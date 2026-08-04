Neu bei Kirsch Import: Signatory Un-Chillfiltered im neuen Look, Thompson Bros. Bottlings, Mars Komagatake 40th Anniversary und Mars Tsunuki 2026 Edition

Unter den heutigen Neuheiten im Whisky-Portfolio von Kirsch Import, die wir Ihnen auch an diesem Dienstag vorstellen können, finden wir vier Abfüllungen aus der Signatorys Un-Chillfiltered Collection, die im neuen Outfit erscheinen, vier Bottlings der Thompson Bros. aus dem schottischen Örtchen Dornoch, sowie zwei Mars Abfüllungen aus Japan: Komagatake 40th Anniversary & Tsunuki 2026 Edition.

Hier nun wie gewohnt alle Details, Einzelheiten und Tasting Notes:

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Un! Chill! Filtered!

Sherry-Preistipps von Signatory Un-Chillfiltered

Neuer Look, gewohnte Qualität und ein faires Preis-Genuss-Verhältnis noch dazu: Signatorys Un-Chillfiltered Collection bietet bei idealen 46 Volumenprozenten vollmundigen, authentischen Geschmack ohne Kühlfiltration oder Trübung. Wie das geht, demonstrieren vier Neuheiten aus verschiedenen Sherryfässern.

Oloroso Casks verbinden sich im Benriach 2015/2026 hervorragend mit dem fruchtig-malzigen Hausstil der Brennerei – für alle, die einen klassischen Sherry-Speysider suchen.

Der Whitlaw 2018/2026, ein heimlicher Highland Park, entlockt einem Finish in Pedro Ximénez Butts intensive Noten von Datteln und Schokolade, die mit dem typischen Mix aus Heidehonig und zartem Torfrauch harmonieren.

Der süße Sherry-Stil verfeinert auch den Teaninich 2016/2026 und liefert eine seltene Gelegenheit für Single Malt der Highland-Brennerei. Der Geheimtipp verbindet Rosinen und Pflaumen mit Honig und würzigem Malz.

Wer Neues entdecken will, liegt auch mit dem Auchentoshan 2013/2026 richtig: Hier trifft dreifach destillierter Lowland-Malt auf ein weniger geläufiges Finale in Amontillado Sherry Hogsheads – für Noten von kandierter Orange bis Röstmandeln.

Benriach 2015/2026 – 10 y.o.

Oloroso Sherry Casks Finish – Sig un-chill

Alkoholgehalt: 46% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Reife Pflaumen und dunkle Rosinen gehen eine harmonische Verbindung mit der feinen Süße von flüssigem Honig ein. Das Bouquet besticht durch eine elegante Tiefe, die den Charakter der Oloroso-Fässer widerspiegelt.

Geschmack: Am Gaumen entfalten sich dichte Noten von Schokolade und cremigem Karamell, akzentuiert durch eine würzige Zimtnote. Eine dezente Struktur aus Eichenholz verleiht dem Körper ein ausgewogenes und vollmundiges Profil.

Nachklang: Der Abgang präsentiert sich langanhaltend mit einer lebhaften Pfeffernote und verbleibenden Anklängen von trockenem Holz. Eine würzige Zimtnote begleitet das Finale bis zum Schluss.

Wenn gemälzte Gerste und die aromatische Tiefe eines Oloroso-Fasses über ein ganzes Jahrzehnt harmonisch zusammenfinden, entsteht ein Destillat, das die Sorgfalt seiner Herstellung in jedem Schluck erlebbar macht. Dieser Benriach aus dem Jahr 2015 ist ein Paradebeispiel für die Kunst, den klassischen Charakter der Speyside durch ein gezieltes Finish zu veredeln und in seiner reinsten Form zu präsentieren.

Speyside-Tradition im Gewand der Un-Chillfiltered Collection

Im Herzen der Speyside destilliert, reifte dieser Single Malt für zehn Jahre, bevor er durch den renommierten unabhängigen Abfüller Signatory Vintage seine finale Bestimmung fand. Die Besonderheit dieser Edition liegt in der Veredelung durch ein Oloroso-Sherry-Finish, welches dem Brand eine bemerkenswerte Komplexität verleiht. In Pitlochry mit Kennerblick ausgewählt, wurde der Whisky im Juni 2026 abgefüllt – konsequent nicht kältefiltriert und ohne den Zusatz von Farbstoffen, um die natürliche Textur und das volle Aromenspektrum des Destillats unverfälscht zu bewahren.

