Whisky84Grad bietet Whiskyfreunden Whisky Wanderungen & Whisky Spaziergänge in mittlerweile über 25 deutschen Städten. Nun expandiert der Anbieter auch an die Nordsee mit einem Format, das Whisky bewusst anders denkt – weg vom klassischen Tasting, hin zu einem Erlebnis, das stark über Storytelling, Atmosphäre und Kontext funktioniert.

„Whisky am Meer“ ist dementsprechend ein Outdoor-Tastingkonzept an der Nordsee, das die Natur in das sinnliche Erlebnis des Whiskys einbindet und in zwei Formaten dazu einlädt, gemeinsam Whisky anders wahrzunehmen.

Alle Details zu diesen beiden Formaten finden Sie in der nun folgenden Info, die uns Philipp von Whisky84Grad zugesendet hat.

Whiskyexperts-Leser*innen bekommen mit dem entsprechenden Code einen einen kleinen zusätzlichen Moment vor Ort – einen extra Dram (2 cl) als Überraschung. Diesen Code finden Sie am Ende des Infotextes, gleich nach der Möglichkeit zur Anmeldung:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

„Whisky am Meer“ – Whisky84grad bringt Single Malt Scotch an die Nordsee

St. Peter-Ording / Deutschland. Stell dir vor, du sitzt in einem Raum.

Vor dir ein Tisch, darauf mehrere Gläser. Vielleicht läuft im Hintergrund eine Präsentation.

Jemand steht vorne und erklärt dir Aromen, Herkunft, Fassarten.

Fast wie früher in der Schule.

Frontalunterreicht.

Nur dass es diesmal um Whisky geht.

Und jetzt stell dir das Gegenteil vor:

Du stehst draußen.

Der Wind kommt von vorne. Die Luft schmeckt nach Salz.

Unter deinen Füßen Sand. Vor dir nichts als Weite.

Und in deiner Hand ein Glas schottischer Single Malt.

Genau hier setzt „Whisky am Meer“ an.

Mit dem neuen Format bringt Whisky84grad den Whisky bewusst aus dem Raum heraus – weg vom klassischen Frontal-Tasting, hinein in die Natur, in Bewegung und in den Moment.

Ab April startet in St. Peter-Ording eine Reihe von Outdoor-Tastings, die Whisky nicht nur erklärbar machen, sondern erlebbar – eingebettet in Landschaft, Atmosphäre und erzählte Geschichten.

Von Heidelberg bis an die Küste

Hinter „Whisky am Meer“ steht Whisky84grad – eine Marke, die seit Jahren deutschlandweit für moderne Whisky-Erlebnisse steht.

Bereits seit mehreren Jahren liegt ein klarer Fokus auf Outdoor-Formaten:

Whisky Wanderungen, Spaziergänge und Tastings unter freiem Himmel gehören längst zum festen Bestandteil des Konzepts.

Von Heidelberg über Bielefeld, Hamburg, Braunschweig und Bremen bis hin zu vielen weiteren Städten ist Whisky84grad mittlerweile in über 26 Städten aktiv.

Seinen Ursprung hat alles im eigenen Tastingraum in Lippstadt – einem Raum, der bewusst eher als Wohnzimmer gedacht ist als als klassische Tasting-Location.

Von dort aus hat sich die Idee weiterentwickelt:

erst in die Städte, dann in die Natur – und jetzt konsequent an die Küste.

Geschichten, die bleiben

Im Mittelpunkt steht nicht nur der Whisky.

Sondern die Geschichten, die ihn lebendig machen.

Seit über 20 Jahren ist Philipp hinter Whisky84grad regelmäßig in Schottland unterwegs. Er besucht Destillerien, spricht mit Menschen vor Ort und erlebt Orte, die später Teil seiner Tastings werden.

Diese Erfahrungen fließen direkt in die Formate ein.

Die verkosteten Whiskys sind dabei nicht zwingend identisch mit den erzählten Orten oder Destillerien.

Vielmehr begleiten sie die Geschichten auf emotionaler Ebene und greifen deren Charakter, Stimmung und Atmosphäre auf.

