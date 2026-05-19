Neu bei Kirsch Import: Murray McDavid erweitert Cask Partnership Series und mit neuer Reihe Osprey

Von Murray McDavid aus Schottland kommen die Neuheiten, die uns Kirsch Import in seinem Whisky-Portfolio heute vorstellt. Seine Cask Partnership Series erweitert der unabhängige Abfüller um vier neue Bottlings, und präsentiert zudem seine neue Reihe Osprey, mit einem 15 Jahre alten Glentauchers zum Auftakt.

Hier alle Einzelheiten:

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Kraftvoll im Geschmack – zart im Preis:

Murray McDavid erweitert Cask Partnership

Feiner Single Malt Scotch und aromatische Wein- und Spirituosenfässer aus aller Welt – UVPs von unter 45€ und Volumenprozente von über 55: Auf diesen Beziehungen fußen die Cask Partnerships von Murray McDavid. Vier Islay- und Speyside-Neuheiten setzen die Reihe fort.

Glen Moray 2017/2026 – 8 y.o.

PX Sherry Cask Finish

Cask Partnership Series Murray McDavid

Alkoholgehalt: 55.3% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Es gibt Abfüllungen, die sofort eine Geschichte erzählen – dieser Glen Moray berichtet von einer tiefgehenden Liaison zwischen der sanften Speyside und der intensiven Sonne Andalusiens. In der Verbindung aus schottischer Destillationskunst und spanischer Weinkultur offenbart sich ein Charakter, der weit über das gewohnte Maß eines klassischen Single Malts hinausgeht.

Die Kunst der Reifung in andalusischen Barriques

Im Jahr 2017 destilliert, reifte dieser Single Malt für insgesamt acht Jahre, wobei er eine entscheidende Prägung durch den unabhängigen Abfüller Murray McDavid erhielt. Die Besonderheit liegt in der vierjährigen Nachreifung in Pedro Ximénez Barriques der renommierten Bodega Ximénez-Spínola, die bereits seit 1729 für ihre exzellenten Sherrys bekannt ist. Diese lange Zeit in den Fässern, die zuvor den süßen Saft sonnengetrockneter Trauben beherbergten, gibt dem Destillat eine außergewöhnliche Tiefe und Komplexität.

Ein kupferfarbenes Spiel aus Frucht und Würze

Im Glas präsentiert sich der Whisky in einem warmen, natürlichen Kupferton, der bereits die aromatische Dichte erahnen lässt. Das Bukett wird von einer intensiven Fruchtsüße getragen, die in feine Noten von Haselnüssen, getrockneten Datteln und reifen roten Beeren übergeht. Am Gaumen entfaltet sich die volle Kraft der 55,3 % Vol. Fassstärke, die den cremigen Grundcharakter von Glen Moray mit einer trockenen Würze und opulenter Sherry-Süße perfekt ausbalanciert.

Exklusiver Genuss in unverfälschter Fassstärke

Dieser Single Malt ist eine Empfehlung für Kenner, welche die unverfälschte Intensität eines Sherry Finish suchen, da er weder kühlfiltriert noch gefärbt wurde. Mit einer Limitierung auf lediglich 1.273 Flaschen ist er ein seltenes Zeugnis handwerklicher Kuratierung aus der Cask Partnership Series. Verkosten Sie diesen Tropfen idealerweise pur oder mit wenigen Tropfen Wasser, um die vielschichtigen Nuancen der Ximénez-Spínola-Fässer vollständig zu erleben.

Caol Ila 2018/2026 – 8 y.o.

Murca Tawny Port Cask Finish

Cask Partnership Series Murray McDavid

Alkoholgehalt: 55.9% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Manche Meisterwerke verlangen nach Zeit und der perfekten Symbiose zweier Welten, bevor sie ihre volle Pracht im Glas entfalten. In diesem Islay Single Malt begegnen sich die raue Meeresbrise der Hebriden und die sonnenverwöhnte Eleganz des portugiesischen Douro-Tals auf eine Weise, die den Moment des Genießens besonders macht.

Die Allianz von Islay-Rauch und Douro-Tradition

Dieser achtjährige Single Malt entstammt der renommierten Caol Ila Distillery und wurde vom unabhängigen Abfüller Murray McDavid für die exklusive Cask Partnership Series kuratiert. Nach seiner Destillation im Jahr 2018 reifte der Brand zunächst in traditionellen Fässern, bevor er eine prägende Veredelung in Barriques aus amerikanischer Eiche erhielt. Diese stammten von den Caves de Murça, wo sie zuvor drei Jahre lang edlen Tawny Port beherbergten. Die Verbindung aus der maritimen Kraft Islays und dem Erbe portugiesischer Winzerkunst macht diese Abfüllung zu einem seltenen Zeugnis handwerklicher Präzision.

Ein Spiel aus Torffeuer und dunklen Beeren

In einem warmen Ocker schimmernd, offenbart dieser Whisky bereits im Duft eine markante Allianz aus frischem Torfrauch und fruchtigen Nuancen. Am Gaumen entfaltet sich die volle Intensität der 55,9 % Vol. Fassstärke, wobei die typischen Noten von rauchigen Obstgärten auf die süße Tiefe des Tawny Ports treffen. Es zeigen sich komplexe Schichten von roten Johannisbeeren, getrocknetem Fleisch und einer einladenden Würze, die in einem langanhaltenden, leicht nussigen Finale mit sanfter Rauchigkeit münden.

Kraftvoller Genuss für anspruchsvolle Momente

Da dieser Single Malt ungefiltert und ungefärbt abgefüllt wurde, bleibt sein ursprünglicher Charakter in jeder Facette erhalten. Er richtet sich an Kenner, die das Zusammenspiel von intensiver Islay-DNA und einer weichen Weinfass-Süße schätzen. Wir empfehlen, diesen limitierten Tropfen – von dem weltweit lediglich 901 Flaschen existieren – pur zu genießen, um die feinen Gewürznoten und die komplexe Struktur unverfälscht zu erleben.

Linkwood 2017/2026 – 8 y.o.

Justino’s Madeira Cask Finish

Cask Partnership Series Murray McDavid

Alkoholgehalt: 55.2% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Nur 1.228 Flaschen wurden von diesem besonderen Speyside-Vertreter abgefüllt, und doch ist es nicht die Limitierung allein, die diesen Single Malt bemerkenswert macht. Es ist die Vermählung schottischer Destillierkunst mit der sonnenverwöhnten Seele Portugals, die hier in einem warmen, honigfarbenen Glanz im Glas erstrahlt.

Die Allianz von Speyside-Eleganz und Madeira-Tradition

Im Herzen der Speyside destilliert, begann die Reise dieses Linkwood Single Malts im Jahr 2017. Der renommierte unabhängige Abfüller Murray McDavid wählte für seine „Cask Partnership Series“ eine exklusive Kooperation mit dem Haus Justino’s, das seit 1870 auf der Insel Madeira für seine erstklassigen Likörweine bekannt ist. Nach einer ersten Reifephase verbrachte der Whisky seine finalen drei Jahre in ehemaligen Justino’s Barriques, was dem ursprünglich grasig-apfeligen Destillat eine außergewöhnliche Tiefe und Komplexität verlieh.

Ein Bouquet aus tropischer Fülle und nussiger Süße

Das Aroma besticht durch eine harmonische Verbindung von exotischen Früchten, feinen Mandeln und cremigem Toffee. Am Gaumen entfaltet der Linkwood seine volle Kraft von 55,2 % Vol. Alkohol, die jedoch elegant in eine Textur aus hellen Früchten, Vanille und einer dezenten Würze eingebettet ist. Da auf eine Kältefiltration verzichtet wurde, bleibt das Mundgefühl vollmundig und natürlich, während der Nachklang mit einer feinen Note von dunkler Schokolade und anhaltender Süße überzeugt.

Kraftvoller Genuss für anspruchsvolle Entdecker

Dieser 8-jährige Single Malt ist eine ausdrückliche Empfehlung für Kenner, die das Zusammenspiel von präzisem Brennereicharakter und einem charakterstarken Weinfinish suchen. Aufgrund seiner hohen Intensität empfiehlt es sich, den Whisky pur oder mit wenigen Tropfen Wasser zu verkosten, um die vielschichtigen Aromen der Madeira-Reifung vollständig zu entfalten. Ein charaktervoller Tropfen, der die Handwerkskunst von Murray McDavid und die Qualität der Justino’s-Fässer eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Benrinnes 2016/2026 – 9 y.o.

Koval Bourbon Cask Finish

Cask Partnership Series Murray McDavid

Alkoholgehalt: 55.2% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Es gibt Abfüllungen, die sofort eine Geschichte von fernen Orten und mutigen Kooperationen erzählen – dieser 9-jährige Benrinnes ist ein Paradebeispiel für einen gelungenen transatlantischen Dialog. Wenn traditionsreiche schottische Destillationskunst auf die Innovationskraft einer Chicagoer Craft-Brennerei trifft, entsteht ein Single Malt, der weit über das Übliche hinausgeht.