Ein Spiel aus dunkler Frucht und edler Würze

Schon der honigfarbene Glanz im Glas deutet auf die aromatische Intensität hin, die den Genießer erwartet. Das Bouquet eröffnet mit Noten von dunklen Rosinen und reifen Pflaumen, die sich harmonisch mit dem Duft von getoasteter Eiche und einer Spur Waldhonig verbinden. Am Gaumen entfaltet sich ein reichhaltiger Körper mit Nuancen von cremigem Karamell und Zartbitterschokolade, begleitet von einer feinen nussigen Struktur. Der Nachklang zeigt sich trocken und charaktervoll, wobei würziger Zimt und eine Prise Pfeffer noch lange am Gaumen verweilen.

Ein Begleiter für anspruchsvolle Genussmomente

Dieser Single Malt ist eine ausdrückliche Empfehlung für Kenner, die die unverfälschte Kraft eines ehrlichen Handwerks schätzen. Er präsentiert sich idealerweise pur bei Zimmertemperatur, wobei ein kleiner Tropfen Wasser die vielschichtigen Sherry-Aromen noch weiter entfalten kann. Die elegante Präsentation in der schwarzen Zylinderbox und das markante grün-goldene Etikett unterstreichen den kuratierten Charakter dieser limitierten Abfüllung, die als klassischer Digestif oder besonderes Sammlerstück gleichermaßen überzeugt.

Whitlaw 2018/2026 – 8 y.o.

1st Fill PX Sherry Butts Finish – Sig un-chill

Alkoholgehalt: 46% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Süße Sherrytöne und die tiefen Aromen von Rosinen und Datteln werden von einer feinen, malzigen Basis getragen. Ein dezenter Hauch von Rauch verleiht dem Bouquet eine zusätzliche Dimension.

Geschmack: Am Gaumen entfalten sich kräftiges Malz und cremiges Karamell, die in eine fruchtige Sherry-Süße übergehen. Eine dezente Rauchnote rundet die dichte Struktur des Pedro Ximénez Butts harmonisch ab.

Nachklang: Der Nachhall ist lang und präsent, mit Nuancen von Trockenfrüchten sowie einem würzigen Rauch, der elegant ausklingt.

Für Momente, die nach einem charakterstarken Begleiter verlangen, bietet sich ein Single Malt an, der die maritime Wildheit der Orkney-Inseln mit der opulenten Süße des Südens vermählt. Dieser Whitlaw aus dem Hause Signatory Vintage ist ein Paradebeispiel dafür, wie ein präzises Finish die ursprüngliche Komplexität eines Destillats unterstreichen kann, ohne dessen Herkunft zu verleugnen.

Insel-Destillat trifft auf andalusische Fassreife

Die Wurzeln dieses Whiskys liegen in der renommierten Highland Park Destillerie, wo er im Jahr 2018 destilliert wurde. Nach einer achtjährigen Reifezeit, die in einer Veredelung in First Fill Pedro Ximénez Butts gipfelte, wurde er im Juni 2026 für die geschätzte Un-Chillfiltered Collection abgefüllt. Das Handwerk von Signatory Vintage zeigt sich hier in der bewussten Entscheidung, auf Kältefiltration und Farbstoffe zu verzichten, um die reine Essenz des Malts in seiner ursprünglichen Form zu bewahren.

Ein Spiel aus dunkler Frucht und feinem Rauch

Im Glas präsentiert sich der Whisky in einem warmen Honigton, der die visuelle Vorfreude auf seine dichte Aromatik weckt. Die Nase wird von intensiven Noten dunkler Früchte wie Rosinen und Datteln empfangen, die harmonisch mit einer dezenten, würzigen Rauchnote verwoben sind. Am Gaumen entfaltet sich eine fast sirupartige Textur, geprägt von Karamell und einer malzigen Tiefe, die in einem langanhaltenden, süß-würzigen Finale mit Anklängen von Trockenfrüchten ausklingt.

Der ideale Dram für anspruchsvolle Entdecker

Dieser Single Malt ist eine Empfehlung für Genießer, die das Zusammenspiel von kräftigem Sherry-Einfluss und subtilem Rauch der Orkney-Inseln schätzen. Mit seinem Alkoholgehalt von 46 % vol. bietet er genügend Struktur, um pur genossen zu werden, wobei die edle schwarze Tube mit kupferfarbenen Akzenten den hochwertigen Anspruch unterstreicht. Er ist ein exzellenter Begleiter für besondere Momente, in denen man die handwerkliche Präzision einer limitierten Abfüllung unverfälscht erkunden möchte.

