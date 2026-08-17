HighlandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: The GlenDronnach House Editions

Die aktuellen Abfüllungen The Sevillian Room, The Venetian Room und The Parisian Room bilden die Tasting-Session des Tages

Zu ihrem 200. Geburtstag stellt die Highland-Brennerei GlenDronach mit ihren House Editions drei neue Abfüllungen vor, die ihr Portfolio permanent bereichern werden. Die Reifung der Malts für The Sevillian Room, The Venetian Room und The Parisian Room findet ergänzend zu den für GlenDronach klassischen PX und Oloroso Fässern zusätzlich in landesspezifischen statt: Palo Cortado Sherry für Sevilla, Amarone für Venedig, Cognac für Paris (wir berichteten).

Serge Valentin widmet heute auf Whiskyfun diesem Trio. Sein Fazit nach der Verkostung stellt er heaus, dass diese Whiskys vielleicht nicht unbedingt unverzichtbar seien. Und auch die Benotungen unterstreichen dies. Doch in seinen abschließenden jeweiligen Kommentare zu den drei Bottlings erscheinen die Malts und ihre Bewertungen in einem klareren Bild. Unsere Übersicht:

AbfüllungPunkte

Glendronach ‘The Sevillian Room’ (43%, OB, House Edition, 2026)82
Glendronach ‘The Venetian Room’ (46%, OB, House Edition, 2026)80
Glendronach 14 yo ‘Boynsmill House’ (46.8%, OB, 2026)83 
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