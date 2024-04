InchDairnie Distillery mit Wechsel im Management

Die InchDairnie Distillery kündigt einen Wechsel in ihrer Führung an. Der bisherige managing director Ian Palmer übergibt zum 1. Mai seine Rolle an Scott Sneddon weiter. Auch wenn Plamer dann nicht mehr als managing director tätig sein wird, bleibt er chairman of the board der InchDairnie Distillery.

Ian Palmer ist seit mehr als 40 Jahren in der Whiskyindustrie tätig und gründete im Jahr 2015 die InchDairnie Distillery. Im vergangenen Jahr veröffentlichte die Brennerei mit RyeLaw. Die Mash Bill dieses Grain Whisky bestand zu 53% aus gemälztem Roggen und zu 47% aus gemälzter Gerste (wir berichteten, weitere Berichte über die InchDairnie Distillery finden Sie unter anderem in dieser Übersicht).

Ian Palmer

Scott Sneddon ist derzeit distillery director und war bereits lange vor Produktionsbeginn bei InchDairnie tätig. Zu seinen vorherigen beruflichen Stationen gehören die Brennereien Glen Ord und Glenkinchie. Als neuer managing director wird er maßgeblich an der Entwicklung der aufstrebenden Whiskymarke KinGlassie beteiligt sein. Der peated malt soll 2025 auf den Markt kommen, und den InchDairnie Single Malt dürfen wir für 2029 erwarten.