Teaninich 2016/2026 – 10 y.o.

1st Fill PX Sherry Casks Finish – Sig un-chill

Alkoholgehalt: 46% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Zitrusnoten von Orange und Zitrone treffen auf knackigen Apfel und zarte Grasnoten. Süße Vanille und Honig werden durch eine charakteristische Bienenwachsnote elegant ergänzt.

Geschmack: Am Gaumen zeigt sich ein vollmundiges Zusammenspiel aus Malz und Toffee, begleitet von der feinen Würze der Eiche. Das PX-Finish steuert eine tiefe Fruchtigkeit bei, die harmonisch in die cremige Struktur eingebunden ist.

Nachklang: Der Abgang ist langanhaltend und wird von Honigsüße sowie einer dezenten Trockenheit geprägt. Feine Rosinennoten und die würzige Note der Eiche sorgen für ein stimmiges Finale.

Ein Single Malt, der die charakteristische Lebendigkeit der Highlands mit der tiefen Süße spanischer Eiche verbindet und dabei eine bemerkenswerte Klarheit bewahrt. In der honigfarbenen Flüssigkeit spiegelt sich die Geduld eines Jahrzehnts wider, das dieser Tropfen bis zu seiner Vollendung im Jahr 2026 reifen durfte.

Handwerkskunst aus den Highlands und die Expertise von Signatory Vintage

Im Herzen der Highlands destilliert, steht die Brennerei Teaninich für einen oft unterschätzten, aber unter Kennern hochgeschätzten Stil. Dieser im Jahr 2016 gebrannte Malt reifte volle zehn Jahre, bevor er durch den renommierten unabhängigen Abfüller Signatory Vintage für die Un-Chillfiltered Collection ausgewählt wurde. Sein besonderes Profil verdankt er einem Finish in First-Fill-Pedro-Ximénez-Hogsheads, welche die ursprüngliche Charakteristik der gemälzten Gerste um eine luxuriöse, weinige Ebene ergänzen.

Ein Wechselspiel aus hellen Früchten und dunkler Sherry-Süße

In der Nase entfaltet sich ein lebendiges Bouquet aus Orangen, Zitronen und grünen Äpfeln, das sanft von Vanille und einem Hauch Bienenwachs untermalt wird. Am Gaumen zeigt sich die prägende Kraft der PX-Fässer: Eine cremige, fast ölige Textur trägt Noten von Malz und Toffee, die harmonisch mit intensiven Trockenfrüchten verschmelzen. Der Nachklang bleibt mit Honig und Rosinen lange präsent, wobei eine feine, trockene Mineralität für ein elegantes und strukturiertes Finale sorgt.

Ein Highland-Erlebnis für anspruchsvolle Genießer

Mit einem Alkoholgehalt von 46 % vol. abgefüllt, verzichtet dieser Teaninich konsequent auf Kältefiltration und Farbstoffe, um das unverfälschte Mundgefühl zu bewahren. Er ist eine Empfehlung für jene, die die Balance von Trockenfrüchten und Würze schätzen und einen ehrlichen, handwerklich präsentierten Whisky suchen. Ob pur bei Zimmertemperatur oder mit einem Tropfen Wasser zur Öffnung der Aromen – dieser limitierte Single Malt bereichert jede Sammlung durch seine aromatische Tiefe.

Auchentoshan 2013/2026 – 13 y.o.

1st Fill Amontillado Sherry Casks Finish – Sig un-chill

Alkoholgehalt: 46% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Zarte Vanille und süßes Karamell verbinden sich mit saftigem Pfirsich und einer lebendigen Zitrusnote. Getrocknete Feigen und eine feine Holzwürze vervollständigen das vielschichtige Bouquet.

Geschmack: Vollmundig präsentieren sich dunkle Trauben und Feigen, die von herber Schokolade und einer Spur Zimt begleitet werden. Die nussige Präsenz von Mandeln verleiht dem Destillat eine elegante Struktur.

Nachklang: Der Abgang besticht durch das harmonische Zusammenspiel von Karamell und gerösteten Mandeln. Eine dezente Zitrusnote hallt dabei lang und präzise nach.