Transatlantische Reifekunst im kleinen Format

Im Herzen der Speyside im Jahr 2016 destilliert, verbrachte dieser Whisky die letzten vier Jahre seiner neunjährigen Reifezeit in den markanten 110-Liter-Fässern der Koval Distillery. Diese kompakten Gebinde aus amerikanischer Eiche sorgen durch das geringere Volumen für eine intensivere Interaktion zwischen Holz und Destillat, was dem klassischen Benrinnes-Charakter eine völlig neue Dimension verleiht. Die im Jahr 2026 durch den unabhängigen Abfüller Murray McDavid vollendete Edition ist Teil der renommierten Cask Partnership Series, die den Fokus konsequent auf die Kunst der Fassreifung legt.

Ein Spiel aus tropischer Frucht und nussiger Textur

In einem warmen Ockerton schimmernd, entfaltet der Single Malt ein Bouquet von getrockneter Ananas und feinen Zitrusölen, das die Nase unmittelbar anspricht. Am Gaumen offenbart sich eine bemerkenswerte Balance aus einer cremigen Nuss-Süße und der kraftvollen Struktur von 55,2 % vol., die den Körper trägt, ohne ihn zu dominieren. Der Nachhall präsentiert sich charakterstark mit einer würzig-pfeffrigen Note, die von eleganten, fruchtigen Restaromen begleitet wird.

Kraftvoller Speyside-Charakter für Entdecker

Mit einer Limitierung auf lediglich 1.249 Flaschen richtet sich dieser unfiltrierte und ungefärbte Whisky an Genießer, die das Unverfälschte und Charakterstarke suchen. Das Etikettendesign mit der markanten Stadtsilhouette unterstreicht die Herkunft der Fässer und macht die Flasche auch optisch zu einem Sammlerstück. Aufgrund der hohen Alkoholstärke empfiehlt es sich, diesen Benrinnes aus dem Koval Bourbon Cask zunächst pur zu probieren und anschließend mit wenigen Tropfen Wasser die vielschichtigen Aromen schrittweise zu erkunden.

Voller Charakter, niedrige Kosten

Neue Osprey-Reihe von Murray McDavid

Mit Osprey startet Murray McDavid (Aceo Spirits) eine neue Reihe an Whiskys, die gleich aus mehreren Gründen Spaß machen: Sie sind unkompliziert und unverfälscht, kosten wenig, stecken aber voller Charakter. Der Glentauchers 15 y.o. zeigt zum Auftakt die helle, fruchtige Seite der Speyside.

Glentauchers 15 y.o. Single Malt

Bourbon Cask Finish

Osprey

Alkoholgehalt: 46% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Manchmal braucht es keinen besonderen Anlass, sondern nur das richtige Destillat, um die Zeit für einen Moment stillstehen zu lassen. Dieser 15-jährige Single Malt aus der traditionsreichen Glentauchers Destillerie ist eine solche Entdeckung, die das Erbe der Speyside mit der Eleganz amerikanischer Eiche verbindet und die Rückkehr des majestätischen Fischadlers in seine schottische Heimat feiert.

Die Kunst der Selektion am Ufer des Spey

Im Herzen der Speyside, wo der namensgebende Osprey über den glitzernden Flüssen kreist, reifte dieser Single Malt über anderthalb Jahrzehnte seiner Vollendung entgegen. Sein besonderes Profil verdankt er einem Finish in klassischen Bourbon-Fässern, deren amerikanische Weißeiche für die charakteristische Geschmacksnote verantwortlich zeichnet. Der Abfüller Osprey legt dabei größten Wert auf Unverfälschtheit: Die tiefe Bernsteinfarbe ist rein natürlich und auf eine Kältefiltration wurde verzichtet, um die volle Textur und das komplexe Aroma zu bewahren.

Ein Zusammenspiel von Exotik und cremigem Malz

In der Nase entfaltet sich ein einladendes Bouquet, das sofort an reife tropische Früchte und flüssigen Honig erinnert, dezent untermalt von Nuancen frischen Gebäcks. Am Gaumen präsentiert sich der Whisky mit einer bemerkenswerten Balance bei einer Trinkstärke von 46 % Vol. Hier treffen Wellen von cremigem Malz auf lebhafte Zitrusnoten und die süße Note von Vanille. Das Zusammenspiel ist präzise und elegant, wobei jede Facette Raum zur Entfaltung findet, bis der Genuss in einem langanhaltenden, honigsüßen Finale ausklingt.

Ein eleganter Begleiter für Kenner feiner Nuancen

Dieser Glentauchers ist eine ausdrückliche Empfehlung für Genießer, die das Spiel zwischen fruchtiger Leichtigkeit und handwerklicher Tiefe schätzen. Er eignet sich hervorragend für besondere Momente, in denen man die feinen Details einer Speyside-Rarität in Ruhe erkunden möchte. Wir empfehlen den Genuss pur in einem tulpenförmigen Nosing-Glas bei Zimmertemperatur, damit sich die exotischen Fruchtaromen und die feine Textur dieses 15-jährigen Malts vollständig entfalten können.