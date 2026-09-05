Whisky Bibliothek & Decadent Drams: Gemeinsame exklusive Abfüllungsserie startet mit zwei Whiskys

Angus MacRaild, vielen auch bekannt als Kompagnon von Serge Valentin auf Whiskyfun, ist auch unabhängiger Abfüller – die Reihe Decadent Drams steht unter seiner Ägide. Die Whisky Bibliothek aus der Schweiz und Decadent Drams haben sich jetzt zusammengetan, um gemeinsam eine exklusive Abfüllungsserie zu starten, die es nur bei der Whisky Bibliothek gibt. Chapter One und Chapter Two der Serie sind ein Ardmore mit 28 Jahren und ein Mannochmore mit 18 Jahren – also zwei Abfüllungen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Vielfalt und Unterschiede, das wird auch das Motto der weiteren Bottlings sein, die im der Serie erscheinen werden.

Hier aber zunächst einmal Infos über die ersten beiden Whiskys der Serie DECADENT DRAMS – SPECIAL EXCLUSIVE FOR WHISKY BIBLIOTHEK, die es ab heute, Samstag, 10 Uhr exklusiv im Shop von whisky-bibliothek.ch gibt:

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DIE WHISKY BIBLIOTHEK SCHLÄGT EIN NEUES KAPITEL AUF

Decadent Drams × Whisky Bibliothek – Chapter One & Chapter Two

Eine Bibliothek lebt von Geschichten. Und auf diese Geschichte haben wir uns ganz besonders gefreut.

Gemeinsam mit Angus MacRaild und Decadent Drinks starten wir in die neue Whiskysaison mit einer eigenen exklusiven Abfüllungsserie:

DECADENT DRAMS – SPECIAL EXCLUSIVE FOR WHISKY BIBLIOTHEK

Wer uns kennt, weiss: Wir haben eine Schwäche für Whiskys mit Ecken, Kanten und einer Geschichte dahinter. Genau deshalb passt die Zusammenarbeit mit Angus MacRaild und Decadent Drinks für uns so gut. Angus sucht nicht nach möglichst gefälligen Whiskys, sondern nach Charakter, Eigenständigkeit und Fässern, die etwas zu erzählen haben.

Die Idee war von Anfang an klar: Wir wollten nicht einfach zwei schöne Fässer auswählen und unser Logo draufsetzen. Wir wollten Whiskys mit Charakter. Abfüllungen, die uns selbst packen, über die man diskutiert, bei denen man immer wieder zurück ins Glas riecht und irgendwann merkt: Verdammt, die Flasche ist schon halb leer.

Auch der Name ist kein Zufall.

Jede Abfüllung wird zu einem neuen Chapter unserer Whisky Bibliothek. Unterschiedliche Destillerien, unterschiedliche Fassgeschichten, unterschiedliche Charaktere – aber immer Whiskys, die wir selbst unbedingt im Regal haben wollen.

Chapter One und Chapter Two sind abgefüllt, aus Schottland bei uns heute angekommen und stehen bereit für ihren offiziellen Release.

Zeit, die ersten Seiten aufzuschlagen.

CHAPTER ONE: ARDMORE 28 YEARS OLD – 1997

1997–2026 | 28 Jahre | 55.6 % Vol. | Cask Strength | 264 Flaschen

24 Jahre Refill Hogshead + 4 Jahre 2nd Fill Sherry Hogshead

UVP Schweiz: CHF 259.00

Mit Ardmore anzufangen war für uns fast schon logisch.

Wir mögen diese alten, etwas dreckigen, wachsigen und leicht rauchigen Highland-Whiskys einfach enorm. Kein sauber polierter Torfrauch, sondern eher kalte Feuerstelle, Wachs, Öl, Kräuter und etwas Salz. Genau dieses leicht rustikale Profil macht alten Ardmore für uns so spannend.

Und dann kommt hier noch das Alter dazu:

28 Jahre.

Davon verbrachte der Whisky ganze 24 Jahre in einem Refill Hogshead. Und genau das finden wir fast spannender als irgendein spektakuläres Fassfinish. Das Fass hatte Zeit, den Whisky reifen zu lassen, ohne den eigentlichen Ardmore-Charakter zuzudecken.

Danach folgten weitere 4 Jahre im 2nd Fill Sherry Hogshead. Keine kosmetische Sherry-Kur, sondern eine echte zweite Reifephase.

Und genau das funktioniert hier für uns hervorragend. Der Sherry ist nicht die Hauptfigur. Er bringt Nüsse, Würze und zusätzliche Tiefe – darunter bleibt aber dieser alte, leicht dreckige und wachsige Ardmore klar erkennbar.

Und noch etwas für die Nerds: Der Whisky stammt aus der direct-fired era von Ardmore. Genau diese älteren Jahrgänge können jene schweren, wachsigen, rauchigen und leicht industriellen Noten zeigen, die wir an Ardmore so lieben.

Tasting Notes

Farbe:

Sattes Altgold mit warmen Kupferreflexen.

Aroma:

Herrlich old-school Ardmore. Trockener Torfrauch, kalte Feuerstelle und Bienenwachs eröffnen die Nase, begleitet von Aprikosen und Orangenschale. Dahinter entwickeln sich Walnüsse, gesalzene Mandeln und etwas Leder, bevor feine mineralische und kräuterige Noten zum Vorschein kommen. Der Sherry bleibt elegant im Hintergrund und lässt dem Destilleriecharakter viel Raum.