Nicht jeder Single Malt trägt die Handschrift seiner Macher so offen wie dieser Auchentoshan aus der Un-Chillfiltered Collection von Signatory Vintage. In der Ruhe der Lowlands gereift, offenbart er eine aromatische Tiefe, die weit über die klassische Leichtigkeit seiner Herkunft hinausgeht und den Moment des Genießens besonders macht.

Tradition der Lowlands trifft auf Amontillado-Raffinesse

Die Destillerie Auchentoshan ist für ihren eleganten Stil bekannt, doch erst durch die Expertise des unabhängigen Abfüllers Signatory Vintage erreicht dieser Malt seine volle Komplexität. Nach der Destillation im Jahr 2013 verbrachte der Whisky insgesamt 13 Jahre in ausgesuchten Fässern, bevor er sein entscheidendes Finish in First Fill Amontillado Hogsheads erhielt. Diese spezielle Sherry-Art, die für ihre Balance zwischen biologischer und oxidativer Reifung geschätzt wird, prägt dem Destillat eine charakteristische Trockenheit und nussige Struktur.

Ein Spiel aus Kupferglanz, Steinobst und edler Würze

Im Glas präsentiert sich der Whisky in einem warmen Kupferton, der bereits die Intensität der Fasslagerung erahnen lässt. Das Bouquet besticht durch ein Zusammenspiel von cremiger Vanille, weißem Pfirsich und hellen Zitrusnoten, unterlegt von der tiefen Würze gerösteter Mandeln und getrockneter Feigen. Am Gaumen entfaltet sich eine samtige Textur mit Nuancen von dunklen Trauben und Milchschokolade, die in ein langanhaltendes, trocken-fruchtiges Finale mit einem Hauch von Zimt übergehen.

Ein Begleiter für anspruchsvolle Genussmomente

Mit einer Trinkstärke von 46 % Vol. und dem Verzicht auf Kältefiltration sowie Farbstoffe bleibt das unverfälschte Aromenspektrum dieser limitierten Abfüllung erhalten. Dieser Single Malt ist eine Empfehlung für Kenner, welche die Verbindung von Lowland-Eleganz und komplexem Sherry-Einfluss schätzen. Er präsentiert sich am besten pur bei Zimmertemperatur, wobei die stilvolle schwarze Zylinderbox und das klassische Label-Design den besonderen Charakter dieser Edition unterstreichen.

Aus der Thompson-Wundertüte:

Ehrwürdiges, Exklusives & Entdeckungswürdiges

Ein Single Cask von Ben Nevis aus dem starken 1996er-Jahrgang? Speyside-Underdogs von Glen Elgin – teils exklusiv, aber immer für Entdecker? Oder ein seltener Single Malt aus Lomond Stills? Mit ihren neuen Releases belegen die Thompson Bros. einmal mehr, wieso sie in die Riege der spannendsten unabhängigen Abfüller Schottlands gehören.

Dieser Highlander hat alles, was ein guter Whisky braucht: Der Ben Nevis 1996/2026 stammt aus einem der stärksten Jahrgänge der zu Nikka gehörenden Brennerei. Der japanischen Mutter sind die Etiketten der Einzelfassabfüllung gewidmet, die ihre Kraft und Farbe 29 Jahren im Refill Sherry Butt verdankt.

Der Großteil der Produktion von Glen Elgin verschwindet in Blends. Wer den Speysider in Single-Malt-Form ergattert, wird mit floral-fruchtiger Eleganz belohnt – etwa im Glen Elgin 2004/2026, einer 22-jährigen Exklusivabfüllung mit top Preis-Genuss-Verhältnis. Oder im Glen Elgin 2007/2026, der Birnen, Zitronenschale und geröstete Mandeln mit einem Hauch Salz zu Brioche verarbeitet.

Loch Lomond steht synonym für eine beeindruckende Bandbreite an Geschmacksprofilen – unter anderem dank ungewöhnlichen Lomond Stills. In ihnen destillierte Single Malts heißen wie er: Inchmurrin (Loch Lomond) 2013/2026. In einem Bourbon- und einem Oloroso-Fass gereift, verbindet das lebhafte Small Batch überreifen Pfirsich und gesalzene Erdnüsse mit Erdbeere, Graham-Keksen und Limette.

Ben Nevis 1996/2026 – 29 y.o.

Refill Sherry Butt #1497 -Thompson Bros.

