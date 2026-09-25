Die Whisky & Genuss Tage in Dresden stehen dieses Wochenende wieder an – und natürlich ist auch Tilo Schnabel aka The Caskhound wieder mit einem Stand vertreten. Dort werden Sie neben dem neuen Glenfarclas, den wir gestern schon präsentiert haben, auch noch zwei weitere Neuheiten finden, die es auch nur in Dresden geben wird.

Mehr über den Glenfarclas, den Ledaig und den Lindores Abbey haben wir hier bereits jetzt für Sie – die Geschmacksprobe können Sie dann auf der Messe machen:

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THE CASKHOUND in Dresden: Eine besondere Premiere und zwei exklusive Messe Bottlings auf den WHISKY & GENUSS TAGEN

Am 26. und 27. September 2026 wird der Alte Schlachthof Dresden wieder zum Treffpunkt für Whiskyfans, Genießer und alle, die gern Neues im Glas entdecken. Bei den WHISKY & GENUSS TAGEN dreht sich zwei Tage lang alles um außergewöhnliche Abfüllungen, persönliche Begegnungen, spannende Gespräche – und natürlich jede Menge Whisky.

Mittendrin ist auch in diesem Jahr wieder THE CASKHOUND alias Tilo Schnabel. Der unabhängige Abfüller und sein Team haben diesmal so einige Schmankerl im Gepäck: aktuelle Abfüllungen, zwei echte Messe Exclusives und eine außergewöhnliche Premiere, auf die sich Tilo besonders freut.

Die Messe-Premiere: Tilos GLENFARCLAS Cask #2121

Gerade erst offiziell erschienen – und in Dresden bereits in den Gläsern der Messebesucher: GLENFARCLAS Cask #2121, persönlich selektiert von Tilo Schnabel. Für den langjährigen Glenfarclas-Fan erfüllte sich mit dieser seltenen Single Cask-Abfüllung ein Wunschtraum: durfte er das Fass bei einem ausgiebigen Warehouse Tasting in der Destille doch selbst auswählen.

Elf Jahre Reifung im First Fill Sherry Butt haben einen kraftvollen, dunklen GLENFARCLAS klassischer Prägung hervorgebracht: viel Sherryfrucht, kräftiges Malz, dunkle Schokolade, Röstaromen und würzige Eiche. Mit 60,8 % Vol. hat er ordentlich Power, bleibt dabei aber wunderbar stimmig. Dieser Dram hat echtes Family-Cask-Niveau – zum gewohnt fairen CASKHOUND-Kurs von 99,90 Euro!

Nur auf Whiskymessen zu haben: Ledaig & Lindores Abbey

Zusätzlich hat die Whiskyspürnase zwei besondere Messe-Highlights dabei, für die eine einfache Regel gilt: Probieren und kaufen kann man sie ausschließlich auf Whiskymessen direkt am THE CASKHOUND-Stand.

Für die Freunde der rauchigen Gangart gibt es einen 4 Jahre alten LEDAIG aus der Tobermory Distillery. Jung, kräftig und mit ordentlich maritimem Torfrauch im Gepäck, gereift im Refill Ex-Bourbon Cask – ein Whisky, der zeigt, dass Charakter nicht zwingend ein zweistelliges Alter braucht.

Das Gegenprogramm für alle Farbtrinker und Sherry-Malt-Fans liefert ein 6 Jahre alter LINDORES ABBEY aus einem First Fill Oloroso Quarter Cask. Kleinformatiges Fass, sechs Jahre Reifezeit und jede Menge Sherry-Einfluss haben beim Lowlander deutliche Spuren hinterlassen. Oder anders gesagt: Cola ist hell dagegen.

WHISKY & GENUSS TAGE DRESDEN – MESSE BOTTLINGS:

Tilos Messe Märchen: LEDAIG („AschenPeatel & der magische Torfblock“)

Island Single Malt Scotch Whisky

4 Jahre alt (Distilled: 29/10/2021 • Bottled: 01/09/2026) • 58,3 % Vol. Matured in a Refill Ex-Bourbon Cask

Non Chillfiltered • Natural Color • Cask Strength

Messepreis: 45,00 Euro à 0,7 l-Flasche

Ein junger, wilder und kompromissloser LEDAIG, bei dem das zurückhaltende Refill Bourbon Cask dem kräftigen Destillat viel Raum lässt. Rauchig, maritim und mineralisch, mit einer typischen schmutzig-erdigen Seite und frischer, malziger Süße als Gegenpol. Am Gaumen druckvoll, ölig und ungestüm, mit viel Torfrauch, salziger Würze und wenig ablenkender Holzwirkung. Der Abgang bleibt trocken, rauchig und maritim. Ein charakterstarker, unverfälschter Hebridean Malt mit ordentlich Ecken und Kanten.

Stillman’s Gold – Finest Selection: LINDORES ABBEY

Lowland Single Malt Scotch Whisky

6 Jahre alt (Distilled: 02/04/2020 • Bottled: 14/07/2026) • 57,8 % Vol. Matured in a First Fill Oloroso Sherry Quarter Cask

Non Chillfiltered • Natural Color • Cask Strength

Messepreis: 55,00 Euro à 0,7 l-Flasche

Ein intensiver und tiefdunkler Sherry-Whisky, bei dem das aktive Oloroso Quarter Cask klar den Ton angibt. Üppige dunkle Frucht und satte Süße treffen auf herbe, nussige und würzige Akzente. Am Gaumen kraftvoll, dicht und ölig, mit angenehmer Trockenheit und ordentlich Struktur durch das Holz. Der lange, warme Abgang wird immer würziger und herber. Ein wuchtiger, fassgetriebener LINDORES für Freunde maximaler Sherry-Intensität.

Damit gibt es mindestens drei gute Gründe, am CASKHOUND-Stand in Dresden vorbeizuschauen. Und wenn man schon mal da ist: Mit Tilo und seinem whiskyverrückten Team wird probiert, gefachsimpelt, gelabert und gelacht – über Whisky, Fässer, Destillerien und alles, was das Leben sonst noch bereichert. Sláinte & bis bald in Dresden!

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