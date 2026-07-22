Serge verkostet: Benromach – Wein gegen Barley

Zwei Originalabfüllungen aus Benromach stehen heute bei Serge Valentin zur Verkostung an: ein Whisky aus der Contrast-Serie, der Côte-Rôtie Weinfässer zwei Jahre lang als Finishing-Fässer nutzte, nachdem der Whisky zunächst zehn Jahre lang in Bourbon-Fässern reifte, und ein Whisky, sortenrein aus Golden Promise Gerste gebrannt (diese Abfüllung aber nur für The Whisky Club Australia).

Diese Hinwendung zu speziellen Gerstesorten ist ein Trend, der es mittlerweile von den kleinen Farm-Destillerien zu den größeren Brennereien geschafft hat und der spannende Resultate zeigen kann (in absehbarer Zeit werden dazu höchst interessante Bottlings erscheinen – watch this space).

Bei Serge hat der Golden Promise Whisky aus dem First Fill Sherry Fass in der Verkostung jedenfalls die Nase weit vorne:

Abfüllung Punkte

Benromach 12 yo 2014/2026 ‘Contrast Côte-Rôtie Wine Cask’ (46%, OB) 80 Benromach 13 yo ‘Golden Promise Barley Edition’ (46%, OB, exclusive for The Whisky Club, Australia, first fill sherry cask, 2026) 90