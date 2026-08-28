Serge verkostet: Blends und Secret Single Malts – der Nachschlag

Einen Nachschlag, größer als der erste Pot mit Blends und Secret Single Malts gestern, serviert uns Serge Valentin heute. Diesmal sind es neun Abfüllungen, die auf dem Programm stehen, einige davon 30 und mehr Jahre alt.

In Teil 2 sind die Punktewertungen auch höher als im ersten Teil, sie reichen von 85 bis 91 Punkte. Die Tabelle zur Verkostung gibt es wie immer hier, und heute garnieren wir das Ganze mit einem Bild der Cairn Distillery, aus der zwei der Blended Malts von heute zumindest gedanklich stammen:

Abfüllung Punkte