Arran bietet 10-Year Peated Whisky Casks an

Bis zur Eröffnung 2019 ihrer zweiten Brennerei, der Lagg Distillery, stellten die Isle of Arran Distillers für einige Wochen im Jahr in ihrer Brennerei in Lochranza auch getorfte Destillate her. Anlässlich des 20-jährigen Firmenjubiläums von Gillian Snaddon, der Managerin für Fassverkauf, bieten die Isle of Arran Distillers nun eine Auswahl an Fässern mit diesem getorftem Arran Single Malt zum Kauf an.

Bei den Casks handelt es sich um First-Fill-Bourbon-Fässer, deren getorfter Arran Single Malt, hergestellt aus schottischer Gerste mit einem Phenolgehalt von 20 ppm, nun eine Reifezeit von 10 Jahren aufweist. Der Preis pro Fass beträgt £10,500. Jedes Fass wurde in diesem Jahr neu vermessen und enthält etwa 92 bis 105 Liter Alkohol (nach aktueller Messung). Im Kaufpreis sind Lagerung und Versicherung für fünf Jahre enthalten. Interessenten können sich über die Website von Arran Whisky anmelden.

Zu ihrem 30-jährigen Jubiläum im vergangenen Jahr waren bereits 30 exklusive Palo Cortado-Sherryfässer erhältlich (wir berichteten). Parallel zu diesem Angebot sind auch weitere Fässer bei den Isle of Arran Distillers erhältlich:

First-fill Ex-Bourbon Barrel (approx 200 bulk litres) – £5,000

First-fill Ex-Sherry Hogshead (approx 250 bulk litres) – £6,650

First-fill Ex-Palo Cortado (approx 250 bulk litres) – £6,850

Second-fill Ex-Bourbon Barrel (approx 200 bulk litres) – £4,500

Second-fill Ex-Sherry Hogshead (approx 250 bulk litres) – £6,000

Auch hier können sich Interessenten über die Website von Arran Whisky anmelden. Distillery Manager Stewart Bowman und Global Brand Ambassador Mariella Romano stellen das Cask Owner Programme in einem Video vor: