Serge verkostet: Clynelish im Trio, plus drei Bonusse

Geplant war wohl auf Whiskyfun, ab Juli 2026 die Clynelish Distillery monatlich mit einer Verkostung zu würdigen. Das für August noch ausstehende Tasting findet, bevor der Monat überraschend zu ende geht, nun heute statt. Die drei aktuellen Indie-Bottlings der Session überzeugen deutlich, und erhalten einheitlich hervorragende 88 Punkte.

Das Clynelish-Trio ergänzen heute mit Chain Pier 5 yo, Chain Pier 6 yo und Crafty 3 yo drei ungewöhnliche Extras, wie Serge sie beschreibt. Bei diesen sehr jungen und recht aktuellen Whiskys fallen besonders die recht hohen Benotungen für den Jüngsten aus, wir Sie hier sehen können:

Abfüllung Punkte