Bushmills Irish Whiskey launcht 14 Year Old Single Malt

Bushmills 14 Year Old, gefinsihed in Malaga-Fässern, wird in Deutschland ab April zur UVP von 55,- Euro erhältlich sein, wie uns die Bushmills Distillery über ihre Kommunikationsagentur in einer Presseaussendung mitteilt.

Hier die Mitteilung in Gänze:

Bushmills Irish Whiskey launcht innovativen 14 Year Old Single Malt: Seltene Malaga-Fässer sorgen für intensiven, süßen und weichen Charakter

April 2024, Hamburg | Nach dem erfolgreichen Launch der luxuriösen Single Malts Bushmills 25 Year Old und Bushmills 30 Year Old im vergangenen Jahr, erweitert die beliebte Whiskey-Marke ihr Kernsortiment nun um eine weitere, innovative Qualität: Bushmills 14 Year Old Single Malt Irish Whiskey verführt im Glas mit rubinroter Farbe und geschmacklich mit seinem faszinierend reichhaltigen, süßlichen und weichen Charakter. Mit den frischen, exotisch-fruchtigen Noten ist er die perfekte Wahl sowohl für Whiskey-Einsteiger*innen als auch für erfahrene Whiskey-Liebhaber*innen. Und mit seinem Finish in seltenen Malaga-Fässern zeigen Bushmills und Master Blenderin Alex Thomas einmal mehr das große Innovationspotential der ältesten lizensierten Whiskey-Destillerie der Welt – der 14 Year Old dürfte auch für Weinliebhaber*innen faszinierend sein. Die neue Single Malt-Qualität wird ab April vorerst exklusiv im Fachhandel sowie E-COM zur UVP von 55,- Euro erhältlich sein.

Exotische Sommerfrüchte, warme Gewürze und Aromen von Eichenholz: Der neue Bushmills 14 Year Old Single Malt Irish Whiskey ist auch für Bushmills selbst in mehrfacher Hinsicht einzigartig. Seine reichhaltigen und süßen Geschmacksnoten verdankt die jüngste Innovation von Bushmills der außergewöhnlichen Fassauswahl für die Reifung. Für etwa 14 Jahre lagerte der Whiskey ausschließlich in First- und Second-Fill-Bourbon-Fässern. Bis zu zwölf weitere Monate erhielt er dann in ausgewählten Malaga-Fässern sein besonderes Finish. Mit der Verbindung von Malaga- und Bourbon-Einflüssen entsteht ein weicher Whiskey mit einer opulenten Fülle von Aromen exotischer Früchte. Ein bedeutender Meilenstein – nicht nur für Bushmills, sondern auch für Master Blenderin Alex Thomas „Diese Qualität ist völlig anders als alle anderen Whiskeys in unserem Portfolio – und das liegt an der Verbindung aus Bourbon- und Malaga-Fässern“, bekräftigt Alex Thomas. „Diese Kombination verleiht unserem Whiskey Anklänge von Mango und Ananas, die mit den vorherrschenden Noten von Honig, Zimt und Milchschokolade zu einer Einheit verschmelzen. Das Ergebnis ist ein einzigartiger Single Malt, der Sonne und Süße ausstrahlt.“

Mit dem Bushmills 14 Year Old betritt Alex Thomas Neuland. Denn als einziger Whiskey im Portfolio von Bushmills wird der neue Single Malt nicht in Ex-Sherry-Fässern gelagert. „Mit dem neuen Bushmills 14 Year Old Single Malt Irish Whiskey wollte ich aus meiner Komfortzone ausbrechen und ein wirklich aufregendes Geschmackserlebnis für jeden Gaumen bieten“, erläutert Alex Thomas ihre Wahl. „Und nachdem ich die Entwicklung dieses 14 Jahre alten Whiskeys verfolgen durfte, kann ich jetzt sagen, dass seine außergewöhnliche Qualität unbestreitbar ist!“ Mit dem Neuzugang im Kernsortiment gibt die Bushmills Master Blenderin Whiskey-Liebhaber*innen die seltene Möglichkeit, die Aromen des Malaga-Weins und des Bourbons in ihrer reinsten Form zu genießen. Und um diesen Genuss so perfekt wie möglich zu machen, sicherte sich Alex Thomas besonders seltene Malaga Casks für das exklusive Finish: Die ausgewählten Eichenfässer wurden mit einem aus der „Muscat of Alexandria“-Rebsorte hergestellten Spanischen Likörwein befüllt. Dieser passt ihrer Meinung nach am besten zum Geschmacksprofil von Bushmills. Vier bis fünf Jahre reifte der Süßwein in den Fässern, bevor diese nur drei Tage nach ihrer Entleerung an die Old Bushmills Distillery an der irischen Nordküste geschickt werden. So wird sicher gestellt, dass der frische Duft in den Fässern erhalten bleibt. „Ich habe viel Erfahrung mit dem Muscat of Alexandria, der, wie Weinliebhaber*innen wissen, eine der ältesten Rebsorten der Welt ist. Er bringt unglaubliche Geschmacksprofile hervor und macht unseren 14 Year Old damit zum perfekten Single Malt für Whiskey-Entdecker*innen, die ihre Reise mit Single Malt begonnen haben und neugierig auf ihr nächstes Whiskey-Abenteuer sind.“

Der Bushmills 14 Year Old zeigt erneut eindrücklich, welche bedeutende Rolle Bushmills im weltweiten Aufschwung des irischen Single Malt Whiskeys spielt. Seit Jahrhunderten strebt die Marke an Irlands wilder und zerklüfteter Nord-Antrim-Küste nach Perfektion bei seinen Whiskey und hat mit der Vorstellung des neuen Bushmills 14 Year Old einen weiteren bedeutenden Schritt in diese Richtung getan. Bushmills 14 Year Old wird ab April zur UVP von 55,- Euro erhältlich sein.

Ab sofort ist Bushmills 14 Year Old eine fester Bestandteil in der prestigeträchtigen Bushmills Single-Malt-Reihe aus der Old Bushmills Distillery. Der 14 Year Old ergänzt damit die Premium-Qualitäten Bushmills 10 Year Old, 16 Year Old und 21 Year Old sowie die luxuriösen neuen 25 und 30 Year Old Single Malts, die 2023 auf den Markt gebracht wurden.