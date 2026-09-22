Neu von Kirsch Import: Edradour 18 yo Amarone Casks, GlenAllachie Sinteis Series Part IV, Benromach Single Casks und Gordon & MacPhail’s Spirit of Scotland

Nach der Ausnahme in der vergangen Woche können wir Ihnen heute wie gewohnt an einem Dienstag die Neuheiten im Whisky-Portfolio von Kirsch Import vorstellen:

Da sind zu einen der 18-jährige Edradour aus Amarone-Casks des italienische Weingut Dal Forno Romano und Sinteis Series Part IV von The GlenAllachie. Diese beiden Abfüllungen ergänzen heute fünf Single Cask Bottlings: Zweimal Benromach, ein 1st Fill Sherry Hogshead und ein 1st Fill Bourbon Barrel, sowie drei Bottlings aus der Reihe Spirit of Scotland von Gordon & MacPhail, aus den Brennereien Bunnahabhain, Caol Ila und Annandale.

Hier alle Details und Einzelheiten zu den Abfüllungen, inklusive Tasting Notes:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Spitzenwein trifft Scotch Whisky:

Edradour 18 y.o. aus DFR Amarone Casks

Selten und mit Spitzenwein aus Valpolicella vorbelegt waren ausgewählte Hogsheads, die zum Edradour 18 y.o. – DFR Amarone Casks vermählt wurden. Unter Kennern hat das italienische Weingut Dal Forno Romano (DFR) Kultstatus erlangt – ganz wie Edradour unter Whisky-Freunden.

Die körperreichen Charakteristika des Amarone entfalten sich in einem limitierten Small Batch. Dieses tritt in die Fußstapfen der zum 200. Brennereijubiläum veröffentlichten Sonderabfüllung aus 2025. Bei idealer Trinkstärke verwöhnt der üppige Highlander Feinschmecker mit samtigen Schichten von dunklen Beeren, reifen Schwarzkirschen und wärmender Würze.

Edradour 18 y.o.

1st Fill DFR Amarone Casks

Alkoholgehalt: 46% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Reife schwarze Kirschen und dunkle Waldbeeren verschmelzen mit dem markanten Profil von würzigem Eichenholz. Ein Hauch von ausgewählten Gewürzen verleiht dem dichten Bouquet zusätzliche Komplexität.

Geschmack: Das Mundgefühl ist von einer samtigen Textur geprägt, in der sich intensive Beerenaromen und edle Zartbitterschokolade entfalten. Eine präsente Eichenwürze stützt den vollmundigen Charakter.

Nachklang: Das Finale präsentiert sich langanhaltend mit einer feinen Tanninstruktur und einer dezenten Pfefferschärfe. Die würzigen Holznoten klingen langsam und trocken aus.

Schon beim ersten Eindruck fasziniert dieser Highland Single Malt durch sein tiefes, natürliches Bernsteinleuchten, das von einer fast zwei Jahrzehnte währenden Liaison zwischen schottischer Destillierkunst und italienischer Weinkultur erzählt. Es ist ein Tropfen, der die Zeit der Reifung in jeder Nuance widerspiegelt und die Handschrift einer der charmantesten Brennereien Schottlands trägt.

Die Vermählung von Highland-Tradition und Valpolicella

In der malerischen Edradour Distillery, oft als „Scotland’s Little Gem“ bezeichnet, reifte dieser Single Malt seit seiner Destillation im Jahr 2007 heran. Seine Besonderheit verdankt er der exklusiven Lagerung in 1st Fill Amarone Hogsheads, die direkt aus der renommierten Valpolicella-Region bezogen wurden. Diese Erstbelegungs-Fässer prägen das Destillat über 18 Jahre hinweg mit der intensiven Charakteristik eines der gefeiertsten Rotweine Italiens, ohne dabei den ursprünglichen Charakter des Highland-Brands zu überlagern.