So entsteht ein Format, das Whisky nicht nur erklärt, sondern erlebbar macht – getragen von einem modernen, erzählerischen Ansatz.

Die Nordsee als Tastingraum

Stell dir vor, du stehst barfuß im Sand.

Der Wind kommt von der Seite, gleichmäßig, fast beruhigend.

Du hörst das Meer – nicht laut, sondern wie ein ruhiges Atmen.

Vor dir diese Weite, die kein Ende kennt.

Und irgendwo zwischen Himmel und Horizont hältst du ein Glas in der Hand.

St. Peter-Ording ist kein Ort, den man erklärt.

Man muss ihn fühlen.

Diese unendlichen Strände.

Dieser Wind, der nie ganz stillsteht.

Diese Luft, die nach Salz schmeckt.

Und genau hier entsteht die Verbindung.

Denn viele dieser Eindrücke erinnern an die Küsten Schottlands –

an Orte, an denen Whisky seit Jahrhunderten entsteht.

„Whisky am Meer“ greift genau diese Parallele auf.

Das Format entsteht in Zusammenarbeit mit dem Tourismus-Marketing St. Peter-Ording und ist in das offizielle Erlebnisangebot vor Ort eingebunden.

Für dieses Jahr sind über 50 Tastings geplant.

Doch im Kern geht es nicht um Zahlen.

Sondern um Momente.

Kein Tasting ist wie das andere

Im Mittelpunkt stehen hochwertige Single Malt Scotch Whiskys, die sorgfältig kuratiert werden.

Ein zentrales Merkmal des Formats ist:

Jedes Tasting hat ein eigenes Line-up.

Kein Termin gleicht dem anderen.

Jede Auswahl folgt einer eigenen Dramaturgie.

Die Whiskys orientieren sich dabei nicht nur an Herkunft oder Stil, sondern vor allem an der emotionalen Verbindung zu den erzählten Geschichten.

Formate im Überblick

„Whisky am Meer“ wird in zwei Hauptformaten angeboten:

Whisky & Wind

Das Outdoor Tasting



Dauer: ca. 1–1,5 Stunden

Preis: 30 €

Drei Single Malt Scotch Whiskys à 2 cl. Kompaktes Format mit Fokus auf unmittelbare Wahrnehmung und Einstieg in das Konzept.



Whisky & Weite

Der Whisky Spaziergang



Dauer: ca. 2,5–3 Stunden

Preis: 50 €

Fünf Single Malt Scotch Whiskys à 2 cl. Intensiveres Format mit mehr Zeit für Hintergrund, Geschichten und vertiefte Wahrnehmung.



Ergänzt wird das Angebot durch wechselnde Sonderformate mit thematischen oder kulinarischen Schwerpunkten.

Zum Beispiel am Oster Sonntag, Whisky & Schokolade oder zum Vatertag das Format „Gentleman´s Dram“.

Mehr als nur ein Dram

„Whisky am Meer“ steht exemplarisch für eine Entwicklung innerhalb der Whisky-Szene, bei der klassische Verkostungen zunehmend durch erlebnisorientierte Formate ergänzt werden.

Die Verbindung aus Landschaft, Bewegung und Storytelling schafft einen Zugang, der sowohl Einsteiger als auch erfahrene Genießer und Experten anspricht.

Am Ende bleibt der Moment

Mit „Whisky am Meer“ erweitert Whisky84grad sein bestehendes Konzept um einen neuen Erlebnisraum.

Der Fokus liegt nicht allein auf dem Produkt,

sondern auf dem Zusammenspiel aus Ort, Geschichte und Wahrnehmung.

Und genau darin liegt der Unterschied:

Whisky wird hier nicht nur verkostet.

Sondern erlebt.

Die ersten Termine starten ab April 2026 in St. Peter-Ording.

Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten unter:

www.whisky-am-meer.de

Für Ihr kleines Extra-Geschenk (siehe unsere Beschreibung vor der Pressemitteilung) bei Buchung einfach „WhiskyExperts“ im Nachrichtenfeld angeben!