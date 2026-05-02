Fremde Federn (408): Was deutschsprachige Blogger diese Woche im Glas hatten

Whisky ist eine Leidenschaft, eine Entdeckungsreise. Keine andere Spirituose bietet aus so wenigen Grundbestandteilen eine derartige Vielfalt an Geschmackserlebnissen. Und wenn man ununterbrochen nichts anderes tun würde als Abfüllungen zu verkosten (was ohnehin nicht ratsam wäre) – man käme der Vielfalt nicht hinterher.
Diesmal stellt Ihnen unsere Rubrik für deutschsprachige Blogger in der 408. Folge wieder Tasting Notes vor – eine Sammlung von Geschmackseindrücken verschiedener Whiskys, die Ihnen vielleicht ein Leitfaden für eigene Entdeckungen sein können. Und wenn Sie sich selbst auf eine eigene Entdeckungsreise begeben wollen, dann finden Sie in unserem Artikel über das richtige Verkosten (vor allem in dem enthaltenen weiterführenden Link) eine hilfreiche Unterstützung.
Hier sind die neuesten Tasting Notes der Blogger:
- Whisky Edition – Littlemill (1991/2016) – Gordon & Company
- Hogshead Whisky – Ledaig 15y Amontillado Sherry (ADoS)
- Keine halben Drinks – Eine Vertikale aus sechs Caol Ila mit einem Gordon & MacPhail 1984 Private Collection
- Glen Efze – Zwei Abfüllungen von Ardnamurchan
- Talking about Whisky – KinGlassie 2017 – 8 Jahre – Double Matured
- Whisky & Film – Kavalan Classic – Single Malt Whisky – 40 % Vol.
- Whiskypäpste Tübingen – The Clydeside Distillery 2018 / 2025 Single Cask Tawny Port Finish mit 55%
- Andreas‘ Whisky Vitrine (Facebook) – Royal Brackla 8y 2014 von The Coopers’s Choice
- Malt Sherry Peat (Instagram) – Caol Ila 18, 2007-2025; Sansibar/deinwhisky.de 54,6% – Sherry Butt
- Slàinte mhath, have a dram (Facebook) – Murray McDavid Ardmore 2011/2023, Koval Bourbon Cask Finish
Viel Vergnügen bei der Lektüre und bis zur nächsten Ausgabe in einer Woche! Übrigens: Notes geben die persönlichen Eindrücke der Blogger wieder und müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.
Haben Sie selbst aktuelle Tasting Notes, die wir hier verlinken sollen? Senden Sie uns unter press @ whiskyexperts.net den Link auf Ihre Verkostungsnotizen – bitte mit dem Betreff „Tasting-Link“. Wir publizieren dann jeden Samstag jene Notes, die bis Freitag 12:00 an uns gesendet werden. Wir publizieren die Links, ohne damit die Beiträge dahinter zu werten. Nicht publizieren werden wir Links auf Verkostungsnotizen von Seiten, die entweder kommerziell geführt sind, kommerzielle Links enthalten.