Ein komplexes Spiel aus dunklen Beeren und edler Würze

Das Bouquet offenbart eine dichte Struktur von dunklen Früchten, die von aromatischen Gewürzen und einer feinen Holznote getragen werden. Am Gaumen entfaltet sich eine samtige Fülle, in der reife schwarze Kirschen und Waldbeeren auf die herbe Eleganz von Zartbitterschokolade treffen. Der Nachklang ist bemerkenswert lang und wird von einer subtilen Note von rosa Pfeffer sowie den charakteristischen Tanninen des Weinfasses begleitet, was dem Whisky eine ausgeprägte Struktur verleiht.

Ein Small-Batch-Erlebnis für den besonderen Moment

Dieser limitierte Highland Malt ist eine ausdrückliche Empfehlung für Kenner, die das Zusammenspiel von kräftigem Destillat und intensiver Weinfassreifung schätzen. Wir raten zum puren Genuss bei Zimmertemperatur, um die volle Bandbreite der Aromen und die natürliche Textur unverfälscht zu erleben. Er ist der ideale Begleiter für besondere Augenblicke, in denen man der Komplexität eines 18-jährigen Reifeprozesses in aller Ruhe nachspüren möchte.

Mit Mongolian Oak:

Billy Walkers seltene Speyside-Synthese

Schon alles probiert? Mit seiner Sinteis-Reihe (benannt nach dem schottisch-gälischen Wort für Synthese) lädt Billy Walker ein, unerschlossene Potenziale zu entdecken – und zwar in der Verschmelzung von Sherryfässern mit charakterstarken Virgin Oak Casks. Das neueste Beispiel setzt auf seltene mongolische Eiche.

Im Gegensatz zu seinen Vorgängern verfolgt The GlenAllachie 2015/2026 – Sinteis Series Part IV einen etwas anderen Ansatz: Statt zwei separat gereifte Whiskys zu vermählen, ließ Billy Walker den Whisky zunächst in Pedro-Ximénez- und Oloroso-Sherryfässern reifen, bevor er ihn in Mongolian Virgin Oak Barrels überführte.

Die Fässer sind unglaublich selten, da die Eiche über ein Jahrhundert benötigt, um zu wachsen, und nur natürlich umgestürzte Bäume geerntet werden dürfen. Mit ihrer dichten und feinkörnigen Struktur verleiht sie dem Whisky zarte Noten von hellem Karamell, Honig und blumigen Nuancen, die sich mit den nussigen, dunkelfruchtigen und üppig-süßen Eigenschaften der Sherryfässer verbinden.

GlenAllachie 2015/2026 – 10 y.o.

Sinteis Series Part IV

Mongolian Virgin Oak, PX & Oloroso Sherry Casks

Alkoholgehalt: 58.5% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Intensive Noten von goldfarbenem Butterscotch und dunkler Melasse verbinden sich mit dem Duft von gebackenen Äpfeln und Birnen. Ein Hauch von Kakao sowie würziger Zimt und kandierter Ingwer verleihen dem Bouquet eine komplexe Tiefe.

Geschmack: Am Gaumen entfaltet sich ein Zusammenspiel aus kandierten Haselnüssen, reifem Pflaumensirup und fein herben Mokka-Aromen. Fruchtige Akzente von gebackener Orange, Manuka-Honig und Feigenkonfitüre sorgen für ein facettenreiches und samtiges Geschmackserlebnis.

Nachklang: Der Nachhall ist langanhaltend und vielschichtig, geprägt von sanften Feigennoten und einer Spur Vanille. Eine elegante, dezente Eichenwürze hinterlässt einen bleibenden und harmonischen Eindruck.

Selten lässt sich die Kunst der Fassreifung so unmittelbar im Glas ablesen wie bei diesem GlenAllachie aus der exklusiven Sinteis-Serie. In dieser Abfüllung verschmelzen seltene Hölzer und handwerkliche Präzision zu einer harmonischen Einheit, die die Grenzen klassischer Speyside-Charakteristiken mutig erweitert.

