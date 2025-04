Der dritte Samstag im November ist jetzt der Canadian Whisky Day

Nachdem, nach jahrelanger Vorbereitung, jetzt endlich die Domain vom Vorbesitzer übernommen werden konnte, können wir in diesem Jahr erstmals den Canadian Whisky Day (™) feiern. Dieser wird nun weltweit, so der Plan, am dritten Samstag im November gefeiert. Die erste Feier findet deshalb am 15. November 2025 statt.

Mehr Informationen hierzu wird es in Kürze wohl auf der sich noch im Aufbau befindenden Website zum Canadian Whisky Day geben. Dieser ist dann schon die zweite Feier anlässlich des Whisky aus Kanada. Vom 13. bis zum 19. Januar fand bereits die Canadian Whisky Week statt.