Auch das erste St. Kilian Online Whisky Tasting in diesem Jahr – es fand am 9. März statt – war für die Brennerei aus Rüdenau wieder ein voller Erfolg. Im Vorfeld konnten etwa 1.000 Tasting Sets mit acht Samples abgesetzt werden. Mario Rudolf, Andreas Kreser, Dr. Heinz Weinberger und Olli Fink stellten live insgesamt vier Neuheiten vor, unter anderem einen unpeated Single Malt Whisky aus einem ehemaligen Four Roses Bourbon Barrel, der innerhalb weniger Minuten bereits ausverkauft war, sowie die erste unpeated Abfüllung der Reihe Whisky Solera by St. Kilian.

Wer sich diese Online-Verkostung nochmal (oder erstmals) anschauen möchte: Eingebettet in der folgenden Pressemitteilung der St. Kilian Distillers zu diesem Online-Tasting finden Sie die Aufzeichnung, die auch dauerhaft auf Youtube zur Verfügung stehen wird:

Grandioses St. Kilian Online Whisky Tasting zum Jahresauftakt mit neuem Set-up

Mario Rudolf, Andreas Kreser, Dr. Heinz Weinberger und Olli Fink stellen insgesamt vier Neuheiten vor.

Rüdenau, März 2024

Das Team der St. Kilian Distillers freut sich über ein weiteres erfolgreiches Online Whisky Tasting zum Jahresauftakt. Im Vorfeld verließen etwa 1.000 Tasting Sets mit acht exklusiven Samples die unterfränkische Destillerie und ließen auf ein ausgelassenes Whisky-Erlebnis hoffen.

Höhepunkt des genussvollen Abends war zweifellos die Verkostung der ersten unpeated Abfüllung der Reihe Whisky Solera by St. Kilian, welche mit ihrer reichlichen Süße von gereiftem Sherry, Pflaumen, Rosinen und Sevilla-Orangen die Whisky Community begeisterte.

An diesem unterhaltsamen und kurzweiligen Whisky-Abend feierte außerdem die brandneue Small Batch Serie Premiere. Dazu präsentierten die Whisky-Experten rund um Master Distiller Mario Rudolf eine für St. Kilian untypische Double Maturation: ex PX und ex Bourbon sowie die rauchige Abfüllung aus Ungarischer Eiche.

Als weiteres Highlight wurde zudem ein spezielles Single Cask vorgestellt. Dieser unpeated Single Malt Whisky aus einem ehemaligen Four Roses Bourbon Barrel fand besonderen Anklang bei Fans und Genießern. Innerhalb weniger Minuten war die auf 285 Flaschen limitierte Einzelfassabfüllung restlos ausverkauft.

Sie haben das Online Tasting verpasst oder möchten diesen grandiosen Whisky-Abend noch einmal Revue passieren lassen? Die Tasting-Aufzeichnung steht Ihnen hier dauerhaft zur Verfügung:

Das Tasting Line-Up:

NEU: Single Cask Unpeated – ex Four Roses Bourbon Barrel – St. Kilian Single Malt Whisky

NEU: St. Kilian Small Batch Unpeated – Double Maturation: ex PX und ex Bourbon – St. Kilian Single Malt Whisky

Signature Edition TWELVE – Single Malt Whisky

NEU: Whisky Solery by St. Kilian 2024 Unpeated – Single Malt Whisky

Signature Edition ELEVEN – Single Malt Whisky

St. Kilian PEATED – Rich & Smoky – Single Malt Whisky

NEU: St. Kilian Small Batch Peated – Ungarische Eiche – Single Malt Whisky

St. Kilian Advocaat Eierlikör – Made with Single Malt Whisky

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Genuss beim Verfolgen des Online Whisky Tastings und würden uns freuen, Sie schon bald (wieder) in unserer Destillerie in Rüdenau begrüßen zu dürfen.