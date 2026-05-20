Isle of Arran Distillers mit Whisky Neuheiten und überarbeitetem Verpackungsdesign

Neuigkeiten der Isle of Arran Distillers stellt uns heute der deutsche Vertriebspartner Destillerie Kammer-Kirsch in einer Pressemitteilung vor:

DIe Abfüllung Arran 14 Year Old, vor einigen Jahren aus den Regalen verschwand, kehrt zurück in das Kernsortiment der Brennerei von der Insel Arran. Und neu in der Standard Range ist Arran 30 Year Old!

Ferner erfuhr die Verpackung eine Aktualisierung: So werden neue Vista Glasflaschen eingeführt, die zu 100 % aus recyceltem Altglas bestehen. Und für das gesamte Arran Single Malt-Sortiment hat Isle of Arran Distillers kürzlich auch die Etiketten und das Design der Geschenkverpackungen überarbeitet.

Mehr inder Pressemitteilung der Destillerie Kammer-Kirsch:

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Isle of Arran Distillers präsentiert wegweisende Whisky Neuheiten und ein überarbeitetes Verpackungsdesign für das Kernsortiment

Für Isle of Arran Distillers sind es aufregende Zeiten: Mit dem lang erwarteten Arran 14 Year Old und dem ersten Arran 30 Year Old des Kernsortiments bringt das Unternehmen zwei Neuheiten auf den Markt. Gleichzeitig wurde das Verpackungsdesign des gesamten Single Malt Sortiments überarbeitet. Die Markteinführungen knüpfen an den Meilenstein des letztjährigen 30-jährigen Jubiläums der Lochranza Destillerie an, sowie an die kürzlich erfolgte Auszeichnung als Distillery of the Year bei den Scottish Whisky Awards.

Die Insel Arran, die wegen ihrer abwechslungsreichen Landschaft und einzigartigen Geologie oft als Schottland im Kleinformat bezeichnet wird, beherbergt zwei Destillerien: Lochranza im Norden, Heimat des Arran Single Malt, und Lagg im Süden, Heimat des Lagg Single Malt. Lochranza ist eine der wenigen verbliebenen unabhängigen Destillerien Schottlands. Sie wurde 1995 mit dem Ziel gegründet, die Whiskyherstellung auf der Insel wiederzubeleben, und hat sich in den letzten drei Jahrzehnten sowohl zu einem beliebten Touristenziel als auch zu einer voll funktionsfähigen Anlage mit maximaler Kapazität entwickelt. Arran Single Malt gilt heute weltweit als moderner Klassiker, der für seinen lebendigen Charakter und sein preisgekröntes Sortiment Anerkennung findet und ein reichhaltiges, leicht zugängliches Profil bietet, das sowohl neue als auch erfahrene Whiskytrinker anspricht.

Die Rückkehr des Arran 14 Year Old bringt einen beliebten Klassiker zurück ins Kernsortiment. Der Whisky wurde erstmals 2010 zusammen mit anderen Abfüllungen anlässlich des 15-jährigen Jubiläums der Brennerei auf den Markt gebracht, anschließend regelmäßig abgefüllt, bevor er vor einigen Jahren aus den Regalen verschwand. Er wurde für seine Qualität und die hervorragend ausgewogenen Aromen und Geschmacksnoten geschätzt, insbesondere angesichts seines Alters, das einen Hauch tropischer Fruchtigkeit sowie mehr Fülle und Intensität hervorbringt.

Diese Abfüllung kehrt mit einer leicht angepassten Rezeptur und einem auffälligen neuen Design zurück. Der Whisky reifte überwiegend in Bourbonfässern, wurde aber auch in einigen seltenen Palo Cortado Sherryfässern gelagert, die ihm Komplexität und ein dezentes maritimes Salzaroma verleihen. Abgefüllt mit 46 % Alkoholgehalt, nicht kühlgefiltert und in seiner natürlichen Farbe, reiht er sich perfekt in das Kernsortiment ein. In der Nase entfalten sich zunächst Noten von reichhaltigem Fruchtsirup, Äpfeln und Mandarinen, untermalt von süßem Getreidearoma und sanften Salznoten. Am Gaumen ist er viskos und ausdrucksstark und begeistert mit Noten von gesalzenen Äpfeln, Toffee und Mango, bevor ein lang anhaltender Abgang mit weichen Eichenaromen, zurückhaltender Süße und einem zarten Hauch Salz folgt.

Neben dem 14-Jährigen bringt Isle of Arran Distillers nun auch einen Arran 30-Jährigen als Teil des Kernsortiments auf den Markt, der an die im letzten Jahr erschienene Jubiläumsabfüllung Distillery Exclusive mit derselben Altersangabe anknüpft. Dieser Whisky wurde aus alten und seltenen Sherry-Hogsheads aus den allerersten Jahren der Destillerie ausgewählt und steht für drei Jahrzehnte Geduld, Handwerkskunst und unabhängige Whiskyherstellung auf der Insel Arran. Er wird mit 46 % Alkoholgehalt abgefüllt, ist nicht kühlgefiltert und wird in seiner natürlichen Farbe präsentiert. Als wahrhaft seltener und erlesener Whisky wird er in einer Premium-Verpackung angeboten, bestehend aus einer Naturholzkiste mit Kupferakzenten, einer speziell gestalteten Flasche und einem Papieretikett mit Holzmaserung. Zu seinen Geschmacksnoten gehören kräftige Noten von gebrannter Orange, Sternanis und Zimt in der Nase, gefolgt von Honig, reifen Obstgartenfrüchten, Vanille und Nelken am Gaumen sowie einem langen, süßen Abgang von Toffee Apfel und flambierter Orangenschale.

Euan Mitchell, Geschäftsführer von Isle of Arran Distillers, sagte:

„Dieser 30-Jährige ist für uns ein stolzer Meilenstein, der die Tiefe und den Charakter zeigt, die durch Zeit, Sorgfalt und unser Engagement für die richtige Arbeitsweise auf Arran entstehen. Er bietet einen seltenen Einblick in unseren frühesten Whisky, der sein volles Potenzial entfaltet hat.“

Isle of Arran Distillers hat kürzlich auch die Etiketten und das Design der Geschenkverpackungen für das gesamte Arran Single Malt-Sortiment überarbeitet. Die aktualisierte Verpackung nutzt Farben, Texturen und Designelemente, um die einzelnen Abfüllungen deutlicher voneinander abzugrenzen, wobei das Premium-Image, das seit dem umfassenden Rebranding im Jahr 2019 mit dem Namen verbunden ist, beibehalten wird. Innerhalb des Sortiments behält der 10-Jährige seine vertraute Identität bei, ergänzt durch eine dezente, von Sandstränden inspirierte Textur. Der Barrel Reserve erhielt ein markanteres Design, um im Regal stärker hervorzustechen, während Sherry Cask und Quarter Cask in ihrem Namen vereinfacht und mit wärmeren, von Fässern inspirierten visuellen Elementen versehen wurden. Der 14-Jährige und der 30-Jährige zeichnen sich durch hochwertige Details aus, die ihre Position innerhalb des Sortiments als ältere Abfüllungen widerspiegeln. Die Unterschrift von Stewart Bowman, dem Manager der Lochranza Distillery, wurde ebenfalls auf dem Etikett der gesamten Produktreihe eingeführt und unterstreicht die Handwerkskunst und das Fachwissen, die hinter jeder Flasche stehen.

Die Aktualisierung der Verpackung ist zudem Teil von Arrans kontinuierlichem Engagement für Nachhaltigkeit. So werden auch neue Vista Glasflaschen eingeführt, die zu 100 % aus recyceltem Altglas bestehen. Diese Umstellung reduziert die Umweltbelastung und bewahrt gleichzeitig die Premium-Qualität, das Gewicht und die Haptik. Die überarbeiteten Verpackungen verwenden weiterhin FSC-zertifiziertes Papier, was eine verantwortungsvolle Beschaffung unterstützt und dazu beiträgt, die taktile, strukturierte Oberfläche der Etiketten und Tubes zu erhalten.

Jaclyn McKie, Marketingleiterin bei Isle of Arran Distillers, sagte:

„Wir sind unglaublich stolz darauf, dass die Marke nach unserem erfolgreichen Rebranding im Jahr 2019 so stark gewachsen ist, und wir suchen stets nach Möglichkeiten, uns weiterzuentwickeln – sowohl in Sachen Nachhaltigkeit als auch im Design –, um die Qualität des Single Malt Whiskys widerzuspiegeln, den wir jeden Tag herstellen.“

Mit zwei außergewöhnlichen Abfüllungen mit Altersangabe, einem modernisierten Kernsortiment und einem anhaltenden Engagement für Nachhaltigkeit feiert Isle of Arran Distillers weiterhin sein Erbe und die bisher geleistete Arbeit, während das Unternehmen gleichzeitig entschlossen in die Zukunft blickt, ohne Kompromisse bei der Qualität der produzierten Whiskys einzugehen. Arran 14 Year Old wird in Deutschland über das Vertriebsnetz der Destillerie Kammer-Kirsch angeboten. Im ausgewählten Fachhandel wird er demnächst zu einem UVP von 66€ erhältlich sein. Arran 30yo kann bei Nachfrage bereitgestellt werden und wird im Fachhandel zu einem UVP von 865€ angeboten.