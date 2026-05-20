Vom 17. bis 19. Mai 2026 trafen sich vor traumhaftem Alpenpanorama die jeweils zehn talentiertesten Bartender:innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, um die die Top drei jedes Landes für das bevorstehende WORLD CLASS Europe Final in Rotterdam zu ermitteln.

Wleche Aufgaben es zu meistern galt, und wer die glücklichen Neun sind, erfahren Sie in der folgenden Pressemitteilung:

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WORLD CLASS 2026: Das sind die besten drei Bartender:innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz

Die Mixology-Elite der DACH-Region: Je zehn Top-Talente aus Deutschland, Österreich und der Schweiz stellten beim WORLD CLASS Finale ihr Können unter Beweis.

Höchste Barkunst in fünf Challenges forderte Perfektion auf allen Ebenen.

Neu in diesem Jahr: Die Top drei jedes Landes sichern sich ein Ticket für das Europafinale und mixen dort um den nationalen Sieg.

Damüls, 20. Mai 2026 – Vom 17. bis 19. Mai 2026 verwandelte sich das österreichische Bergdorf Damüls in eine spektakuläre Bühne: Vor traumhaftem Alpenpanorama traten beim WORLD CLASS Finale die jeweils zehn talentiertesten Bartender:innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gegeneinander an. Die WORLD CLASS von DIAGEO vereint die besten Mixologie-Talente aus über 50 Ländern. In dem weltweit renommiertesten Bartending-Wettbewerb mixen sie mit Kreativität und Leidenschaft um den ultimativen Titel des „WORLD CLASS Bartender of the Year“.

In fünf anspruchsvollen Challenges konnten sich die Top drei jedes Landes für das bevorstehende WORLD CLASS Europe Final in Rotterdam qualifizieren. Genau dort wird sich entscheiden, wer sich am Ende den nationalen Titel ershaked.

Diese Teilnehmenden konnten sich mit ihrer herausragenden Performance ein Ticket für das Europa-Finale in Rotterdam sichern:

DEUTSCHLAND:

Von Links nach Rechts: Marta Tokarski (Bā Nomu, Hamburg), Geva Dor (TiER, Berlin) und Julia Engel (THE LOCAL, Hamburg).

ÖSTERREICH:

Von Links nach Rechts: Mike van Bruggen (The Bank Brasserie & Bar, Wien), Phillip Cortez (Miss Saigon Bar, Wien) und Yannik Seeber (Adlers Hotel, Innsbruck).

SCHWEIZ:

Von Links nach Rechts: Roman Mutzner (August Bar, St. Gallen), Daniele Biondo (IGNIV, Zürich),

und Bryan Wolljung (Funky Claude’s Bar, Montreaux).

„Es war so schön zu sehen, wie die Community mit jeder Challenge noch enger zusammengewachsen ist. Genau das macht die WORLD CLASS für mich besonders: Menschen, die sich gegenseitig unterstützen, voneinander lernen und gemeinsam wachsen bei höchster Cocktailkunst.“ Jules Koch, Jurymitglied (Nick & Nora Bar, Hamburg).

Fünf Challenges auf dem Weg zum Bartending-Gipfel

Insgesamt fünf Aufgaben standen den Mixolog:innen bevor. Dabei waren Kreativität, Bar-Skills und eine makellose Präsentation gefragt:

Direkt nach der Ankunft startete der Wettbewerb mit einer 45-minütigen Quiz-Challenge. Dabei durften die Bartender:innen ihr theoretisches Knowhow rund um die Produkte von DIAGEO unter Beweis stellen. Am nächsten Tag ging es praktisch weiter und die Teilnehmenden hatten die Chance, noch einmal den Drink zu präsentieren, den sie auch bereits für die Qualifikation in die Top zehn entwickelt haben. Der Cocktail auf Basis von Johnnie Walker Black Ruby sollte dabei nicht nur im Glas, sondern auch auf Social Media überzeugen und einladen.

Bei der Bulleit Bourbon-Challenge rückte das Gemeinschaftliche in den Fokus: Gefragt war ein großformatiger „Shared Serve“ für bis zu 15 Gäste plus Jury. Die Teilnehmenden mussten hier als Gastgeber:in und Bartender:in zugleich agieren.

An Tag Drei erwartete den Bartender:innen die Secret-Challenge: Erst unmittelbar zuvor wurde die Aufgabe enthüllt, einen Martini mit Tanqueray No. TEN oder Ketel One Vodka zu kreieren. Rezeptur und Präsentation zählten dabei gleichwertig und als Sonderpreis winkt den besten Martini-Kreationen von Julia Engel (THE LOCAL, Hamburg), Daniele Biondo (IGNIV, Zürich) und Mike van Bruggen (The Bank Brasserie & Bar, Wien) eine Reise zur Athen Bar Show im November.

Den krönenden Abschluss bildete die von „Kitchen Impossible“ inspirierte Bar Impossible-Challenge: Es galt, einen unbekannten aber klassischen Drink mit besonderem Twist rein geschmacklich zu identifizieren und in 30 Minuten nachzumixen. Das Besondere dabei: Das Publikum durfte als Teil der Jury mit abstimmen.

Die Jury und der Weg zur Entscheidung

Die diesjährige Jury bestand aus sechs renommierten Branchenexpert:innen. Die hochkarätigen Jurymitglieder Andrey Bartlett (The Local Bar, Hamburg), Wolfgang Bogner (Tales Bar Zürich), Marco Colelli (Ora Bar, Zürich), Gregory J. Buda (Bisou Bisou, Montreal), Steven Baevel (DASHXDROP, Wien) und Jules Koch (Nick & Nora Bar, Hamburg) bewerteten die Talente aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in den einzelnen Challenges, in denen die Mixolog:innen kontinuierlich Punkte für ihre Leistungen sammelten. Die Gesamtwertung und die daraus resultierenden Top drei wurden schließlich am Finaltag verkündet.

Zusätzliches Ticket nach Rotterdam: Die Social-Media-Challenge

Wer als deutsche:r Teilnehmende:r an der Entry-Challenge teilnahm, war automatisch auch für die Social-Media-Challenge nominiert. Neben technischen Bar-Skills ging es dabei außerdem um einer verantwortungsvolle, motivierende „Digital Voice“. Die Kriterien: Content-Qualität, Follower:innen-Einbindung und Kontinuität aus den eigenen Social Media-Kanälen.



Mit herausragenden Beiträgen entschied Dimitrios Demertzis (Bar Montez, München) diese Challenge für sich. Die Belohnung: Er begleitet die Top-drei-Finalist:innen und Content Chaperon Julian Ruffner zum Europa-Finale nach Rotterdam. Dort wird der Bartender zwar nicht am Wettbewerb teilnehmen, aber exklusiv Content für den Instagram-Kanal der DIAGEO Bar Academy produzieren und so trotzdem die Chance haben, hautnah mit dabei zu sein.