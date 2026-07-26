Übersicht: Whiskyvideos und Podcasts der Woche (504)

Willkommen zur 504. Folge der Whiskyvideos der Woche. In ihr finden Sie wie immer eine Übersicht und Zusammenfassung der Beiträge, die uns von Vloggern und Podcastern für Sie zugeschickt wurden. Die Liste der teilnehmenden Vlogs ist nicht fix: Wenn Sie meinen, dass Ihr Video oder Podcast ebenfalls dazu gehören sollte, dann können Sie unten herausfinden, wie das möglich wäre.

In der neuen Ausgabe 504 finden Sie die folgenden Podcasts und Verkostungsvideos:

Podcasts:

Made in Germany 55 – Frank Blechschmidt – Scheibel Whisky Mühle

Irish Whiskey News Deutschland 58 – McConnell’s Distillery

Videos:

Wasser und Malz – Ledaig Castaway

Whisky & Film – Ben Nevis 25 Jahre

World Wide Whisky – Driftless Glen – Single Barrel Straight Bourbon Whiskey

The Whisky Waiter – Benromach Contrasts Côte Rôtie Cask 12 Jahre

Friendly Mr. Z – Yula Speyside Whisky von Douglas Laing

The Whisky Waiter – Garrison Brothers Lady Bird 2026 Cask Strength

Wie wir die Beiträge aussuchen: Die Videos und Podcasts werden uns zugeschickt. Wir treffen dabei keine Auswahl außer jener, dass die von uns gezeigten Blogger/Vlogs schon länger aktiv sein sollten, eine gewisse Anzahl Follower/Hörer/Leser haben. Die Redaktion behält sich vor, eingereichte Videos ohne Angabe von Gründen nicht zu veröffentlichen, hält aber gleichzeitig fest, dass ein Nichterscheinen nicht automatisch ein (sowieso immer subjektives) Statement über mangelnde Qualität ist, sondern viele verschiedene Gründe haben kann.