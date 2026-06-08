Serge verkostet: Caol Ila im Duett

Auf den ersten Blick scheint es sich bei der Session, die sich Serge Valentin für seine heutige Verkostung zusammengestellt hat, um ein sehr ungleiches Duo zu handeln. Denn die beiden Whisky der Islay-Brennerei Caol Ila trennen 30 Jahre in ihrer Reifungsdauer. Doch zu den Gemeinsamkeiten, neben der Herkunftsbrennerei, gehört das Produktionsjahr 1983. Und dabei scheint es sich, wenn wir auf Serge’s Benotungen schauen, um einen sehr guten Jahrgang zu handeln. Denn Beide erhalten jeweils eine Wertung im 90er Bereich:

Abfüllung Punkte

Caol Ila 1983/1996 (59.6%, Scotch Malt Whisky Society, #53.15) 90 Caol Ila 42 yo 1983/2026 (56.4%, OB, Rare Series, refill American oak hogshead and European oak puncheons, 318 bottles) 92