Alkoholgehalt: 48.9% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Ein elegantes Zusammenspiel aus Zitrusfrüchten und der Tiefe feiner Trockenfrüchte prägt das Bouquet.

Geschmack: Am Gaumen entfaltet sich geschmeidiger Honig in Verbindung mit der markanten Textur gerösteter Nüsse.

Nachklang: Das Finale verweilt langanhaltend mit edlen Tanninen und einem feinen Nachhall von Zitrusfrüchten.

Die jahrelange Reifung und die stille Ruhe in den schottischen Highlands haben aus diesem Destillat ein flüssiges Zeitzeugnis geformt. Fast drei Jahrzehnte verbrachte dieser Single Malt in der Geborgenheit eines Eichenfasses, um jene Tiefe zu erreichen, die nur durch ungestörte Geduld und die idealen klimatischen Bedingungen am Fuße des Ben Nevis entsteht.

Drei Jahrzehnte Reifung im Schatten des Berges

Dieser Single Malt wurde am 25. Oktober 1996 in der traditionsreichen Ben Nevis Distillery am Fuße des höchsten Berges Großbritanniens destilliert. Die Auswahl und Abfüllung übernahm das renommierte Team der Thompson Bros. aus Dornoch, die für ihr Gespür für außergewöhnliche Fässer bekannt sind. Über 29 Jahre hinweg ruhte der Geist in einem Refill Sherry Butt mit der Nummer 3497, bevor er im Februar 2026 in eine streng limitierte Auflage von lediglich 436 Flaschen überführt wurde. Um den unverfälschten Charakter dieser Highland-Rarität zu bewahren, wurde auf eine Kühlfiltration verzichtet und die natürliche Honigfarbe beibehalten.

Mineralische Eleganz und cremige Fruchtnoten

In der Nase präsentiert sich dieser 29-jährige Whisky zunächst mit einer feinen mineralischen Struktur, die von Zitrusnoten und einer subtilen Andeutung von Trockenfrüchten begleitet wird. Am Gaumen entfaltet sich eine beeindruckend cremige Textur, die den Mundraum mit Aromen von flüssigem Honig, gerösteten Nüssen und dunklen Waldfrüchten auskleidet. Die 48,9 % Vol. Alkoholgehalt sind harmonisch eingebunden und stützen die komplexe Struktur, ohne die feinen Nuancen zu überlagern. Der Nachklang ist bemerkenswert lang und trocken, geprägt von einer mineralischen Note und eleganten Tanninen, die an die lange Zeit im Sherryfass erinnern.

Ein Charakterstück für anspruchsvolle Genießer

Dieser Ben Nevis richtet sich an Kenner, die die Verbindung aus Kraft und Eleganz zu schätzen wissen, für die diese Brennerei berühmt ist. Er eignet sich für jene Momente, in denen die Zeit zweitrangig wird und der Fokus ganz auf der sensorischen Entdeckung liegt. Wir empfehlen, diesen Single Malt pur bei Zimmertemperatur in einem tulpenförmigen Nosing-Glas zu verkosten, um die vielschichtigen Aromen vollständig zu erschließen. Das kunstvoll gestaltete Etikett mit seinen floralen Motiven und Vögeln unterstreicht zudem den kuratorischen Anspruch dieser Abfüllung und macht sie zu einem ästhetischen Highlight in jeder Sammlung hochwertiger Spirituosen.

Glen Elgin 2004/2026 – 22 y.o.

Refill Hogshead #801306 -Thompson Bros.

German Exclusive

Alkoholgehalt: 53.6% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Filigrane Tulpenblüten treffen auf die geschmeidige Süße von reifem Honig und zarter Vanille.

Geschmack: Ein ausgeprägter Malzcharakter verbindet sich mit einer feinen Würze und der anhaltenden Cremigkeit von Vanille.

Nachklang: Das Finale zeigt sich harmonisch mit dem dezenten Einfluss von trockenem Holz und einem sanften Vanilleausklang.

Was diesen Glen Elgin auszeichnet, ist weniger die laute Geste als vielmehr die subtile Qualität, die nur zwei Jahrzehnte der Lagerung hervorbringen können. Es ist ein Whisky, der nicht um Aufmerksamkeit buhlt, sondern sie durch seine stille Eleganz und handwerkliche Präzision gewinnt. Als Kuratoren schätzen wir an dieser Abfüllung besonders die Geduld, mit der das Destillat zu seiner vollen Reife finden durfte.

