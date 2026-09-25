Eigentlich erstaunlich, dass es innerhalb der Sauna Stories Serie der finnischen Kyrö Distillery noch keine rauchige Abfüllung gab – aber diese Manko ist nun mit der dritten Ausgabe (lesen Sie hier mehr über Ausgabe eins und zwei) der Reihe behoben: Kyrö Sauna Stories No. 3. aus 100 % finnischem gemälzten Vollkornroggen bringt die Aromen traditioneller finnischer Rauchsaunen in die Flasche.

Wie das schmeckt, wie das gemacht wurde und wie Sie an eines der auf 3.924 Flaschen weltweit limitierten Bottlings kommen, können Sie unten in der Pressemitteilung von Rising Brands nachlesen:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Whisky born in a Sauna: Kyrö Distillery launcht die dritte Edition der Sauna Stories Reihe

Bremen / Isokyrö, Finnland, 25. September 2026 – Die Kyrö Distillery setzt ihre gefeierte Sauna Stories Serie mit einer neuen, besonders charakterstarken Edition fort: Kyrö Sauna Stories No. 3. Erstmals präsentiert die finnische Destillerie eine rauchige Abfüllung innerhalb der Reihe. Hergestellt aus 100 % finnischem gemälzten Vollkornroggen, vereint dieser limitierte Whisky die unverwechselbare Würze von Kyrö mit den Aromen traditioneller finnischer Rauchsaunen.

Die erste rauchige Edition der Sauna Stories Serie

Für Sauna Stories No. 3 ließ sich Kyrö von der besonderen Atmosphäre traditioneller Rauchsaunen inspirieren. Die Kombination aus sanftem Rauch, warmem Holz und entspannter Ruhe findet sich im Charakter des Whiskys wieder. Ein Finish in seltenen Monbazillac-Weinfässern – einer Weinregion im Südwesten Frankreichs, die für ihre edlen Süßweine bekannt ist – verleiht ihm zusätzliche Tiefe und eine elegante Süße, die den Rauch harmonisch ergänzt.

Das Ergebnis ist ein vielschichtiger Whisky mit Noten von Rauch, Honig, Trockenfrüchten, Roggenwürze und warmer Eiche, der die Stimmung eines ruhigen Sommerabends in einer finnischen Rauchsauna einfängt.

Eine Hommage an die finnische Rauchsauna

Mit Sauna Stories No. 3 erweitert Kyrö die erfolgreiche Serie um eine neue Facette finnischer Saunatradition. Während jede Abfüllung der Reihe ihre eigene Geschichte erzählt, steht diese Edition ganz im Zeichen der ursprünglichen Rauchsauna, deren sanfte Rauchigkeit und warme Atmosphäre die Inspiration für den Whisky lieferten.

„Die Rauchsauna gehört zu den ältesten und ursprünglichsten finnischen Traditionen. Mit Sauna Stories No. 3 wollten wir dieses einzigartige Erlebnis in einem Whisky einfangen und mit unserem charakteristischen Roggenstil verbinden“, erklärt Master Distiller Kalle Valkonen.

Limitiert auf 3.924 Flaschen weltweit

Wie alle Veröffentlichungen der Sauna Stories Reihe ist auch Sauna Stories No. 3 streng limitiert. Weltweit wurden lediglich 3.924 Flaschen abgefüllt. Diese exakte Flaschenanzahl entspricht genau der Entfernung in Kilometern zwischen dem finnischen Isokyrö, dem Sitz der Kyrö Distillery, und der Weinregion Monbazillac in Frankreich. Damit ist die Edition nicht nur ein besonderes Geschmackserlebnis für Whisky-Liebhaber, sondern auch ein begehrtes Sammlerstück.

Von der finnischen Saunakultur inspiriert

In Finnland ist die Sauna weit mehr als nur ein Ort der Entspannung: Sie ist Treffpunkt, Ritual und wichtiger Bestandteil der nationalen Identität. Neben ihren bekannten gesundheitlichen Vorteilen wurde die Sauna traditionell auch zum Darren von Getreide, Räuchern von Lebensmitteln und Trocknen von Erntegut genutzt. Diese Verbindung von Handwerk, Natur und Tradition prägt bis heute die Philosophie der Kyrö Distillery.

Das Kyrö Sortiment ist beim Bremer Spirituosen Contor, dem exklusiven Vertriebspartner der Rising Brands GmbH, erhältlich.

Kyrö Sauna Stories No. 3, 50,7% vol., 0,70Ltr, 129€ UVP

Über die Kyrö Distillery Company

In einer Sauna geboren und von finnischer Neugier angetrieben, hat sich die Kyrö Distillery in den letzten zehn Jahren einen Namen als innovativer Wegbereiter des Roggenwhiskys gemacht. Von ihrem Zuhause in Isokyrö aus hat sie eine kühne Idee in eine international ausgezeichnete Reihe von Roggen-Spirituosen verwandelt – und wurde vier Jahre in Folge unter die World’s Most Admired Whiskies gewählt.

Instagram: @kyrodistillery

Facebook: Kyrö Distillery Company

Über Rising Brands:

Die Rising Brands GmbH ist ein dynamischer Generalimporteur für internationale Spirituosenmarken auf dem deutschen Markt. Als Tochterunternehmen der GES e.G. in Nürnberg profitiert Rising Brands von einem starken Netzwerk aus über 800 Fachhandelspartnern, die eine umfassende Marktabdeckung gewährleisten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Zusammenarbeit mit führenden Fachhändlern und Getränkegroßhändlern, um hochwertige Marken erfolgreich im Handel zu platzieren. Unterstützt wird der Vertrieb durch das Bremer Spirituosen Contor, das als zuverlässiger Logistikpartner fungiert.

Weitere Informationen zu Rising Brands unter www.risingbrands.de

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