Mehr Neues bei Kirsch Import: Sieben Single Casks von Signatory, ein Grain und ein exklusiver Glen Moray

Während die Whiskywelt im Juli mit News etwas langsamer zu sein scheint, drückt Kirsch Import auf die Tube und bringt neun Neuheiten nach Deutschland: Sieben Single Casks von Signatory Vintage (darunter einer aus der Destillerie Balmenach, die seit langem keine Originalabfüllungen – abgesehen von ein paar wenigen und kaum zu findenden Spezialabfüllungen – mehr bietet), ein schöner North British aus dem selben Haus, und eine exklusive Originalabfüllung von Glen Moray, die dritte aus der Xperience Collection. All das sollte in den nächsten Tagen im deutschen Fachhandel zu finden sein.

Hier sind die Neuheiten, von uns für Sie aufbereitet:

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Sherry-Singles & ein Port Pipe: Fassstarke Neuheiten von Signatory

Brennereigrößen wie Benriach und Geheimtipps wie Balmenach treffen auf seltene und gefragte Fasstypen: In der Cask Strength Collection setzt Signatory Vintage auf starke Kombinationen – und füllt sie genauso ab. Auch stark? Faire Preise sind dabei ebenso vertreten wie unverfälschter Single-Malt-Genuss.

Der Benriach 2015/2026 vereint bekannten Single Malt mit seltenem Finish: Der fruchtig-würzige Speysider hebt sich durch die Veredelung im Amontillado-Fass ab. Wer auf das beliebte PX-Profil aus Datteln, dunkler Schokolade und Gewürzen setzt, liegt mit dem intensiven Aultmore 2011/2026 richtig.

Rauch und Oloroso? Ein bewährtes Erfolgsrezept – wie der 18 Jahre alte Caol Ila 2007/2026 zu beweisen antritt. Für einen Twist sorgt dagegen der Ben Nevis 2014/2026: Der kräftige Highlander reifte vollständig im Port Pipe.

Mit dem Aberfeldy 2014/2026 erhalten Fans der Highland-Brennerei eine hochwertige Alternative zur Core Range – und zwar mit deutlich mehr Intensität. Der 17-jährige Balmenach 2008/2026 ist ein „hidden gem“ für Kenner: eine oft unterschätzte Brennerei mit viel Charakter, hier unterstrichen durch ein First Fill Oloroso Sherry Butt.

Als Alternative für Genießer, die Speyside-Malt abseits des Mainstreams suchen, kombiniert der Knockando 2010/2026 Seltenheitswert mit süß-würziger Komplexität aus Oloroso-Veredelung.

Benriach 2015/2026 – 11 y.o. – 1st Fill Amontillado Sherry Cask Finish #101 – Sig CS

Alkoholgehalt: 58.4% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Prägnante Aromen von Haselnuss und Walnuss verbinden sich harmonisch mit der edlen, leicht ätherischen Würze von Zedernholz.

Geschmack: Am Gaumen entfaltet sich eine dichte Textur von dunkler Schokolade und süßen Rosinen, begleitet von einer markanten Holzwürze.

Nachklang: Das Finish besticht durch einen langanhaltenden Abgang mit nussigen Nuancen und feinen Holznoten.

Aultmore 2011/2026 – 14 y.o. – 1st Fill PX Cask Finish #1 – Sig CS

Alkoholgehalt: 61.4% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Ein tiefes Bouquet aus sonnengetrockneten Feigen und Rosinen wird von der lebendigen Eleganz reifer Orangen und subtilem Eichenholz getragen.

Geschmack: Vollmundige dunkle Schokolade und schmelzendes Karamell prägen das Profil, begleitet von einer charaktervollen, würzigen Ingwernote.

Nachklang: Das Finale beeindruckt durch seine Beständigkeit und ein fein austariertes Spiel von edler Eiche und langanhaltender Fruchtsüße.

Caol Ila 2007/2026 – 18 y.o. – 1st Fill Oloroso Sherry Butt #1- Sig CS

Alkoholgehalt: 58.1% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Kräftiger Torf und maritime Iodnoten treffen auf die tiefe Süße von Feigen und Rosinen, akzentuiert durch eine lebendige Nuance von Zitrusfrüchten.

Geschmack: Am Gaumen entfaltet sich ein intensives Spiel aus rauchigem Torf und herber Schokolade, das von der Fülle dunkler Rosinen und einer strukturierten Eichenwürze getragen wird.

Nachklang: Das Finish hallt lange mit prägnantem Torf nach und rundet sich mit würziger Eiche sowie der feinen Süße getrockneter Rosinen ab.

Ben Nevis 2014/2026 – 11 y.o. – 2nd Fill Port Pipe #233 – Sig CS

Alkoholgehalt: 59.7% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Dunkle Beerennoten prägen das Bouquet, subtil begleitet vom herben Duft feinen Kakaos.