Tradition aus der Speyside und die Kunst der Selektion

Die Glen Elgin Distillery, tief verwurzelt in der fruchtbaren Speyside, lieferte am 10. März 2004 das Destillat für dieses außergewöhnliche Einzelfass. Über 22 Jahre reifte der Single Malt in einem Refill Hogshead, bevor er von den renommierten Thompson Bros. exklusiv für den deutschen Markt ausgewählt wurde. Das cremeweiße Etikett mit der feinen Illustration des Dornoch Castle unterstreicht den handwerklichen Anspruch der Brüder Phil und Simon Thompson, die für ihre kompromisslose Fassauswahl bekannt sind.

Ein Spiel aus Blütenhonig und seidiger Textur

In einem warmen Bernstein schimmernd, offenbart dieser Whisky bereits in der Nase ein komplexes Bouquet aus reifen Honignoten und cremiger Vanille, untermalt von zarten floralen Akzenten, die an Tulpen erinnern. Am Gaumen entfaltet sich eine beeindruckende, seidige Textur, die von einer süßen, malzigen Tiefe und dezenten Gewürzen getragen wird. Trotz seiner kräftigen Fassstärke von 53,6 % Vol. bleibt das Profil stets elegant und ausgewogen, wobei der Nachklang harmonisch mit Anklängen von trockenem Holz ausklingt.

Ein exklusiver Begleiter für Kenner

Diese Abfüllung ist eine ausdrückliche Empfehlung für Genießer, die das unverfälschte Profil eines lang gereiften Speyside-Malts schätzen – selbstverständlich ungefiltert und ohne Farbstoffe. Aufgrund der strengen Limitierung auf lediglich 288 Flaschen stellt dieser Vintage 2004 zudem eine seltene Gelegenheit für Sammler dar. Wir empfehlen, diesen Single Malt pur bei Zimmertemperatur zu genießen, um der filigranen Aromenstruktur des Einzelfasses den nötigen Raum zur Entfaltung zu geben.

Glen Elgin 2007/2026 – 19 y.o.

Refill Hogsheads – Thompson Bros.

Alkoholgehalt: 53.6% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Inchmurrin (Loch Lomond) 2013/2026 – 13 y.o.

Bourbon Barrel & Oloroso Sherry Hogshead – Thompson Bros.

Alkoholgehalt: 52.2% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Ein helles Bouquet aus reifem Pfirsich und knackigem grünem Apfel wird von einer feinen Erdnussnote und süßen Sultaninen elegant akzentuiert.

Geschmack: Intensive Noten von Rosinen und getrockneten Aprikosen verbinden sich mit nussiger Haselnuss und röstigem Getreide, während ein Hauch Limette für eine lebendige Note sorgt.

Nachklang: Das Finale überzeugt mit langanhaltenden Akzenten gerösteter Mandeln und einer subtilen Sherry-Tiefe.

Wer das Besondere abseits der bekannten Pfade sucht, findet hier einen Highland Single Malt, der die Vielseitigkeit schottischer Brennkunst in einer limitierten Momentaufnahme einfängt. In der klaren Flasche, geziert von einem künstlerischen Sepia-Etikett mit Berglandschaft, ruht ein Destillat, das durch die kundigen Hände der Thompson Bros. seine Vollendung fand. Es ist ein Tropfen, der die Balance zwischen fruchtiger Leichtigkeit und der Tiefe einer zweifachen Fassreifung meisterhaft hält.

Die Symbiose aus Loch Lomond und Dornoch

Dieser 13-jährige Inchmurrin entspringt der Experimentierfreude der Loch Lomond Distillery, die für ihre unterschiedlichen Destillationsstile und speziellen Brennblasen bekannt ist. Im Jahr 2013 destilliert, erfuhr der Brand eine sorgsame Reifung in einer Kombination aus einem Bourbon Barrel und einem Oloroso Sherry Hogshead. Die Thompson Bros. aus Dornoch haben für diese Abfüllung lediglich 553 Flaschen selektiert, wobei konsequent auf Kühlfiltrierung und Farbstoffe verzichtet wurde, um den unverfälschten Charakter des Destillats zu bewahren.

