Gewinnen Sie jetzt 2x die limitierte The Glendronach Boynsmill House Edition (14 Years Old) – ein traumhafter Whisky zum 200. Jubiläum der Brennerei

Und auch mit unserem aktuellen Gewinnspiel bleiben wir dem Motto treu: Neu und gut. Denn diesmal gibt es wieder eine aktuelle Neuheit aus Schottland zu gewinnen, und das gleich zwei Mal: Wir verlosen die von Master Blenderin Dr. Rachel Barrie kunstvoll komponierte limitierte The Glendronach Boynsmill House Edition (14 Years Old), den Jubiläumswhisky aus der Highland-Brennerei Glendronach, im Wert von 89,99 Euro pro Flasche.

Alles, was Sie dazu tun müssen, ist unsere Gewinnfrage richtig beantworten und die Lösung an uns einsenden. Wenn Sie den Text zu unserem Gewinnspiel aufmerksam durchlesen, dann sollte die richtige Antwort ganz einfach fallen. Wir wünschen Ihnen wie immer viel Glück beim Mitmachen und freuen uns auf Ihre Einsendung!

Hier also die Infos zu Destillerie und dem The Glendronach Boynsmill House Edition (14 Years Old), die auch die richtige Lösung der Gewinnfrage enthalten:

Die Destillerie Glendronach

Vor 200 Jahren gründete James Allardice The Glendronach auf dem Boynsmill Estate in den schottischen Highlands, eingebettet im „Tal der Brombeeren“, mit einer einzigartigen Vision: den kraftvollen Charakter des Highland-Whiskys mit dem exquisiten Einfluss spanischer Sherryfässer zu vereinen.

Master Blenderin Dr. Rachel Barrie hat mit ihren sorgsam komponierten Abfüllungen der für einige Zeit stillgelegten Highland-Brennerei ein neues, aber in der Tradition verhaftetes Profil gegeben, das weltweit viele Whiskyfreunde begeistert.

Ihr Gewinn: 2x je 1 Flasche des limitierten The Glendronach Boynsmill House Edition (14 Years Old)

In Fortführung der berühmten Tradition der Sherryfass-Reifung von The Glendronach wurde die „Boynsmill House Edition“ 14 Jahre lang in der für die Destillerie charakteristischen Kombination aus erlesenen Oloroso- und Pedro-Ximénez-Sherryfässern gereift. Sie ist eine Abfüllung zum 200. Geburtstag der Destillerie, und zur Neueröffnung des berühmten Boynsmill House.

Unter der Leitung von Master Blenderin Dr. Rachel Barrie wurde eine sorgfältig ausgewählte Anzahl von Claret-Rotweinfässern hinzugefügt, um den reichen und robusten Charakter des Whiskys zu ergänzen.

Dieser unverwechselbare dritte Fassstil verleiht dem Whisky lebendige Noten von roten Beerenfrüchten und elegante Komplexität und ist eine Hommage an die Weine, die einst die Tische bei den berühmten Zusammenkünften von James Allardice zierten. Das Ergebnis ist ein facettenreicher Single Malt, der die unverkennbare Tiefe der umgebenden Highlands widerspiegelt und gleichzeitig eine lebendige neue Dimension in den gefeierten Hausstil einbringt.

Master Blenderin Dr. Rachel Barrie sagt zu ihrer neuesten Kreation:

„Die „Boynsmill House Edition“ fängt den zeitlosen Charme unseres Highland-Spirits und unsere Exzellenz im Umgang mit Sherryfässern ein. In dieser Abfüllung finde ich den Charakter, der The Glendronach seit jeher so unverwechselbar macht: üppiges, reifes Malz, Highland-Toffee, Brombeere und Rosine, unterlegt mit subtilen Noten von Steinobst und Pflaume, die zu einem weichen, samtigen Abgang führen. Es ist ein überaus lohnenswerter Whisky, der den beständigen Charakter des ‚Valley of the Brambles‘ ehrt und gleichzeitig einen bemerkenswerten Moment in unserer Geschichte feiert.“

TASTING NOTES

Farbe: Sattes Kupfer

Aroma: Eine Mischung aus Früchten und Nüssen prägt das Aroma. Die Süße von Highland-Toffee verbindet sich mit der Saftigkeit von Brombeeren und Steinobst, ergänzt durch Noten von Haselnuss und Rosinen.

Geschmack: Am Gaumen zeigt sich ein üppiger, reifer Malzcharakter mit einer Fülle von Trockenfrüchten und Nüssen. Der Geschmack entwickelt sich zu einem harmonischen Zusammenspiel aus samtig-weichen und milden Schokoladen-Karamell-Noten.

Und so gewinnen Sie eine von 2 Flaschen des limitierten The Glendronach Boynsmill House Edition (14 Years Old):

Beantworten Sie einfach die nachfolgende Gewinnfrage: Welche dritte Fasssorte gesellt sich zu den Oloroso- und Pedro-Ximénez-Sherryfässern der The Glendronach Boynsmill House Edition 14yo?

A: Chardonnay Weißweinfässer

B: Claret Rotweinfässer

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net und zwar mit dem Betreff „Glendronach“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 20. September 2026, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner der Preise und geben sie am 21. September 2026 auf unserer Seite bekannt. Der Gewinn wird durch Whiskyexperts versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Glendronach“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 20. September 2026, 23:59 Uhr. Die Gewinner/die Gewinnerinnen werden am 21. September 2026 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Whiskyexperts versendet. Diese Daten der Gewinner werden bei uns wie alle Adressdaten nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren vollen Namen und Wohnort samt PLZ im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team