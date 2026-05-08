Online-Tastings mit Tilo Schnabel aka The Cashound zählen zu den beliebten und schnell ausverkauften Fixpunkten im Tasting-Programm bei Simple Sample – und daher ist es für die Jungs sinnvoll, diese rechtzeitig anzukündigen: Dies hier ist die Ankündigung (und Bestellmöglichkeit) für das Live Tasting #11 am 02. September 2026 – wieder mit exklusiven Samples, die nur im Rahmen dieses Tastings erhältlich sein werden.

Simple Sample hat unten alle wichtigen Infos dazu übersichtlich zusammengefasst, unter anderem die Verlinkung, mit der Sie das Sechser-Samplepack bestellen können:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

The Caskhound – Live Tasting #11 am 02.09.2026 von und mit Simple Sample

Liebe Tasting-Fans,

es geht weiter: Unser The Caskhound Live Tasting #11 steht in den Startlöchern.

Am 02.09.2026 um 20:00 Uhr wollen wir wieder gemeinsam mit euch verkosten – natürlich zusammen mit Tilo Schnabel aka The Caskhound, der dieses Format inzwischen fest geprägt hat und für uns längst nicht mehr einfach nur ein Gast ist, sondern ein echter Freund des Hauses.

Wer schon einmal bei einem unserer Caskhound-Tastings dabei war, weiß ungefähr, was ihn erwartet: ein entspannter Abend, sechs spannende Whiskys, viel Austausch, ehrliche Eindrücke und natürlich wieder die typische Mischung aus Fachwissen, Leidenschaft und Spaß, die Tilo in diese Tastings bringt.

Was genau sich hinter den sechs Abfüllungen verbirgt, bleibt wie immer erst einmal geheim.

Wir können aber schon verraten: Auch beim Tasting #11 sind wieder exklusive Abfüllungen dabei, die nur für dieses Tasting vorgesehen sind. Genau das macht diese Reihe für uns so besonders. Es geht nicht einfach darum, sechs Samples nebeneinanderzustellen, sondern um ein kuratiertes Set, das an diesem Abend gemeinsam entdeckt wird.

Da die letzten Caskhound-Sets sehr schnell vergriffen waren, starten wir den Vorverkauf diesmal wieder bewusst früh. So hat jeder, der dabei sein möchte, eine faire Chance, sich sein Set rechtzeitig zu sichern.

Das Set

Inhalt 6 x 2 cl Whisky-Samples Preis 29,90 € Tasting-Termin Mittwoch, 02. September 2026, 20:00 Uhr Auslieferung ab 21.08.2026

Termin

Das Live Tasting findet statt am:

Mittwoch, 02. September 2026

20:00 Uhr

Live auf YouTube & Facebook

Natürlich kann das Tasting auch im Nachhinein jederzeit auf YouTube angeschaut werden, falls ihr am Termin selbst nicht live dabei sein könnt.

Auslieferung

Die Auslieferung der Sets erfolgt ab: 21.08.2026.

Wer also wieder Lust auf einen besonderen Caskhound-Abend mit Simple Sample hat, sollte sich sein Set rechtzeitig sichern.

Wir freuen uns schon jetzt riesig auf das Tasting, auf Tilo und natürlich auf einen schönen Abend mit euch.

Hier geht es direkt zum Tasting-Set:

https://www.simple-sample.de/the-caskhound-live-tasting-11-02-09-2026-6x2cl-auslieferung-ab-21-08-2026