Exotische Frucht trifft auf maritime Würze

In hellem Ocker schimmernd, entfaltet der Whisky ein Bouquet von reifen Pfirsichen und grünen Äpfeln, das von einer feinen Note gesalzener Erdnüsse kontrastiert wird. Am Gaumen zeigt sich die Kraft der 52,2 % Vol. in einer Textur aus Rosinen, getrockneten Aprikosen und karamellisierten Getreidenoten. Eine zitrusfrische Limettenspitze bringt Lebendigkeit in das komplexe Spiel, bevor der Nachklang langanhaltend mit Aromen von gerösteten Mandeln und einer dezenten Sherry-Tiefe ausklingt.

Ein charakterstarker Begleiter für Entdecker

Dieser Single Malt ist eine Empfehlung für Genießer, die Tiefe und Unverfälschtheit schätzen und Freude an der Analyse komplexer Fassprofile haben. Aufgrund seiner hohen Intensität empfiehlt es sich, ihn zunächst pur im Nosing-Glas zu verkosten, um die Balance zwischen Frucht und Würze zu erleben. Ein paar Tropfen Wasser können die nussigen Facetten weiter entfalten und machen ihn zu einem passenden Begleiter für ruhige Abende.

Whisky aus vier Jahrzehnten:

Mars-News blicken zurück & voraus

40 Jahre Komagatake, zehn Jahre Tsunuki: Mit zwei neuen Single Malts feiert Mars zugleich zwei Meilensteine. Während der Komagatake 40th Anniversary Whiskys der Brennerei aus vier Jahrzehnten in einer Flasche vereint, demonstriert die Tsunuki 2026 Edition, wohin sich die Erfolgsgeschichte der 2016 gegründeten Destillerie entwickelt.

Mit dem Komagatake 40th Anniversary würdigt Mars vier Jahrzehnte Brennereigeschichte. Für die limitierte Sonderedition wurden Whiskys aus den 1980er-, 1990er-, 2010er- und 2020er-Jahren vermählt – bewusst ohne Destillate aus den 2000ern, als die Brennerei ruhte. Gereift in Bourbon-, Sherry- und amerikanischen Weißeichenfässern, entstand ein einnehmender, exotischer Single Malt mit Noten von Pflaumen, Eukalyptus und Pfeffer.

Die Tsunuki Edition 2026 ist die fünfte „Annual Edition“ der Brennerei. Die Abfüllung vereint drei bis sieben Jahre alte Single Malts aus Bourbon- und Sherryfässern. Mit Aromen von Rosinen, Orangette, dunklem Kakao, Zitrusölen und zartem Rauch wird sie zu einem ausdrucksstarken, üppigen Botschafter für Tsunukis Entwicklung.

Mars Komagatake 40th Anniversary Special Edition

Single Malt Japanese Whisky

Alkoholgehalt: 50% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: In der Nase entfaltet sich ein fruchtiges Zusammenspiel von reifer Aprikose und saftiger Melone, das von der feinen Süße der Agave getragen wird. Sanfte Vanille und dezente Holznuancen verleihen dem Bukett eine edle Struktur.

Geschmack: Das Mundgefühl überzeugt mit dichten Noten von Rosinen und dem cremigen Charakter von Maronen, ergänzt durch fein geröstete Mandeln. Eine subtile Zimtwürze und Anklänge dunkler Schokolade verleihen dem Profil eine bemerkenswerte Tiefe.

Nachklang: Das Finale präsentiert sich langanhaltend und ausgewogen mit einer harmonischen Balance aus milder Süße und einer eleganten, würzigen Herbe.

Es gibt Abfüllungen, die lediglich ein Alter markieren, und solche, die eine ganze Ära einfangen. Dieser Single Malt aus den japanischen Alpen ist eine flüssige Chronik, die vier Jahrzehnte Destilleriegeschichte in einer präzisen Komposition vereint und den Charakter eines Hauses feiert, das wie kaum ein anderes für Beständigkeit und Tradition steht.

Ein flüssiges Archiv aus vier Jahrzehnten

Die 1985 gegründete Mars Komagatake Distillery begeht ihr 40-jähriges Jubiläum mit einer außergewöhnlichen Assemblage. Dieser Single Malt vereint handverlesene Bestände aus den 1980ern, 1990ern, 2010ern und 2020ern – eine bewusste Auslassung der 2000er Jahre, in denen die Brennerei ruhte. Die Reifung erfolgte in einer vielschichtigen Kombination aus Bourbon-Fässern, Sherry-Fässern und American White Oak, was dem Destillat eine enorme historische Tiefe verleiht.

