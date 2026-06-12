Serge verkostet: Zwei Balblair in einer Time Warp Session
Eine 2008 und eine 1990 Vintage Einzelfass-Abfüllung des fruchtigsten Malt des Norden Schottlands in einer Session
Zwei unabhängig abgefüllte Balblair bilden heute die Time Warp Session auf Whiskyfun. Die Single Cask Bottlings, ein 2008er und ein 1990er Vintage, stellen den Malt der Highland-Brennerei unterschiedlich dar. Der 2008er, in diesem Jahr von Maltbarn abgefüllt, ist nach Serge ein sehr präziser Balblair. Dem gegenüber sei sein Tasting-Kompagnon absolut kein klassischer Balblair: weniger klar definiert, zweifellos chaotischer. Doch genau das mache letztlich seinen Charme aus. Die Benotungen sehen daher so aus:
Abfüllung
Punkte
Balblair 17 yo 2008/2026 (53%, Maltbarn, bourbon cask, 86 bottles)
88
Balblair 21 yo 1990/2011 (57.9%, The Gillies Club Australia, 34th bottling, cask #169, 300/582 bottles)
86
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