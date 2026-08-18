Serge verkostet: Clynelish im Trio, plus drei Bonusse

Geplant war wohl auf Whiskyfun, ab Juli 2026 die Clynelish Distillery monatlich mit einer Verkostung zu würdigen. Das für August noch ausstehende Tasting findet, bevor der Monat überraschend zu ende geht, nun heute statt. Die drei aktuellen Indie-Bottlings der Session überzeugen deutlich, und erhalten einheitlich hervorragende 88 Punkte.
Das Clynelish-Trio ergänzen heute mit Chain Pier 5 yo, Chain Pier 6 yo und Crafty 3 yo drei ungewöhnliche Extras, wie Serge sie beschreibt. Bei diesen sehr jungen und recht aktuellen Whiskys fallen besonders die recht hohen Benotungen für den Jüngsten aus, wir Sie hier sehen können:
|Abfüllung
|Punkte
|Clynelish 8 yo 2018/2026 (50%, The Cooper’s Choice, Golden Cut Collection, bourbon, cask #303893, 360 bottles)
|88
|Clynelish 12 yo 2013/2026 (51.8%, James Eadie, Distilleries of Great Britain & Ireland, recharred hogshead, cask # 327401, 355 bottles)
|88
|Clynelish 12 yo 2013/2026 (54.5%, Lady of the Glen, hogshead, cask 231584, 295 bottles)
|88
|Chain Pier 5 yo 2019/2025 (54.5%, Hogshead Imports, virgin oak barrel, 259 bottles)
|77
|Chain Pier 6 yo 2019 (58.9%, Tri Carragh, 2nd fill red wine octave finish, 86 bottles)
|78
|Crafty 3 yo 2022/2025 (60.2%, Fadandel, 1st fill oloroso octave, cask #PC0011, 75 bottles)
|83