Die Synthese seltener Hölzer

Unter der Leitung von Master Distiller Billy Walker entstand dieser Single Malt, der im Jahr 2015 destilliert wurde und nach zehn Jahren Reifezeit im Jahr 2026 abgefüllt wurde. Der Name „Sinteis“ – gälisch für Synthese – ist hier Programm: Zunächst reifte das Destillat in einer Kombination aus Oloroso- und Pedro-Ximénez-Sherryfässern, bevor es ein prägendes Finish in mongolischer Eiche (Mongolian Virgin Oak) erhielt. Dieses seltene Holz ist für seine besonders feine Maserung bekannt und sorgt für eine außergewöhnliche Tiefe und eine elegante Würze, die hervorragend mit der fruchtigen Basis der Brennerei harmoniert.

Ein komplexes Spiel aus Würze und Süße

In einem tiefen Kupferton präsentiert sich dieser Single Malt und entfaltet bereits in der Nase ein opulentes Bouquet von frisch gebackenen Pasteten, Butterscotch und in Weinbrand eingelegten Früchten. Dunkler Kakao und Melasse treffen auf die feine Schärfe von kandiertem Ingwer und Zimt. Am Gaumen zeigt sich die volle Kraft der 58,5 % Vol. Fassstärke: Süße, kandierte Haselnüsse und schwerer Pflaumensirup verbinden sich mit gebackenen Orangen und cremiger Vanille. Nuancen von Mokka, Manuka-Honig und Feigenmarmelade sorgen für ein vielschichtiges, vollmundiges Mundgefühl, das in einem langanhaltenden, würzig-süßen Finale mündet.

Kraftvoller Genuss in Fassstärke

Dieser GlenAllachie ist eine Empfehlung für Kenner, die das Spiel mit außergewöhnlichen Fasstypen und hoher Intensität schätzen. Da er nicht kühlgefiltert und ohne Farbstoffe abgefüllt wurde, bleibt sein Charakter unverfälscht und kräftig. Wir empfehlen, diesen limitierten Tropfen zunächst pur zu verkosten, um die volle Komplexität der mongolischen Eiche zu erfassen. Ein paar Tropfen Wasser können jedoch helfen, die tiefer liegenden Fruchtnoten und die feine Honigsüße noch weiter zu entfalten und den Alkoholgehalt harmonisch einzubinden.

Handarbeits-Highlights:

Benromach Single Casks für Kirsch-Kunden

Ein authentischer Single Malt, den alle Enthusiasten einmal im Glas gehabt haben sollten? Benromach! Für die große Anhängerschaft der zart rauchigen und vollständig handgefertigten Speyside Whiskys in Deutschland haben wir zwei exklusive Einzelfässer gesichert. Spannend: Sie zeigen Benromachs charakteristische Fassarten in Reinform.

Der Benromach 2014/2026 aus dem First Fill Sherry Hogshead stimmt vorweihnachtlich. Dafür kombiniert der Zwölfjährige üppige Aromen von Sevilla-Orangen mit eingekochten Pflaumen, festlichen Gewürzen und zartem Rauch.

Wer kräftige Noten von Orangenzesten und feinen Torfrauch in Kombination mit Kokos und rotem Apfel bevorzugt, liegt mit dem Benromach 2012/2026 aus dem First Fill Bourbon Barrel richtig. Das Fass Nr. 11 ergab lediglich 132 Flaschen.

Benromach 2014/2026 – 12 y.o.

1st Fill Sherry Hogshead #434

Alkoholgehalt: 59.3% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Facettenreiche Sevilla-Orangen und eingekochte Pflaumen begegnen der feinen Würze von Zimt. Ein dezenter Schleier aus Rauch umhüllt die fruchtige Tiefe.

Geschmack: Am Gaumen dominieren saftige Pflaumennoten, die von eleganter Vanille und einer charaktervollen Malzsüße begleitet werden.

