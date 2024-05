Neu bei Kirsch Import: Weitere Signatory Vintage 100 Proof Editions und Isle of Raasay Cask Strength Release 2024

Auch am heutigen Dienstag Nachmittag können wir Ihnen die Aktuellen Neuheiten bei Kirsch Import vorstellen:

Aus der 100 Proof Edition des unabhängigen Abfüllers Signatory Vintage sind jetzt die Editionen #11 bis #15 erhältlich.

Und die Isle of Raasay Dsitillery veröffentlicht die 2024er Ausgabe ihrer fasstarken Abfüllungen.

Hier die weiteren Details zu Signatory Vintage 100 Proof Edition #11 bis #15 und Isle of Raasay Cask Strength Release 2024, wie wir sie von Kirsch Import erhalten haben:

Neue Spartipps von Signatory: Insel- & Speyside Single Malts mit 100 Proof

57,1% vol. oder 100 Proof ist der Mindestgehalt, ab dem mit Alkohol getränktes Schießpulver entzündet werden kann. Signatory Vintage widmet der historischen Maßeinheit seit Anfang des Jahres eine eigene Reihe, in der hochprozentiger Qualitätswhisky auf niedrige Preise trifft.

Die neuen Spartipps stammen von Inseln und aus der Speyside. Islay- mit Karibikstrand verbindet dabei der Caol Ila 2013. Dank Reifung im Rum Barrel verbindet er maritimen Rauch mit frischer Süße. Oloroso Sherry Butts geben den Ton für die restlichen Neuheiten an – zum Beispiel für den als Single Malt seltenen, aber hervorragenden Auchroisk 2010.



Seltenheitswert hat auch der komplexe Mannochmore 2012 aus Elgin in der Speyside. Die Brennerei produziert heute nur noch in den Wintermonaten. Der Miltonduff 2011 stammt aus demselben Ort. Der blumige, elegante Single Malt wird zum Großteil für Blends verwendet. Heidekraut, Honig und zarter Torfrauch charakterisieren dagegen den Secret Orkney 2010, der zu den feinsten Single Malts Schottlands zählt.

Caol Ila 2013

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #11

10 Jahre

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Second Fill Rum Barrels

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Auchroisk 2010

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #12

13 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Mannochmore 2012

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #13

11 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Miltonduff 2011

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #14

12 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Secret Orkney 2010

Signatory Vintage Island Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #15

14 Jahre

Herkunft: Schottland, Inseln

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts, Bourbon Hogsheads

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Kräftiger denn je: Das Isle of Raasay Cask Strength Release 2024

Die erste legale Whiskydestillerie der Hebrideninsel Raasay schlägt ein kraftvolles neues Kapitel auf: Mit dem Isle of Raasay Cask Strength Release 2024 präsentiert die Küstenbrennerei ihren bislang kräftigsten Single Malt.

Für die limitierte Sonderabfüllung wurde der klassische Isle of Raasay Single Malt mit fassstarken 61,3% vol. abgefüllt. Hergestellt wurde er nach der innovativen Fassrezeptur der Inselbrenner aus getorften sowie ungetorften Rohbränden, die separat voneinander an Raasays Küste in jeweils drei Fasstypen reifen: First Fill Rye Whiskey Casks, Virgin Chinkapin Oak Casks und First Fill Bordeaux Red Wine Casks.



Das Ergebnis? Ein Maximum an Geschmack, bei dem zarter, aromatischer Rauch auf üppige Fruchtnoten von Kirsche, Aprikose und Schwarzer Johannisbeere trifft. Kandierter Ingwer, schwarzer Pfeffer und Zimt, Vanille, Butterscotch, Sandelholz und ein Hauch von Salz runden das komplexe Erlebnis ab.

Isle of Raasay Cask Strength Release 2024

Hebridean Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Inseln

Fasstyp: First Fill Rye Whiskey Casks, Virgin Chinkapin Oak Casks, First Fill Bordeaux Red Wine Casks

61,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert