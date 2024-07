Aus Glenmorangie The Original 10 Years Old wird, wie wir zum Anfang des Monats berichteten, Glenmorangie The Original 12 Years Old, und somit nicht nur zwei Jahre älter, sondern auch laut Dr. Bill Lumsden, Director of Whisky Creation bei Glenmorangie, „weicher, cremiger und komplexer”.

Mehr zur neuen Abfüllung, die bereits eine erste Goldmedaille bei den World Whisky Awards gewann, in der nachfolgenden Presseaussendung, die wir von der Moët Hennessy Deutschland GmbH erhalten haben:

Glenmorangie The Original jetzt noch köstlicher

Die Ikone der schottischen Highland Destillerie ist ab sofort 12 Jahre gereift

Tain / München 25. Juli 2024. Glenmorangie Highland Single Malt Scotch Whisky verleiht seinem Flagship noch mehr Köstlichkeit: Statt wie bislang 10 Jahre ist der neue Glenmorangie The Original mindestens 12 Jahre gereift. Der seidenweiche, cremige Glenmorangie begeistert seit vielen Jahren Whiskyfans weltweit. Noten von Orange, Honig, Vanille und Pfirsich katapultieren einen der beliebtesten schottischen Single Malt Whiskys in eine neue, wundervolle Aromenwelt. Die neue Abfüllung gewann bereits eine erste Goldmedaille bei den World Whisky Awards.

Dr. Bill Lumsden, Director of Whisky Creation bei Glenmorangie, sagt:

„Als ich im Jahr 1984 in Edinburgh studierte, probierte ich erstmals Single Malt Scotch. Dieser Whisky war Glenmorangie. Ich werde diesen ersten magischen Schluck niemals vergessen – die komplexe Aromenvielfalt verzauberte mich. In all den Jahren meiner Arbeit für Glenmorangie habe ich diese Erinnerung bewahrt, um den Whisky so einzigartig zu belassen, wie beim ersten Schluck. Kürzlich stellten mein Team und ich uns die Frage: Können wir The Original noch köstlicher komponieren?“

Im Rahmen dieser Mission experimentierte das Verkostungsteam von Glenmorangie mit The Original. Bei einer Reifung von 12 Jahren steigerten sich die seidigen, süßen und komplexen Aromen deutlich im Vergleich zum Zehnjährigen. Glenmorangie verändert deshalb ab sofort die Rezeptur von The Original, um Whisky-Liebhabern weltweit noch mehr Genuss zu bieten.

Dr. Bill sagt weiter:

„Das Ergebnis mit The Original 12 Years Old ist ein milder, cremiger und komplexer Single Malt – wir haben die klassischen Noten von Orange, Honig, Vanille und Pfirsich deutlich verstärkt, einfach köstlich!“

Seit über 180 Jahren sind die einfallsreichen Whisky-Komponisten von Glenmorangie auf der Suche nach geschmackvollen Whiskys. Delikate, fruchtige Destillate entstehen in den Brennblasen, so hoch wie ausgewachsene Giraffen. Sie bieten mehr Raum für delikaten Geschmack und feine Aromen, anschließend reifen sie in den besten Fässern der Welt. Die sorgfältige Auswahl der Fässer sorgt für köstliche Balance aus sanfter Würze und der, für Glenmorangie so typischen Eleganz.

Glenmorangie The Original 12 Years Old ist in Kürze in Deutschland bei Clos.19.com, im Handel (UVP 34,99€) und in jeder guten Bar und Gastronomie dauerhaft erhältlich.

Verkostungsnotiz Glenmorangie The Original 12 Years Old (40,0 Vol.% Alk.)

Farbe: Helles Gold

An der Nase: Der Duft von Zitrusfrüchten ist offenkundig, Orangen mit Aromen reifer Pfirsiche folgen nach und werden durch Noten milder Vanille fein abgerundet.

Am Gaumen: Ein milder Auftakt mit süßen Aromen von Vanille und Honig, die sich langsam am Gaumen entfalten. Florale Fruchtigkeit übernimmt das Ruder mit Orangennoten, nochmals Pfirsich, die zusammen mit der anfänglichen Süße, für weitere Komplexität sorgen.

Im Nachhall: Orangen- und Pfirsichnoten in einem mittellangen Nachhall