Nachklang: Der Abgang überzeugt durch langanhaltenden, sanften Rauch und eine feine, trockene Holzwürze.

Jeder Schritt – von der sorgfältigen Auswahl der Rohstoffe bis zur Vollendung – dient hier dem Ziel, einen Whisky von bemerkenswerter Tiefe und Charakter zu schaffen. Der Benromach 2014/2026 ist ein Zeugnis handwerklicher Meisterschaft, das die Essenz der Speyside-Region in sich trägt.

Tradition und Handwerkskunst in der Speyside

Die Benromach Destillerie, seit 1898 ein fester Bestandteil der schottischen Whiskylandschaft, setzt auf traditionelle Methoden. Dieser Single Malt wurde aus sorgfältig ausgewählter, gemälzter Gerste hergestellt und verbrachte seine gesamte zwölfjährige Reifezeit in einem First Fill Sherry Hogshead. Die Abfüllung erfolgt in einer unverdünnten Fassstärke von 59,3 % Vol., was dem Whisky seinen intensiven Charakter verleiht.

Ein Duft von Sevilla-Orangen und festlichen Gewürzen

Schon beim ersten Eindruck fasziniert dieser Whisky durch seine tief mahagonifarbene Erscheinung. Das Bouquet entfaltet Aromen von reifen Sevilla-Orangen und gedünsteten Pflaumen, begleitet von warmen Gewürzen wie Zimt. Am Gaumen offenbart sich eine harmonische Komposition aus süßen dunklen Früchten und würziger Vanille, während der Abgang von dezentem Rauch und einer feinen Holznote geprägt ist.

Ein Genuss für Kenner und Sammler

Diese auf lediglich 300 Flaschen limitierte Einzelfassabfüllung ist eine Empfehlung für Liebhaber, die die Komplexität und Intensität von unverdünnten Whiskys zu würdigen wissen. Probieren Sie ihn pur bei Zimmertemperatur oder fügen Sie einen Spritzer Wasser hinzu, um die Aromen weiter zu entwickeln. Die klassische Präsentation in der cremefarbenen Box mit den markanten roten Akzenten unterstreicht den handgemachten Charakter dieses Whiskys.

Benromach 2012/2026 – 14 y.o.

1st Fill Bourbon Barrel #11

Alkoholgehalt: 59.2% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Einladende Noten von Orangenzesten treffen auf die exotische Cremigkeit der Kokosnuss und die saftige Süße roter Äpfel.

Geschmack: Lebhafte Zitrusfrucht und reifer Apfel verschmelzen mit süßen Kokosakzenten, die elegant von einer Spur weichem Rauch untermalt werden.

Nachklang: Das Finale präsentiert sich langanhaltend und wird von einem dezenten, beständigen Rauchschleier getragen.

Manchmal braucht es nur ein einziges Fass, um eine ganze Geschichte zu erzählen. Dieses Benromach Single Cask ist so eine Geschichte – geschrieben in Bernstein, geprägt von 14 Jahren Geduld und der unverkennbaren Handschrift der Speyside. Ein Destillat, das nicht nur schmeckt, sondern auch erzählt: von gemälzter Gerste, von erstbefüllten Bourbonfässern und von der Überzeugung, dass Whisky am besten von Hand gemacht wird.

Handwerk aus Forres – seit 1898

Benromach ist eine der kleinsten Destillerien der Speyside – und eine der wenigen, die noch jeden Schritt des Prozesses von Hand begleiten. Die gemälzte Gerste wird hier mit Wasser und Hefe zu einem Destillat verarbeitet, das anschließend in traditionellen Dunnage-Lagerhäusern reift. Dieser Single Cask stammt aus einem First Fill Bourbon Barrel, das seine Aromen besonders intensiv an den Whisky abgibt. Ohne Kältefiltration, ohne Farbstoffe, aber mit der ganzen Hingabe eines Familienbetriebs, der seit 1898 Whisky macht. Die klare Flasche mit dem cremefarbenen Label und dem markanten roten Schriftzug zeigt den satten Bernstein des Inhalts ungeschönt – ein Zeichen für Transparenz und handwerkliche Integrität.

Orangenzesten, Kokosnuss und ein Hauch Speyside-Rauch

In der Nase entfaltet sich ein Bukett aus reichen Orangenzesten, cremiger Kokosnuss und saftigem rotem Apfel – ein klassisches Profil für Whisky, der in erstbefüllten Bourbonfässern gereift ist. Am Gaumen gesellen sich die Zitrus- und Süßnoten zu einem charakteristischen Hauch weichen Rauchs, der für Benromach so typisch ist. Mit 59,2 % Vol. zeigt dieser Single Malt eine beeindruckende Intensität, bleibt dabei aber stets ausgewogen und zugänglich. Ein Tropfen Wasser öffnet ihn zusätzlich und lässt die Fruchtnoten noch deutlicher hervortreten.

Ein Whisky für besondere Momente

Dieser Benromach ist ein Whisky für Genießer, die handwerkliche Qualität und aromatische Tiefe schätzen. Pur genossen entfaltet er sein volles Potenzial – ideal für ruhige Abende oder besondere Anlässe, bei denen man sich Zeit für den Moment nehmen möchte. Von diesem Single Cask existieren weltweit nur 132 Flaschen, was ihn zu einem exklusiven Sammlerstück macht. Wer Speyside-Charme mit der Intensität eines Fassstärke-Whiskys sucht, findet hier einen überzeugenden Begleiter.

Purismus statt Prestige:

Gordon & MacPhail mit exklusiven Spirit of Scotland

Wenn Gordon & MacPhail authentische Single Casks preislich zugänglich macht, nennt sich das: Spirit of Scotland. In drei Neuheiten der Reihe treffen Genießer auf ehrliche, in Fassstärke abgefüllte Whiskys ohne Prestige-Aufschlag, die ganz dem deutschen Markt zur Verfügung stehen.

Der ungetorfte Bunnahabhain 2018/2026 transportiert bei 60,7 % vol. viel Kraft aus dem Refill Sherry Hogshead. Herbstliche Gewürzaromen treffen dabei auf Himbeere und Vanilleschoten. Süße eingekochte Früchte, Toffee und geröstete Eiche leiten ein volles, würziges Finish mit Pfeffer und Kakao ein.

Islays typischen Rauchcharakter bringt der Caol Ila 2012/2026 nach 14 Jahren im First Fill Sherry Hogshead mit eingekochten Äpfeln, Orangenschale und Butterscotch zusammen. Zarte Aromen von Geräuchertem, Anis und ein langer Nachklang mit Kaffeebohnen sorgen für Tiefe.

Ende 2014 befüllte die wiederbelebte Annandale Distillery ihre ersten Fässer. Im Refill Bourbon Barrel gereift, richtet sich der Annandale 2018/2026 an Entdecker, die den Destilleriecharakter kennenlernen möchten. Dazu laden Mango und frisch geschnittenes Gras ebenso ein wie Zitronenzeste, geröstete Eiche und florale Anklänge.

Bunnahabhain 2018/2026 – 7 y.o.

Refill Sherry Hogshead #201225

G&M Spirit of Scotland

Alkoholgehalt: 60.7% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Sanfte Vanille und das Aroma reifer Himbeeren verbinden sich mit einer leichten Meeresbrise. Subtile herbstliche Gewürznoten verleihen dem Bouquet eine elegante Tiefe.

Geschmack: Cremiges Toffee und getoastete Eiche treffen auf eine kernige Malznote. Ein Akzent von dunklem Fruchtkompott rundet das vollmundige, strukturierte Mundgefühl ab.

Nachklang: Der Ausklang ist geprägt von der würzigen Intensität schwarzen Pfeffers. Herbe Anklänge von dunklem Kakao verbleiben langanhaltend am Gaumen.

Nicht jeder Single Malt von Islay verzichtet auf Rauch – doch dieser Bunnahabhain tut es mit einer Würde, die überrascht. Im Glas zeigt sich ein warmes Ocker, das von sieben Jahren Geduld in einem Refill Sherry Hogshead erzählt.

Sieben Jahre Reifung in Stuart Urquharts Auswahl

Die Destillerie Bunnahabhain auf Islay ist bekannt für ihre rauchfreien Malts, die aus gemälzter Gerste destilliert werden. Dieser Jahrgang 2018 reifte in einem einzelnen Sherryfass, das bereits zuvor für die Reifung genutzt wurde – ein Refill Sherry Hogshead, das dem Whisky eine sanfte Sherrynote verleiht, ohne ihn zu überlagern. 2025 wurde er von Stuart Urquhart für die „Spirit of Scotland“-Reihe von Gordon & MacPhail ausgewählt und bei natürlicher Fassstärke von 60,7 % vol abgefüllt. Weder Kältefiltration noch Farbzusatz kamen zum Einsatz, sodass die Farbe im Glas ausschließlich aus der Reifung stammt.

Ein Whisky für Momente des Genusses

Dieser Single Cask richtet sich an Genießer, die Islay jenseits des Rauchs erkunden möchten. Mit nur 259 Flaschen weltweit ist er eine seltene Gelegenheit, die fruchtig-würzige Seite der Destillerie zu erleben. Pur entfaltet er seine volle Intensität – ein Spritzer Wasser kann die Aromen jedoch harmonisch öffnen. Ideal für besondere Anlässe oder als exklusives Geschenk für Whisky-Liebhaber, die Wert auf handverlesene Qualität legen.

Das schlichte, aber edle Label mit dem Adler-Motiv unterstreicht den Charakter des Whiskys: zurückhaltend, aber mit einer klaren Haltung. Ein Tropfen, der nicht nur das Glas, sondern auch den Moment veredelt.

Caol Ila 2012/2026 – 14 y.o.

1st Fill Sherry Hogshead #311512

G&M Spirit of Scotland

Alkoholgehalt: 55.9% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Herzhafte Akzente von geräuchertem Fleisch verbinden sich mit der fruchtigen Tiefe gedünsteter Äpfel und herber Orangenschale. Ein Hauch von cremigem Butterscotch verleiht dem Bukett eine einladende Süße.

Geschmack: Am Gaumen entfaltet sich ein charaktervoller Rauch, der durch die zarte Würze von weichem Anis eine besondere Note erhält.

Nachklang: Der langanhaltende Abgang verabschiedet sich mit der dezenten, röstigen Bitterkeit von feinen Kaffeebohnen.

Schon beim ersten Schwenken im Glas entfaltet sich die volle Pracht dieses tief mahagonifarbenen Islay-Schatzes, der die maritime Wildheit der Küste mit der edlen Reife spanischer Eiche vermählt. Es ist ein seltener Moment des Genusses, in dem die über 14 Jahre währende Reifung in jeder Nuance spürbar wird.

Die Kunst der Selektion durch Stuart Urquhart

Dieser Single Malt stammt aus der renommierten Destillerie Caol Ila und wurde vom Traditionshaus Gordon & MacPhail für die exklusive „Spirit of Scotland“-Serie kuratiert. Stuart Urquhart wählte hierfür persönlich ein erstbefülltes First Fill Sherry Hogshead aus, in dem das Destillat seit 2012 seine außergewöhnliche Komplexität entwickeln durfte. Abgefüllt im Jahr 2026, präsentiert sich der Whisky in seiner reinsten Form: ohne Kältefiltration und in natürlicher Farbe, direkt vom Fass in die Flasche gezogen.

Vom Lagerfeuerrauch zur Kaffeebohne

In der Nase begegnen Ihnen zunächst markante Aromen von geräuchertem Fleisch, die harmonisch von gedünsteten Äpfeln und frischer Orangenschale begleitet werden. Am Gaumen entfaltet sich ein dichtes Geflecht aus süßem Butterscotch und intensivem Torfrauch, das durch feine Akzente von weichem Anis eine besondere Tiefe erhält. Das Finale ist langanhaltend und würzig, wobei eine dezente Note von gerösteter Kaffeebohne einen eleganten und trockenen Schlusspunkt setzt.

Ein rarer Moment für Islay-Enthusiasten

Mit einer strengen Limitierung auf lediglich 294 Flaschen weltweit ist dieser Caol Ila ein klassisches Sammlerstück für Kenner, die das spannungsreiche Spiel zwischen phenolischem Rauch und Sherry-Einfluss schätzen. Aufgrund der kräftigen Fassstärke von 55,9 % Vol. empfiehlt sich der Genuss pur oder mit wenigen Tropfen stillem Wasser, um die dichte Textur behutsam zu entfalten. Ein idealer Begleiter für einen besinnlichen Abend, der Raum für Entdeckungen lässt.

Annandale 2018/2026 – 8 y.o.

Refill Bourbon Barrel #163

G&M Spirit of Scotland

Alkoholgehalt: 60.4% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Ein lebendiges Zusammenspiel aus spritzigen Zitronenzesten und frisch geschnittenem Gras trifft auf die süße Exotik von Mango und reifen Aprikosen.

Geschmack: Saftige Mango und weiche Aprikose dominieren das Profil, während feine Noten von verkohlter Eiche für eine charaktervolle Tiefe sorgen.

Nachklang: Das Finale präsentiert sich anhaltend und elegant mit floralen Anklängen und einer dezenten Zitrusnote.

Es ist das subtile Zusammenspiel von sommerlicher Leichtigkeit und unbändiger Kraft, das diesen Single Malt aus den Lowlands so faszinierend macht. Wenn ein Destillat nach acht Jahren in der Stille des Fasses mit einer solchen Intensität erwacht, erzählt es die Geschichte einer wiederentdeckten Tradition und handwerklicher Präzision.

Traditionelle Handwerkskunst aus den Lowlands

Im Herzen der schottischen Lowlands entstand im Jahr 2018 dieser charakterstarke Geist in der Annandale Distillery. Die Reifung erfolgte über acht Jahre in einem sorgsam ausgewählten Refill Bourbon Barrel mit der Nummer 163, welches dem Destillat Raum zur Entwicklung gibt, ohne den feinen Brennereicharakter zu überlagern. Abgefüllt im Jahr 2026 durch die renommierten Experten von Gordon & MacPhail für die exklusive Reihe „Spirit of Scotland“, repräsentiert dieses Single Cask die reine, unverfälschte Essenz eines besonderen Augenblicks.

Ein tropisches Bukett in markanter Fassstärke

Das Auge erfreut sich an einem hellen Goldton, bevor die Nase von einer lebendigen Aromatik begrüßt wird. Intensive Aromen von Zitronenzeste und frisch geschnittenem Gras treffen auf die süße Üppigkeit von reifer Mango und Aprikose. Am Gaumen entfaltet sich die beeindruckende Kraft von 60,4 % Vol. in einer harmonischen Verbindung aus tropischen Früchten und einer dezenten Würze von verkohlter Eiche, während der Nachklang blumige Nuancen und zarte Zitrusnoten hinterlässt.

Unverfälschter Genuss für Entdecker

Mit einer Limitierung auf lediglich 238 Flaschen weltweit ist dieser Single Malt eine Empfehlung für Kenner, die das Besondere und Unverfälschte suchen. Da die Abfüllung weder kältefiltriert noch gefärbt wurde, empfiehlt sich der Genuss pur oder mit wenigen Tropfen stillem Wasser, um die vielschichtigen Fruchtaromen behutsam zu entfalten. Die elegante Ausstattung mit dem goldenen Adler-Emblem unterstreicht den kuratorischen Anspruch dieser Rarität, die jeden Moment des Genusses zu einem besonderen Erlebnis macht.