Gaumen:

Ölig, dicht und erstaunlich lebendig. Süsses Malz und Wachs greifen die Nase auf und verbinden sich mit gerösteten Nüssen und trockenem Sherry. Erdiger Torfrauch führt weiter zu kandierten Zitrusschalen, gelben Pflaumen und schwarzem Tee, bevor Pfeffer und etwas Tabak zusätzliche Würze bringen.

Abgang:

Lang, trocken und komplex. Torfasche, Walnüsse und Wachs ziehen sich weiter, begleitet von Kräutern und etwas Kakao. Eine feine salzig-mineralische Note führt schliesslich in einen eleganten, nussigen Sherry-Nachhall.

Für uns genau der richtige Whisky, um die Serie zu eröffnen.

CHAPTER TWO: MANNOCHMORE 18 YEARS OLD – 2007

2007–2026 | 18 Jahre | 54.3 % Vol. | Cask Strength | 275 Flaschen

12 Jahre Refill Hogshead + 6 Jahre 1st Fill Ex-Oloroso Sherry Hogshead

UVP Schweiz: CHF 159.00

Und dann wollten wir nicht einfach nochmals etwas Ähnliches danebenstellen.

Chapter Two sollte das Gegenteil sein.

Speyside. Dunkel. Sherry. Dekadent.

Mannochmore ist vielleicht nicht der erste Name, der jedem Whiskytrinker sofort durch den Kopf schiesst. Und genau das gefällt uns daran.

Gutes Mannochmore bringt eine schöne malzige und fruchtige Basis mit und kann mit dem richtigen Sherryfass richtig spannend werden.

Hier passierte genau das.

Die ersten 12 Jahre reifte der Whisky in einem Refill Hogshead.

Danach wechselte er für weitere 6 Jahre in ein 1st Fill Ex-Oloroso Sherry Hogshead.

Sechs Jahre sind kein Finish mehr. Das ist eine echte zweite Reifephase und genau so schmeckt er auch.

Dunkle Früchte, Pflaumen, Rosinen, Schokolade, Espresso, Walnüsse, Orangenschale, etwas Leder und Tabak – satt vom Oloroso geprägt, aber nicht vom Fass erschlagen. Darunter ist immer noch genug Mannochmore, damit es eben nicht einfach nur nach «Sherryfass» schmeckt.

Oder wie Angus es auf dem Backlabel etwas weniger nüchtern formuliert:

“An embarrassment of sophistication – just like the Swiss themselves!” 😉

Wir nehmen das Kompliment natürlich gerne.

Tasting Notes

Farbe:

Dunkler Bernstein bis Kupfer mit mahagonifarbenen Reflexen.

Aroma:

Satt, dunkel und herrlich decadent. Rosinen, Datteln, Schwarzkirschen und Pflaumen eröffnen die Nase, bevor dunkle Schokolade, Kakao und Kaffee übernehmen. Dahinter entwickeln sich Walnüsse, Toffee, Orangenzeste und Zimt, begleitet von feinen Noten von Leder und Pfeifentabak.

Gaumen:

Vollmundig, viskos und kräftig. Die dunklen Früchte der Nase setzen sich fort und verbinden sich mit Pflaumenmus, Bitterschokolade und Espresso. Geröstete Haselnüsse und Demerara-Zucker bringen Fülle, während Zimt, Nelken und Orangenschale elegant in eine trockene Oloroso-Würze überleiten.

Abgang:

Lang, warm und zunehmend trocken. Dunkle Schokolade, Walnüsse und Espresso greifen die Aromen des Gaumens nochmals auf, bevor Leder, süsser Tabak, Trockenfrüchte und würzige Eiche langsam ausklingen.

ZWEI CHAPTER. ZWEI VÖLLIG VERSCHIEDENE WHISKYS.

Genau das wollten wir.

Kein Schema, bei dem jedes Chapter einfach die nächste ähnliche Abfüllung ist.

Chapter One ist Rauch, Wachs, Mineralität, Alter und ein Hauch Sherry.

Chapter Two ist dunkle Frucht, Oloroso, Schokolade, Nüsse und Speyside-Dekadenz.

Zwei unterschiedliche Destillerien.

Zwei sehr unterschiedliche Fassgeschichten.

Beide in Cask Strength.

Beide exklusiv für die Whisky Bibliothek.

Und insgesamt gerade einmal 539 Flaschen.

Was uns aber fast am meisten freut: Diese Serie ist wirklich gemeinsam mit Decadent Drinks entstanden – von den Fässern über die Idee bis zu den Labels.

Und als wir die fertigen Flaschen zum ersten Mal gesehen haben, war da schon dieser Moment:

Ja. Genau so wollten wir es.

RELEASE Samstag, 5. September 2026 – 10:00 Uhr

Dann schlagen wir Chapter One und Chapter Two offiziell auf.

Und nein – eine Whisky Bibliothek wäre natürlich eine ziemlich kleine Bibliothek, wenn die Geschichte nach zwei Kapiteln schon vorbei wäre.

Da kommt noch was.