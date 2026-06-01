Whisky84Grad, bekannt für Whisky Wanderungen & Whisky Spaziergänge in vielen deutschen Städten, veranstaltet am 18. Juni 2026 um 20:00 Uhr ein Online-Tasting unter dem Titel „Rauch, Torf & Hirsche“. Die Teilnehmenden erwartet ein Abend mit sechs ausgewählten Drams, einem kleinen Rätsel – und drei Abfüllungen von Peat’s Beast (15, 18 und 20 Jahre alt).

Alle Details zu dieser Online-Verkostung finden Sie in der nun folgenden Info, die uns Philipp von Whisky84Grad zugesendet hat.

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Whisky84Grad lädt zum Online-Tasting „Rauch, Torf & Hirsche“ ein

Am 18. Juni 2026 um 20:00 Uhr geht Whisky84Grad mit einem neuen interaktiven Online-Tasting an den Start. Unter dem Titel „Rauch, Torf & Hirsche“ erwartet die Teilnehmenden ein Abend mit sechs ausgewählten Drams, einem kleinen Rätsel – und drei Abfüllungen von Peat’s Beast (15, 18 und 20 Jahre alt).

Rauch, Torf und Hirsche: Schon der Titel des nächsten Online-Tastings von Whisky84Grad lässt bewusst Raum für Spekulation. Mehr wird im Vorfeld nicht verraten – denn ein Teil des Abends besteht genau darin, gemeinsam zu entdecken, welche Geschichten, Verbindungen und Überraschungen sich hinter den sechs Gläsern verbergen.

Im Mittelpunkt stehen sechs Whiskys à 2 cl, die vorab als Tasting-Set verschickt werden. Drei davon stammen aus der Welt von Peat’s Beast – einer Marke, die für kräftig getorfte, charakterstarke Single Malts steht und mit ihrer geheimnisvollen Herkunft immer wieder Stoff für Diskussionen liefert. Gerade diese Mischung aus Rauch, Kraft und Rätsel macht den Abend besonders spannend.

Das Online-Tasting ist bewusst interaktiv angelegt. Die Teilnehmenden sollen nicht nur zuhören, sondern ihre Eindrücke teilen, mitraten und gemeinsam mit Philipp von Whisky84Grad durch den Abend gehen. Kamera und Mikrofon sind ausdrücklich erwünscht, denn der Austausch ist ein wesentlicher Bestandteil des Formats.

„Rauch, Torf & Hirsche“ richtet sich an Whiskyfreunde, die Lust auf rauchige Abfüllungen, überraschende Fasscharaktere und einen Abend mit Geschichten haben. Statt eines klassischen Vortrags entsteht ein gemeinsames Erlebnis, bei dem die Teilnehmenden Schritt für Schritt herausfinden, was die sechs Drams miteinander verbindet.

Das Tasting findet am 18. Juni 2026 von 20:00 bis ca. 22:00 Uhr statt. Der Preis beträgt 55 Euro inklusive Versand.

Buchbar bis 10.06.2026. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Plätze limitiert.

Weitere Informationen und Buchung:

https://anny.co/book/tastings?from=organization&fromName=Whisky84grad&s=online-tasting-rauch-torf-hirsche&step=period

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