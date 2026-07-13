TTB Neuheit: Benromach 23yo Year of the Fire Goat

Einen neuen, 23 Jahre alten und wohl fassstark abgefüllten Benromach haben wir als Eintrag in der us-amerikanischen TTB-Datenbank gefunden: Der Benromach 23yo Year of the Fire Goat ist für das Chinesische Neujahrsfest 2027 gemacht und reifte 23 Jahre lang in nicht näher spezifizierten 1st Fill Eichenfässern. Limitier ist er, sagt das Label, aber die Anzahl der abgefüllten Flaschen lässt sich aus den Etiketten nicht ablesen, sodass wir nicht sagen können, ob er für internationale Märkte vorgesehen ist oder ausschließlich in die USA und nach China geht (USA lässt sich aus dem Erscheinen in der Datenbank ableiten).

So sehen die Etiketten der Abfüllung aus: