Serge verkostet: Blends und Secret Single Malts – der Nachschlag

Einen Nachschlag, größer als der erste Pot mit Blends und Secret Single Malts gestern, serviert uns Serge Valentin heute. Diesmal sind es neun Abfüllungen, die auf dem Programm stehen, einige davon 30 und mehr Jahre alt.
In Teil 2 sind die Punktewertungen auch höher als im ersten Teil, sie reichen von 85 bis 91 Punkte. Die Tabelle zur Verkostung gibt es wie immer hier, und heute garnieren wir das Ganze mit einem Bild der Cairn Distillery, aus der zwei der Blended Malts von heute zumindest gedanklich stammen:
|Abfüllung
|Punkte
|The Speyside Star 12 yo (50%, North Star Spirits, refill sherry butt, #BR 001, 600 bottles, 2018)
|85
|The Speyside Star 12 yo (50%, North Star Spirits, refill sherry butt, #BR 001, 600 bottles, 2018)
|86
|Blended Malt ‘Over 17 Years’ (44.1%, Thompson Bros., sherry wood, 2026)
|89
|CRN57° 18 yo (43%, Gordon & MacPhail for The Cairn, blended malt, 2025)
|88
|CRN57° 25 yo (43%, Gordon & MacPhail for The Cairn, blended malt, 2025)
|89
|Highland Single Malt 30 yo 1994-1995/2026 (47 .1%, Decadent Drams, refill hogshead, 250 bottles)
|89
|Speyside Single Malt 30 yo 1990/2021 (50.4%, Thompson Bros., for the Netherlands, refill American barrel, 278 bottles)
|85
|Enviable Blended Malt 36 yo 1989/2026 (46.5%, Thompson Bros., refill hogshead, Speyside)
|91
|Blended Malt Scotch Whisky 36 yo ‘Tun 89’ (52.4%, Milroy’s Vintage Reserve, Speyside, 2026)
|88