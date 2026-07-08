The Caskhound setzt die Reihe „Legends at the Bar“ mit einem rauchverwöhnten 18-jährigen Ledaig fort

Ein rauchiger Tobermory (die laufen ja von der Destillerie aus unter dem Namen Ledaig) mit 18 Jahren Reifung – das ist das neueste Angebot des unabhängigen deutschen Abfüllers The Caskhound. Die dritte Abfüllung in der Serie „Legends at the Bar“ widmet sich nach Nessie und Selkie dem Bodach, einer Sagengestalt aus den Highlands.

Wichtig ist aber vor allem der Whisky – und über den können Sie unten alles Wissenswerte lesen – und natürlich auch, wie Sie an ihn kommen können:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

„LEGENDS AT THE BAR“: THE CASKHOUND setzt die kultige Reihe mit einem rauchverwöhnten 18-jährigen Ledaig fort

Schottland ist voller Legenden, und THE CASKHOUND-Mastermind Tilo Schnabel lädt sie regelmäßig auf ein Glas ein: In seiner Abfüllungsreihe LEGENDS AT THE BAR treffen sich mythische Gestalten der schottischen Folklore zum entspannten Feierabend-Dram – begleitet von den stimmungsvollen Illustrationen der Künstlerin Lana Mathieson.

Nachdem in den ersten beiden Kapiteln NESSIE (Glen Elgin) und der SELKIE (Clynelish) ihre Geschichten preisgaben, ist nun der geheimnisvolle BODACH an der Reihe: eine der ältesten Gestalten der Highland-Mythologie, über die man sich seit Generationen an einsamen Feuerstellen und in abgelegenen Glens erzählt. Mal Hüter vergessener Orte, mal schweigsamer Beobachter der Jahreszeiten – der BODACH kennt die Highlands und Inseln besser als jeder andere. Heute Abend hat er es sich aber einfach an der Bar bequem gemacht …

Passend zu so einer rauen Gestalt bringt Whiskyspürnase Tilo Schnabel einen 18-jährigen LEDAIG an den Start – mit klassischer Vollreifung in einem Ex-Bourbon Hogshead. Ehrlicher und authentischer als dieser Highland Dram wird’s kaum: hier schmeckt man Torffeuer, einsame Moore und Meeresgischt. Der Bodach hätte für seinen Absacker wohl keine bessere Wahl treffen können …

Ein Traum für LEDAIG-Puristen: 18 Jahre geduldig gereift, unverfälscht abgefüllt

LEDAIG ist die „rough & peaty side“ der Tobermory-Destillerie, der einzigen Brennerei auf der Hebrideninsel Mull – und dank des ungebrochenen Erfolgs rauchiger Whiskys längst kein Geheimtipp mehr, sondern fest in der vorderen Reihe der torfigen Malts angekommen.

Und genau dieser pure, unverfälschte Charakter steckt auch in unserem LEDAIG: salzige Meeresluft und würziger Torfrauch treffen auf wächserne Honigsüße und einen Hauch Karamellbonbon, bevor sich der Whisky wieder ins mineralisch-maritime zurückzieht. Roh und ehrlich, mit dem einen oder anderen süßen Überraschungsmoment – 18 Jahre geduldig gereift in einem Ex-Bourbon-Fass, das sich einfach zurückhält und den Spirit machen lässt. Sláinte!

Legends at the Bar #3: The Bodach / Ledaig

Highland Single Malt Scotch Whisky

18 Jahre alt (Distilled: 06.03.2008 • Bottled: 20.04.2026) • 50,1 % Vol.

Matured in an Ex-Bourbon Hogshead

Non Chillfiltered • Natural Colour • Natural Cask Strength

UVP: 109,50 Euro / 0,7 l

Nase: Salzige Meeresluft, warmes Bienenwachs und mineralischer Rauch bilden den dichten, einladenden Kern. Noten von Zitronenschale und grüner Apfel schenken unerwartete Frische, während etwas Honigmelone für süße Entspannung sorgt. Darunter liegt ein medizinischer Hauch von Pflaster – mit ordentlich Jod, aber nie aufdringlich. Mit etwas Luft im Glas gesellen sich Vanille, geröstetes Malz und ein Löffel Kräuterhonig dazu, die den rauchigen Kern sanft umspielen.

Geschmack: Kraftvoll, aber kein Kraftmeier: öliger Torf, Kaminrauch, Zitrusschale und weißer Pfeffer geben den Ton an, darunter entfaltet sich eine wächserne Süße aus Honig und Vanille. Ein Hauch Sahnekaramell blitzt auf, fast wie aus einer alten Bonbondose – ein süßer Moment, bevor der Whisky wieder erdiger wird. Zum Ende zeigt sich das Profil mineralisch-herb: nasser Fels, Asche, ein Spritzer Salzlake, der die Süße wieder einfängt.

Abgang: Lang und trocken, mit nachhallendem Rauch, etwas Kräutern und Asche, die sich mit kandiertem Ingwer, bitterer Schokolade und feiner Eichenwürze verbinden. Zum Schluss bleibt salzige Meeresluft zurück, dazu ein Rest Honigsüße – wie ein letzter Gruß von der Isle of Mull, bevor die Fähre ablegt …

Naturbelassen, ungefärbt, ohne Kühlfiltration – so verlässt unser LEDAIG das Fass, und genauso kommt er ins Glas. Ab Mittwoch, den 8. Juli 2026, online in unserem Shop und bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich.

Wenn ihr mehr über THE CASKHOUND und unsere Produkte erfahren wollen, besucht doch unsere Handelspartner – die Liste findet ihr im Shop unter www.thecaskhound.de oder meldet euch dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.