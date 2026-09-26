Douglas Laing & Co. bringt Scallywag Winter Edition und Big Peat International Winter Edition

Den Big Peat Limited Christmas Edition for Germany haben wir Ihnen ja bereits am Mittwoch vorstellen dürfen, heute reichen wir den Scallywag Winter Edition und einen zweiten Big Peat Winter Edition nach (man kann ja nicht genug Big Peat haben).

Zu den beiden hat uns von Rising Brands folgende Presseinfo aus Schottland erreicht:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Douglas Laing bringt zwei Winterfavoriten zurück: Scallywag und Big Peat Winter Editionen

Die limitierten Winter Editions 2026 verbinden Cognacfass-Aromen mit fruchtiger Süße und Islay-Rauch. Rising Brands führt beide Abfüllungen als Generalimporteur in Deutschland ein.

Glasgow/Nürnberg, 26. September 2026. Wenn die Tage kürzer werden, kehren zwei saisonale Abfüllungen von Douglas Laing zurück: die Scallywag Winter Edition und die Big Peat Winter Edition. Beide erscheinen in limitierter Auflage und setzen auf besondere Fassreifungen. In Deutschland sind sie ab dem 26. September 2026 erhältlich.

Scallywag Winter Edition: Speyside Malt mit Cognacfass-Finish

Die diesjährige Scallywag Winter Edition reift in Cognacfässern aus der französischen Region Cognac nach. Abgefüllt in natürlicher Fassstärke von 54,2 % vol., zeigt sie ein vielschichtiges, fruchtig-würziges Profil.

Tasting Notes

Abgang: Lang und weich, mit würziger Süße

Nase: Eingekochte Gartenfrüchte, honigsüßes Malz und weiche Vanille, begleitet von milder Würze

Gaumen: Karamellisierter Zucker, dunkle Schokolade und reife Beeren treffen auf wärmende Eiche und winterliche Gewürze

Scott Morrison, Senior Brand Manager, sagt:

“Bei der Scallywag Winter Edition geht es um Genuss und Wärme. Das Cognacfass-Finish verleiht dem Whisky zusätzliche Tiefe und verbindet Frucht, Schokolade und Gewürze zu einem stimmigen Winterdram.”

Big Peat Winter Edition: Islay-Rauch und fruchtige Süße

Auch Big Peat erhält eine neue Winter Edition. Der Islay Malt Scotch Whisky ist zehn Jahre alt und reifte die letzten 16 Monate in handverlesenen französischen Rotweinfässern. Mit 48 % vol. verbindet die Abfüllung den typischen Islay-Rauch von Big Peat mit fruchtigen und süßen Noten.

Tasting Notes

Abgang: Lang, mit Gebäckgewürzen und anhaltendem, trockenem Torfrauch

Nase: Wärmend und erdig, mit Rauch, dunklen Waldfrüchten, Vanille und Butterscotch

Gaumen: Fruchtbetont, mit Toffee, dunkler Schokolade und einer dezenten Nussigkeit

Cara Laing, Managing Director ergänzt:

“Die Big Peat Winter Edition lotet das Zusammenspiel von Rauch und Süße weiter aus. Das Rotweinfass-Finish ergänzt seinen kräftigen, erdigen Charakter um lebendige Frucht – ein Whisky mit viel Ausdruck und genau dem richtigen Profil für die Winterzeit.”

Beide Whiskys werden ohne Farbstoff und ohne Kältefiltration abgefüllt. Die Winter Editions richten sich an Whiskyfans, Sammlerinnen und Sammler sowie an alle, die in der kalten Jahreszeit einen besonderen Dram genießen oder verschenken möchten.

Die Scallywag Winter Edition ist in Deutschland für 64 Euro UVP, die Big Peat Winter Edition für 65 Euro UVP erhältlich.

Über Rising Brands

Rising Brands ist Generalimporteur internationaler Spirituosenmarken in Deutschland und eine Tochtergesellschaft der GES e.G. Nürnberg. Das Unternehmen baut Marken in enger Zusammenarbeit mit dem Getränkefachhandel, der Gastronomie, dem E-Commerce und ausgewählten Handelskanälen auf. Die Bremer Spirituosen Contor GmbH ist exklusiver Vertriebs- und Logistikpartner. 2026 wurde Rising Brands beim International Spirits Award (ISW) als „Importeur des Jahres“ ausgezeichnet.