Geschmack: Am Gaumen entfaltet sich eine dichte Beerenfrucht, die von der samtigen Textur edler Schokolade harmonisch ergänzt wird.

Nachklang: Das Finale präsentiert sich trocken mit markantem Holz und einem bleibenden Echo von Kakao.

Aberfeldy 2014/2026 – 11 y.o. – 1st Fill Oloroso Sherry Butt #2 – Sig CS

Alkoholgehalt: 59.3% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Einladender Sherry und feiner Honig verbinden sich mit warmer Vanille und einem Hauch von edlen Nüssen.

Geschmack: Vollmundige Rosinen und weiches Karamell treffen auf die herbe Eleganz dunkler Schokolade und eine vielschichtige Würze.

Nachklang: Nuancen von Kakao und markante Eichenwürze klingen gemeinsam mit zarten Honig- und Nussnoten aus.

Balmenach 2008/2026 – 17 y.o. – 1st Fill Oloroso Sherry Butt #3 – Sig CS

Alkoholgehalt: 57.8% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Knockando 2010/2026 – 15 y.o. – 1st Fill Oloroso Sherry Cask Finish #5 – Sig CS

Alkoholgehalt: 54.6% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Preis-Genuss-Knaller: Un-Chillfiltered North British

18 Jahre gereifter, weder gefärbter noch kühlfiltrierter Qualitätswhisky für eine UVP von unter 30€? Signatory Vintage macht es möglich und setzt für seinen Preis-Genuss-Knaller auf die vielfach unterschätzte Kategorie der schottischen Single Grains.

Wer authentische Aromen glattgebügelten Geschmacksprofilen vorzieht, wird mit dem North British 2008/2026 gleich in zweifacher Hinsicht fündig. Als Teil der Un-Chillfiltered Collection von Signatory Vintage bietet er bei idealen 46 Volumenprozenten vollmundigen Geschmack ohne Kühlfiltration oder Trübung. Und: eine Gelegenheit, anspruchsvollen Genießern hochwertige Single Grains nahezubringen.

North British 2008/2026 – 18 y.o. – Single Grain 1st Fill Sherry & Refill Bourbon Casks – Sig un-chill

Alkoholgehalt: 46% | Ohne Farbstoff

Tasting Notes

Aroma: Die Nase offenbart ein einladendes Zusammenspiel von flüssigem Honig und warmem Karamell, das harmonisch von feinen Getreideakzenten und einer dezenten Holzwürze untermalt wird.

Geschmack: Am Gaumen entfaltet sich eine geschmeidige Textur mit präsenter Vanille und Karamell, während Nuancen von Getreide und die dichte Süße von Trockenfrüchten für Komplexität sorgen.

Nachklang: Das Finale gestaltet sich langanhaltend und zeigt die elegante Struktur der Eiche, die gemeinsam mit einem Nachhall von Trockenfrüchten und Vanille harmonisch ausklingt.

Exklusiv bei Kirsch Import: Glen Moray aus Calvados Casks

Sie ist „Forbidden Fruit“, allerdings nicht bei Kirsch Import: Anders als Phoenix Rising und Twisted Vine ist die dritte Abfüllung aus Glen Morays limitierter Xperience Collection jetzt auch offiziell auf dem deutschen Markt erhältlich – und zwar exklusiv bei uns.

In der Reihe verfeinert Glen Moray ihren weltweit geschätzten komplexen und fein fruchtigen Hausstil durch unkonventionelle Fassarten. Der Glen Moray Forbidden Fruit wurde nach initialer Reifung in Bourbonfässern in französischen Calvados Casks ausgebaut.

Das Ergebnis? In der Nase eröffnen frische Apfelblüten, Toffee, süßes Gebäck und knackige grüne Äpfel. Am Gaumen erinnert der Whisky an würzigen Apfelkuchen mit cremiger Vanillesauce, begleitet von feiner Bonbonsüße und dezenten Holznoten. Das lange, angenehm würzige Finish klingt mit Eiche, pochierten Birnen und einem Hauch Nelke aus.

Glen Moray Forbidden Fruit – Single Malt – Calvados Cask Finish (Kirsch Exclusive)

Alkoholgehalt: 40% | Mit Farbstoff

Tasting Notes

Aroma: Feine Apfelblüten treffen auf die cremige Süße von Toffee und den einladenden Duft von frischem Gebäck. Eine Nuance grüner Äpfel verleiht dem Bouquet eine klare, fruchtige Frische.

Geschmack: Am Gaumen entfaltet sich die lebendige Note von gewürztem Apfelkuchen, der harmonisch von Vanille und feinem Gerstenzucker begleitet wird. Eine dezente Holznote rundet das weiche Mundgefühl elegant ab.

Nachklang: Das langanhaltende Finale präsentiert sich vielschichtig würzig, wobei Nuancen von pochierten Birnen und Nelken in edle Eichentöne übergehen.