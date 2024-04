Wie heute bereits erwähnt: Der Vatertag nähert sich. Auch Bushmills nimmt ihn zum Anlass, sich bei Vätern und Vorbilder zu bedanken – und ein paar passende Geschenksideen zu unterbreiten. Hier das, was man uns aus der nordirischen Destillerie über die deutsche Vertretung für Sie hat zukommen lassen:

Für Väter und Vorbilder: Bushmills Irish Whiskey sagt Slainté zum Vatertag

Es wird Zeit, Danke zu sagen. Danke an die Väter und Vorbilder, die uns in unserem Leben begleitet und geprägt haben. Am besten gelingt das mit dem perfekten Geschenk zum Vatertag: Einem Irish Whiskey von Bushmills, der ältesten lizensierten Whiskey-Destillerie der Welt – und gemeinsamer Zeit, um diesen besonderen Tropfen zu genießen. Wer früher viel mit seinem großen Vorbild gewerkelt hat, wird bestimmt die Handwerkskunst zu schätzen wissen, die sich in jeder Flasche Bushmills Irish Whiskey findet. Und auch das wertvolle Wissen, das bei Bushmills über Generationen weiter gegeben wird, ist ein schönes Sinnbild für die Werte, die wir von den Männern in unserem Leben mit auf den Weg bekommen haben. Dabei können die Vorlieben des Beschenkten ganz unterschiedlich sein: Vom zugänglichen Allrounder über komplex- fruchtige Varianten bis hin zu besonderen Sammlerstücken, mit denen sich die Jahre Revue passieren lassen, sind Bushmills Single Malt Irish Whiskeys die perfekte Geschenkidee und ab 31,99 € UVP im Handel, bei www.Whiskey.de oder im Club of Spirits verfügbar.

In der Tradition der Old Bushmills Destillerie, der ältesten lizenzierten Whiskey-Destillerie der Welt, wird das kostbare Wissen und Können seit vielen Generationen weitergegeben. Wie eine eingeschworene Familie strebt das Unternehmen stets nach höchster Perfektion. Das Geheimnis ihres anhaltenden Erfolgs liegt darin, dass sie von den Besten lernen – seit 1608 wird das Wissen von einer Generation zur nächsten weitergereicht, ähnlich der Weise, wie Väter ihr Erbe an ihre Kinder übergeben. Grund genug, den Vätern und Vorbildern am Vatertag mit einem Bushmills Irish Whiskey Anerkennung zu zollen: Sei es mit dem Klassiker Bushmills Irish Whiskey Single Malt 10 Years Old, dem neuen 14 Years Old oder den Qualitäten der aktuellen Causeway Collection: dem 12 Years Old New American Oak Cask oder dem 21 Years Old Vermouth Cask – eben je nach individuellem Geschmack.

Der Klassiker: Bushmills Irish Whiskey Single Malt 10 Years Old

Der Bushmills Single Malt Irish Whiskey 10 Years Old ist ein echter Alleskönner. Feine Zitrusnoten, süßer Honig, frische Vanille und ein Hauch cremiger Milchschokolade überzeugen in der Nase. Geschmacklich entfaltet er deutliche Akzente von reifen Früchten, begleitet von einem subtilen Milchschokoladenaroma und einer angedeuteten Toastigkeit, die das Ergebnis seiner mindestens zehnjährigen Lagerung in alten Oloroso-Sherry- und Bourbon-Whiskey-Fässern sind. In diesem Klassiker kommt besonders deutlich die Besonderheit Irischer Whiskeys zum tragen, denn diese sind durch ihre klassische, 3-fache Destillation besonders mild. Sein modern-elegantes Erscheinungsbild trägt die unverkennbare Signatur von Bushmills Master Distiller Colum Egan, dessen Expertise für den konsistent samtigen Geschmack von Bushmills steht. Ein Single Malt für Einsteiger und Fans von ausgewogenen Whiskeys.

Der Neue: Bushmills Irish Whiskey Single Malt 14 Years Old

Der Bushmills 14 Years Old Single Malt Irish Whiskey präsentiert sich im Glas mit einer verlockenden, rubinroten Farbe und bezaubert geschmacklich mit einem faszinierend reichhaltigen, süßen und sanften Charakter. Seine frischen, exotisch-fruchtigen

Nuancen machen ihn zur idealen Wahl sowohl für Neulinge in der Welt des Whiskeys als auch für erfahrene Genießer. Durch sein Finish in seltenen Malaga-Fässern zeigt Bushmills in Zusammenarbeit mit Master Blenderin Alex Thomas erneut das enorme Innovationspotenzial der ältesten lizenziertenWhiskey-Destillerie der Welt. Der 14 Jahre alte Whiskey dürfte durch die besonderen Noten des spanischen Likörweins besonders Väter mit einer Vorliebe für Wein ansprechen und ist sowohl im Fachhandel als auch zum Vatertag am 9. Mai auf www.whiskey.de verfügbar.

Der Besondere: Bushmills Causeway Collection 2023 Single Malt 12 Years Old New American Oak Cask

Für diejenigen, deren Väter echte Whiskey-Liebhaber und -Sammler sind hat Bushmills eine außergewöhnliche Geschenkidee in petto: Die beiden limitierten Editionen der Causeway Collection 2023 sind einzigartige Single Malts, inspiriert vom Giant’s Causeway, und wahre Schätze mit bemerkenswerten Finishes, die in keiner Sammlung fehlen sollten. Mahaognifarben und mit Noten von karamellisiertem Apfel, Pfirsich und Eiche präsentiert sich der 12 Years Old New American Oak Cask, der nach seiner ersten Reifung in Oloroso- Sherry- und Bourbon-Fässern sein besonderes Finish in frischen amerikanischen Eichenfässern erhielt. Die unbehandelte Eiche sorgt dafür, dass in vergleichsweise kurzer Zeit intensive Aromen von Vanille, Kokosnuss, warmen Gewürzen und cremiger Schokolade entstehen. Die limitierte Edition ist zum UVP von 110 Euro auf www.ludwig-von-kapff.de erhältlich.

Der Luxuriöse: Bushmills Causeway Collection 2023 Single Malt 21 Years Old Vermouth Cask

Ein ganz besonderer Schatz ist auch der Bushmills 21 Years Old Vermouth Cask aus der aktuellen Causeway Collection. Er reifte zunächst 18 Jahre lang in Oloroso-Sherry- und Bourbon-Fässern, bevor er für sein Finish in handverlesene Fässer umzog, die zuvor weißen Wermut aus der italienischen

Piemont-Region enthielten. Das Ergebnis ist ein einzigartiger Whiskey, dessen intensive Honigsüße in perfekter Balance mit Noten von Zitrusfrüchten, reifen dunklen Früchten, Anis und Mandeln steht. Abgerundet wird der Geschmack von einem Hauch Vanille und warmen Gewürzen. Der Abgang ist langanhaltend, trocken und leicht würzig. Ein herausragendes Beispiel e für einen irischen Single Malt und ab 375 Euro auf www.ludwig-von-kapff.de erhältlich.

Die Wahl getroffen? Dann können wir jetzt anstoßen. Mit Whiskey für echte Vorbilder: Slainté!