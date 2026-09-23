TTB-Neuheit: Ardnamurchan AD/White Port Release 10 Years Old

Einen weiteren Fund in der us-amerikanischen TTB-Datenbank können wir Ihnen am heutigen Mittwoch Morgen vorstellen. Denn dort fanden wir die eingereichten Etiketten der Ardnamurchan Distillery für ihre Abfüllung AD/White Port Release 10 Years Old. Auf diesen sind allerdings nicht viele Informationen zu finden. Abgefüllt mit 52 % Vol. und ohne Kühlfiltrierung sowie Farbzusatz, reifte der Single Malt in White Port Barriques. Ob es sich hierbei um eine Vollreifung oder ein Finish handelt, ist auf dem Label des Ardnamurchan AD/White Port Release 10 Years Old nicht vermerkt:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.