Diageo ernennt Joanne Wilson zur Nachfolgerin von CFO Nik Jhangiani

Wie Diageo heute bekannt gibt, wird Joanne Wilson als Chief Financial Officer (CFO) in das Unternehmen eintreten wird. Sie folgt damit auf Nik Jhangiani, der das Unternehmen nach zwei Jahren wieder verlassen wird. Er wird allerdings seine Position behalten, um eine reibungslose Übergabe an Joanne zu gewährleisten.

Nik Jhangiani Joanne Wilson

Jhangiani kam im September 2024 von Coca-Cola Europacific Partners zu Diageo. Er übernahm nach dem Rücktritt von CEO Debra Crew im Juli 2025 ihren Posten temporär (wir berichteten). Nach der Übernahme der Position des CEO durch Sir Dave Lewis zum 1. Januar 2026 kehrte Nik Jhangiani auf seine ursprüngliche Position zurück (auch hier berichteten wir). Nun endet seine Zeit bei Diageo, über die er sagt:

“I have enjoyed every minute of my time at Diageo. I am proud that we were recently able to set out our three-year financial plan to our investors, including significant progress on deleveraging and strengthening our balance sheet. I would like to thank my fantastic team for their support, and I wish Dave and all our colleagues the very best for the future.”

Seine Nachfolgerin Joanne Wilson ist derzeit, wie The spirits business schreibt, CFO bei WPP. Zuvor bekleidete sie leitende Positionen im Finanz- und Geschäftsbereich bei dem Getränkeunternehmen Britvic sowie bei Dunnhumby, Tesco und KPMG. Zudem ist sie als Non-Executive Director für Informa PLC tätig. Bei Tesco arbeitete Wilson bereits mit Diageo-CEO Dave Lewis zusammen. Er stellte der Anfang des Jahres einen Umstrukturierungsplan im Wert von einer Milliarde US-Dollar für das Getränkeunternehmen vor (wir berichteten), und sagt über Joanne Wilson:

“Joanne is a very experienced CFO and commercial leader who will ensure we accelerate the turnaround of Diageo, having already delivered extensive transformations in her previous companies. I am looking forward to welcoming her to Diageo and the executive team.”

Joanne Wilson freut sich bereits auf ihre Aufgaben bei Diageo, die sie zu einem noch nicht näher genannten Zeitpunkt im Jahr 2027 angehen wird: