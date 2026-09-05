Fremde Federn (426): Was deutschsprachige Blogger diese Woche im Glas hatten

Nun bereits schon seit 426 Wochen schauen wir deutschsprachigen Whiskybloggern über die Schulter um zu sehen, was sie diesmal im Glas hatten. Aus Leidenschaft und Liebe verkosten sie neue und alte Abfüllungen und lassen uns und Sie an ihren Notizen teilhaben.
Ob Sie nun einfach neugierig sind, ihre eigenen Geschmackseindrücke vergleichen wollen oder auf der Suche nach einem neuen Whisky, der Ihnen gefallen könnte – hier finden Sie Woche für Woche Neues und Interessantes.
Und wir sagen Danke an alle Blogger, die uns die Links auf ihre eigenen Beiträge zusenden.
Hier sind die neuesten Tasting Notes der Blogger:
- Drams United – Agitator Argument: Sherry Butt
- Malt Sherry Peat (Instagram) – Benromach 10 OB 43% ABV
- Hogshead Whisky – Hazelburn 7y 2018/2026 Oloroso Cask Matured
- Slàinte mhath, have a dram (Facebook) – Dragonjuice Highland 10 Jahre Batch 2
- Keine halben Drinks – Sechs aktuelle Speysider, inklusive einem fantastischen 1997er Benrinnes
- Whisky & Film – Signatory Vintage – Exceptional Cask – 100 Proof Edition #13 – Speyside (M) – 2009 57,1 % Vol.
- Whiskypäpste Tübingen – Kilnaughton mit Ruby Port Pipe Finish von The Cooper’s Choice mit 50%
Viel Vergnügen bei der Lektüre und bis zur nächsten Ausgabe in einer Woche! Übrigens: Notes geben die persönlichen Eindrücke der Blogger wieder und müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.
Haben Sie selbst aktuelle Tasting Notes, die wir hier verlinken sollen? Senden Sie uns unter press @ whiskyexperts.net den Link auf Ihre Verkostungsnotizen – bitte mit dem Betreff „Tasting-Link“. Wir publizieren dann jeden Samstag jene Notes, die bis Freitag 12:00 an uns gesendet werden. Wir publizieren die Links, ohne damit die Beiträge dahinter zu werten. Nicht publizieren werden wir Links auf Verkostungsnotizen von Seiten, die entweder kommerziell geführt sind, oder kommerzielle Links enthalten.