Simple Sample Vault #1 – 4 x 2cl Mystery Whisky inklusive echtem Gewinnlos

Simple Sample stellt heute sein neues Mystery-Format vor. Bei SiSa Vault wird das Whisky-Set und eine Gewinnaktion miteinander verbunden: Zugängliche Genuss-Drams, charakterstärkere Whiskys, Hidden Gems und besondere Vault-Drams plus einem Gewinnlos mit garantiertem Zusatzgewinn.

SiSa Vault #1 ist auf 150 Sets (in fünf unterschiedlichen Set-Varianten) limitiert, die über die Simple Sample Website bestellbar sind.

Mehr hierzu in der Aussendung, die wir von Simple Sample erhalten haben. Und allen Teilnehmenden wünsche wir viel Erfolg!

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

SiSa Vault #1 – Jedes Set gewinnt

4x2cl Mystery Whisky inklusive echtem Gewinnlos

Liebe Whiskyfreunde,

mit dem SiSa Vault #1 startet Simple Sample ein neues Mystery-Format, das Whisky-Set und Gewinnaktion miteinander verbindet. Kein normales Mittagsspecial, kein klassischer Blind Flight und kein einfacher Rabattcode – sondern ein limitierter Whisky-Tresor mit echtem Paketmoment.

Im Mittelpunkt stehen vier Mystery Drams und ein echtes physisches Gewinnlos. Die enthaltenen Whiskys werden vorab bewusst nicht namentlich genannt, damit der Überraschungsmoment erhalten bleibt. Jedes Set enthält 4x2cl Whisky und zusätzlich ein gedrucktes Vault-Los, das gefaltet und direkt mit ins Paket gelegt wird.

Der wichtigste Punkt: Jedes Set gewinnt. Es gibt keine Nieten. Auf dem Los stehen die Gewinnklasse, der Los-Code und der konkrete Gewinn. Zum Einlösen genügt ein Foto des Loses zusammen mit der Bestellnummer.

Der SiSa Vault #1 erscheint in fünf unterschiedlichen Set-Varianten. Jede Variante ist als eigenes kleines Mystery-Tasting aufgebaut und enthält vier bewusst zusammengestellte Drams. Wer mehrere Sets bestellt, erhält bis zu fünf Sets garantiert ohne doppelte Set-Variante; erst ab dem sechsten Set kann sich eine Variante wiederholen.

Inhaltlich geht es nicht um beliebige Resteverwertung, sondern um kuratierte Mini-Tastings aus dem Simple-Sample-Regal: zugängliche Genuss-Drams, charakterstärkere Whiskys, Hidden Gems und besondere Vault-Drams. Je nach Variante können Sherry, Rauch, Fassstärke, unabhängige Abfüllungen, besondere Fassreifungen, ältere Abfüllungen, World Whisky oder andere Überraschungen enthalten sein.

Zusätzlich zum Whisky-Set gibt es pro Set ein Gewinnlos mit garantiertem Zusatzgewinn. Unter den möglichen Gewinnen sind unter anderem ein Jahr DRAM Club, Geschenkgutscheine, Korken-Guthaben, Live-Tasting-Guthaben, besondere Mystery Drams und weitere Vault-Gewinne. Die Chance auf Gewinne reicht bis zu einem Wert von 150 Euro.

Set-Inhalt

4x2cl Mystery Whisky

1 echtes physisches Vault-Los im Paket

5 unterschiedliche Set-Varianten

bis zu 5 Sets ohne doppelte Variante

jedes Los gewinnt – keine Nieten

limitierte Gesamtmenge von 150 Sets, über die Simple Sample Website bestellbar

Format SiSa Vault #1 – Mystery Whisky Set mit Gewinnlos Inhalt 4x2cl Mystery Whisky Zusatz 1 echtes physisches Vault-Los pro Set Varianten 5 unterschiedliche Mystery-Tastings Besonderheit Jedes Set gewinnt, keine Nieten Limitierung 150 Sets Preis 49,90 € Lieferzeit 5–10 Tage

https://www.simple-sample.de/sisa-vault-1-jedes-set-gewinnt-4x2cl-mystery-whisky-inkl-gewinnlos-chance-auf-bis-zu-150e