Fruchtige Eleganz trifft auf alpine Würze

Im Glas präsentiert sich der Whisky in einem warmen, einladenden Honigton. Das Bouquet eröffnet mit reifen Aprikosen und saftiger Melone, fein abgestimmt durch Vanille und einen Hauch von Agavenhonig. Am Gaumen entfaltet sich eine dichte Textur mit Noten von süßen Rosinen, gerösteten Mandeln und einer Spur dunkler Schokolade, während die 50,0 % vol. für eine kraftvolle und dennoch harmonische Präsenz sorgen. Durch den Verzicht auf Kältefiltration bleiben die natürlichen Öle und die volle aromatische Komplexität bis in den langanhaltenden, cremig-süßen Abgang erhalten.

Ein Sammlerstück für den besonderen Moment

Diese limitierte Special Edition ist weit mehr als ein reines Sammlerobjekt; sie ist eine Einladung, die stilistische Entwicklung einer der profiliertesten Destillerien Japans nachzuvollziehen. Wir empfehlen den Genuss pur bei Zimmertemperatur, um der Vielschichtigkeit der verschiedenen Dekaden ausreichend Raum zur Entfaltung zu geben. Die hochwertige Präsentation in einer dunkelbraunen Box mit goldenen Akzenten unterstreicht den exklusiven Charakter dieses Whiskys und macht ihn zu einer exzellenten Empfehlung für Kenner japanischer Brennkunst.

Mars Tsunuki 2026 Edition

Single Malt Japanese Whisky

Alkoholgehalt: 49% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Dunkle Aromen von getrockneten Datteln verschmelzen mit der lebhaften Note von Orangenschale und dem Duft reifer Äpfel. Geröstete Nüsse verleihen der Nase eine noble Tiefe.

Geschmack: Süßer Honig umhüllt exotische Ananas und samtigen Pfirsich, während die herbe Spritzigkeit der Kumquat für eine lebendige Dynamik sorgt.

Nachklang: Der Abgang verweilt mit sanfter Vanille und einer charaktervollen Sherry-Note. Eine feine Trockenheit rundet den eleganten Ausklang ab.

Wenn gemälzte Gerste und das besondere Mikroklima von Kagoshima über Jahre in ausgewählten Fässern zusammenfinden, entsteht ein Destillat, das die Geduld seiner Schöpfer in jedem Schluck spürbar macht. Die Mars Tsunuki 2026 Edition ist das Ergebnis einer präzisen Vermählung, die den Charakter einer noch jungen, aber bereits hochgeschätzten Brennerei perfekt einfängt. Es ist ein Whisky, der nicht nur die Zeit im Fass, sondern auch die Identität seiner japanischen Heimat widerspiegelt.

Ein Jahrzehnt Handwerkskunst im Klima von Kagoshima

Die Mars Tsunuki Distillery markiert mit dieser Abfüllung ihr zehnjähriges Bestehen seit der Gründung im Jahr 2016. Gelegen im Süden Japans, profitiert die Destillerie von einem kesselartigen Beckenklima, dessen markante Temperaturschwankungen die Reifung in den Bourbon- und Sherryfässern intensivieren. Das weiche Quellwasser der Region bildet das Fundament für diesen Single Malt, der von Hombo Shuzo mit höchster Präzision aus gemälzter Gerste komponiert wurde.

Fruchtige Komplexität und lebendige Tiefe

Im Glas präsentiert sich der Whisky in einem warmen Honigton, der auf die unfiltrierte Abfüllung und die handverlesene Fassauswahl hindeutet. Das Bouquet besticht durch Noten von getrockneten Datteln und Orangenschalen, während am Gaumen eine exotische Melange aus saftiger Ananas und Pfirsich auf die feine Säure von Kumquats trifft. Der Nachklang ist lang und verbindet die Süße von Vanille mit der charakteristischen Würze des Sherrys zu einem eleganten, trockenen Finale.

Ein Sammlerstück für Kenner japanischer Destillierkunst

Diese limitierte Edition ist eine ausdrückliche Empfehlung für Genießer, welche die dynamische Entwicklung japanischer Whiskys abseits der großen Traditionsmarken schätzen. Dank der kräftigen 49 % vol. bewahrt der Single Malt eine enorme Struktur und eignet sich ideal für den puren Genuss bei Zimmertemperatur. Das ästhetische Design mit dem cremefarbenen Etikett, dem roten Mars-Logo und der feinen Illustration der Brennerei unterstreicht den kuratorischen Wert dieses japanischen Originals.