Neu: THE HOUND’S CHOICE Batch No 2 – BALBLAIR: Highland-Power trifft XO Cognac-Finesse

Einen 10 Jahre alten Balblair, der in Octave-Fässern mit XO-Cognac-Vorbelegung nachgereift wurde, hat sich Tilo Schnabel aka The Caskhound für die zweite Auflage seiner Serie The Hound’s Choice ausgesucht – mit einem Preis von 49,90 pro Flasche ist er ab sofort verfügbar.

Die untenstehende Beschreibung samt Tasting Notes enthält auch ein Link auf die Shops, in denen die Abfüllung erhältlich ist:

THE HOUND’S CHOICE Batch No 2 – BALBLAIR: Highland-Power trifft XO Cognac-Finesse

Aromenstark, rund und fein veredelt – so zeigt sich der 10-jährige BALBLAIR mit XO Cognac Finish, den Independent Bottler Tilo Schnabel aka THE CASKHOUND als zweites Batch seiner Reihe THE HOUND’S CHOICE präsentiert. In kleinen Cognac Octaves nachgereift und mit angenehmer Trinkstärke in die Flasche gebracht, verbindet dieser Highland Single Malt die typischen Aromen von BALBLAIR mit einer raffinierten französischen Note. Mit dieser Abfüllung erweitert sich Tilos „bunter Whiskyreigen“ im Oktober um eine weitere spannende Facette, die geschmacklich so farbenfroh leuchtet wie der Herbst selbst!

Mit THE HOUND’S CHOICE macht THE CASKHOUND charakterstarke Whiskys für alle Genießer zugänglich – ob Single Malt oder Blended Malt, stets sorgfältig ausgewählt und in kleinen Batches abgefüllt. Mit ihrer Batch Strength von um die 47 % Vol. stehen die Abfüllungen für vollen Geschmack ohne Kompromisse. Anders als limitierte Single CaskBottlings bleiben sie länger verfügbar und geben so mehr Whiskyfreunden die Chance, dem eigenen Geschmack zu folgen und echte Every Day Drams zu fairen Preisen zu genießen – jenseits von Hype und Trends.

BALBLAIR: Rich in Flavor, Easy in Flow

BATCH NO 2 stammt aus der traditionsreichen Brennerei BALBLAIR. Der 10-jährige Highland Malt erhielt eine Nachreifung in Octave Casks, die zuvor hochwertigen XO Cognac enthielten. Durch ihre geringe Größe ermöglichen die Octaves einen intensiveren Kontakt zwischen Holz und Destillat und verstärken so den Aromen-Austausch. Abgefüllt mit entspannten 46 % Vol., präsentiert sich der Whisky fruchtbetont und ausgewogen, mit einer feinen Balance aus Süße, Würze und sanfter Holzprägung. Er verbindet die lebendige Frische des Highland Malt mit der eleganten Tiefe des Cognac-Finishs – facettenreich im Charakter, harmonisch im Ausdruck … und gefährlich gut trinkbar. Sláinte!

THE HOUND’S CHOICE: Small Batch No 2 – Balblair

Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre alt (2015/2025) • 46 % ABV – Batch Strength • Finished in XO Cognac Octaves

Auflage 450 Flaschen á 0,7 l • UVP: 49,90 Euro

Nase: Süße Rosinen und Orangengelee springen zuerst ins Glas, dazu reife Aprikosen. Dahinter mischen sich Vanille, Buttergebäck und etwas Gewürze. Ein Hauch von Gemüsebrühe sorgt für würzige Akzente, dazu runden Muskat, Toffee und ein sanfter Holzton das Bild ab.

Mund: Startet spritzig-frisch, wird dann cremig und süß: Caramel Fudge, Honiggebäck und Apple Crumble. Sultaninen und Eichenwürze sorgen für den erwachsenen Part, während florale Noten, Fruchtjoghurt sowie ein Hauch Pfeffer & Anis das Ganze spannend machen.

Abgang: Mittellang, leicht trocken – aber nicht langweilig. Da bleiben noch sanfte Fruchtaromen, Würze, dunkle Schokolade und ein bisschen Leder hängen. So ein Abgang, der sagt: „Na, einer geht noch, oder?“

Mit THE HOUND’S CHOICE zeigt THE CASKHOUND erneut: Großartiger Whisky ist kein Privileg, sondern ein Genuss, den man teilt.

Wie alle Abfüllungen aus unserem Haus kommt auch der THE HOUND’S CHOICE in natürlicher Farbe, Batch Strength sowie unfiltriert in die Flasche. Unser Batch No. 2 ist ab Mittwoch, 1. Oktober 2025 bei uns und unseren Handelspartnern erhältlich.

Freuen Sie sich schon jetzt auf weitere Bottlings aus dem Hause THE CASKHOUND. Zu diesen und anderen Abfüllungen werden wir Sie demnächst informieren.

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.