Batch 1‘ (46%, OB, England, bourbon, 2466 bottles, 2022) 83 The Oxford Artisan Distillery 2019/2023 (54.5%, Berry Bros. & Rudd, Collective #1 The Pioneers, rye, England, hogshead, cask #21) 84 Bimber 2017/2023 ‚Imperial Stout Beer Finish‘ (56.8%, OB, England, LMDW, cask #259, 257 bottles) 88 Filey Bay ‚Porter Cask‘ (50%, OB, Spirit Of Yorkshire Distillery, Special Release, England, 2000 bottles, 2024) 85 St. Kilian ‚Rich & Smoky‘ (46%, OB, Germany, peated, +/-2023) 83 St. Kilian 2019/2022 ‚Signature Edition Eleven‘ (46.2. OB, Germany, 8340 bottles) 85