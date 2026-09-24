Bei Glenfarclas mal selbst aus dem Warehouse aussuchen dürfen – diesen Traum hat sich Tilo Schnabel aka The Caskhound bei seinem Besuch in Schottland für sich und für seine Kunden erfüllt. Von dort hat er ein Single Cask ganz nach seinem Geschmack: 11 Jahre, fassstark und aus dem First Fill Sherry Butt.

Ab sofort gibt es den Glenfarclas bei The Caskhound im Onlineshop und bei ausgesuchten Händlern, zum UVP von € 99,90. Und hier bei uns gibt es wie üblich alles über die 644 Flaschen der Abfüllung:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

„A dream comes true“: THE CASKHOUND präsentiert ein persönlich ausgewähltes Glenfarclas Single Cask Release

Manchmal werden Whiskyträume unverhofft wahr – für THE CASKHOUND-Mastermind Tilo Schnabel führte einer davon direkt ins Warehouse von GLENFARCLAS!

Am 24. September 2026 bringt der unabhängige Abfüller einen exklusiven, 11 Jahre alten GLENFARCLAS Single Malt in den Handel, dessen Fass Spürnase Tilo persönlich bei einem ausgiebigen Warehouse Tasting in der Speyside ausgewählt hat. Das Single Cask reifte vollständig in einem First Fill Sherry Butt und kommt mit satten 60,8 % Vol. in die Flasche. Für den Wahlschwaben hat gerade diese Abfüllung auch eine ganz persönliche Bedeutung:

„Die Malts von Glenfarclas begleiten mich schon lange – ich liebe einfach diesen Whisky, den klassischen Old School-Stil der Brennerei, und habe auch einige der Family Casks im Schrank. Dann selbst im Fasslager zu stehen, mich dort durchzuprobieren und eines für THE CASKHOUND aussuchen zu dürfen, war schon ein echter Kracher. Entsprechend breit war mein Grinsen … und ja, irgendwie ist das auch ein kleiner persönlicher Triumph. Solche Gelegenheiten bekommt man als unabhängiger Abfüller schließlich nicht jeden Tag.“

Wer THE CASKHOUND verfolgt, konnte sogar ein Stück weit dabei sein: Tilo hat auf seinem letzten Schottlandtrip die Fassauswahl per Video begleitet und mit seiner Community geteilt. Nach ausgiebigem Probieren und Vergleichen stand sein Favorit fest: Cask #2121.

Glenfarclas: Old School aus Überzeugung

Glenfarclas befindet sich seit 1865 im Besitz der Familie Grant und gehört bis heute zu den wenigen unabhängigen, familiengeführten Brennereien Schottlands. Direkt befeuerte Pot Stills, der Einsatz von kupfernen Rummagern und die traditionelle Verwendung von hochwertigen Sherryfässern prägen den klassischen Hausstil: kräftig, malzig, fruchtig und würzig mit sattem Sherrycharakter.

Besonderen Kultstatus genießen dabei die legendären Family Casks – handverlesene Einzelfässer aus den Schatzkammern der Destillerie, die in Fassstärke abgefüllt einen faszinierenden Blick auf einzelne Jahrgänge und die ganze Bandbreite von Glenfarclas erlauben.

Cask #2121: Selected with Passion, Bottled with Pride

Tilos Cask #2121 verbrachte die kompletten elf Jahre in einem erstbefüllten Sherry Butt. Herausgekommen ist ein kraftvoller, dunkler Glenfarclas mit üppiger Sherryfrucht, kräftigem Malz, dunkler Schokolade, Röstaromen, Würze und markanter Eiche. Mit satten 60,8 % Vol. bringt er ordentlich Druck mit, bleibt dabei aber erstaunlich stimmig. Ein paar Tropfen Wasser öffnen zusätzliche fruchtige und cremige Facetten.

Und weil Tilo die Family Casks nicht nur kennt, sondern selbst sammelt, darf er bei Fass #2121 durchaus einen Vergleich wagen: Für ihn bringt der Malt genau jene Intensität, Individualität und Sherry-Power mit, die er an den großen Glenfarclas Family Casks so schätzt. Oder kurz gesagt: Family Cask Niveau, CASKHOUND-Preis – so gefällt Tilo das!

THE CASKHOUND presents: GLENFARCLAS 2015

Speyside Single Malt Scotch Whisky

11 Jahre alt (30.03.2015 – 10.08.2026)

60,8 % ABV Natural Cask Strength

Fully matured in a First Fill Sherry Butt

Auflage 644 Flaschen (0,7 l)

UVP: 99,90 Euro

Tasting Notes:

Nase: Die Nase wird sofort von einer wuchtigen, tiefdunklen Sherry-Süße eingenommen. Intensive Noten von saftigen Rosinen, getrockneten Pflaumen und Datteln strömen aus dem Glas. Dahinter zeigt sich die typische Glenfarclas-DNA mit schwerem Malz, gefolgt von dunklem Kakao, gebrannten Mandeln und einer feinen Röstnote, die an frisch gebrühten Espresso erinnert. Trotz der 60,8% Vol. ist der Alkohol erstaunlich gut eingebunden, bringt aber eine spürbare, wärmende Würze von Nelken und Zimt mit.

Mund: Voluminös, ölig und extrem kraftvoll. Der Antritt ist fast schon explosiv. Zuerst fluten schwere Fruchtnoten den Mundraum – eingelegte Rumtopffrüchte, Schwarzkirschen und Brombeer-marmelade. Schnell schlägt das Geschmacksprofil in eine noble Herbe um: dunkle Bitterschokolade (75% Kakaoanteil), kräftiges Eichenholz und eine deutliche Spur von Leder und Tabak. Die Süße des First-Fill-Fasses balanciert die reiche Tanninstruktur perfekt aus.

Abgang: Extrem lang, wärmend und trocken werdend. Die dunkle Fruchtsüße tritt langsam in den Hintergrund und macht Platz für Espresso, Walnuss, edles Holz und eine anhaltende Prise von weihnachtlichen Gewürzen wie Piment und Muskat.

Fazit: Ein klassischer Glenfarclas mit Tiefe & ordentlich Power – genau die Art Whisky, für die Tilo die Brennerei seit so vielen Jahren schätzt!

Cask #2121 steht dabei ganz in der Tradition von THE CASKHOUND: ein charakterstarker Single Cask in natürlicher Fassstärke, selbstverständlich weder kühlfiltriert noch gefärbt. Ab Donnerstag, 24. September 2026, ist der Speyside Klassiker im THE CASKHOUND Online-Shop sowie bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich.

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