Übersicht: Whiskyvideos und Podcasts der Woche (513)

Willkommen zur 513. Folge der Whiskyvideos und Podcasts der Woche. In ihr finden Sie wie immer eine Übersicht und Zusammenfassung der Beiträge, die uns von Vloggern und Podcastern für Sie zugeschickt wurden. Die Liste der teilnehmenden Vlogs ist nicht fix: Wenn Sie meinen, dass Ihr Video oder Podcast ebenfalls dazu gehören sollte, dann können Sie unten herausfinden, wie das möglich wäre.

In der neuen Ausgabe 513 finden Sie die folgenden Podcasts und Verkostungsvideos:

Podcasts:

Irish Whiskey News Deutschland- September 2026 – Wayward Irish Spirits & The Liberator Irish Whiskey

Videos:

Friendly Mr. Z – Hinrichsen’s Farm Core Release 2026

Wasser und Malz – The Ileach Port Finish und The Ileach Tempranillo Finish

Whisky Evening – Clydeside Distillery/Alba Import

The Bourbon Diaries – Booker’s 2026-01E

World Wide Whisky – An Iconic Speyside 10 Jahre Duncan Taylor

Whisky & Film – The Gauldrons Campbeltown Blended Malt

Wie wir die Beiträge aussuchen: Die Videos und Podcasts werden uns zugeschickt. Wir treffen dabei keine Auswahl außer jener, dass die von uns gezeigten Blogger/Vlogs schon länger aktiv sein sollten, eine gewisse Anzahl Follower/Hörer/Leser haben. Die Redaktion behält sich vor, eingereichte Videos ohne Angabe von Gründen nicht zu veröffentlichen, hält aber gleichzeitig fest, dass ein Nichterscheinen nicht automatisch ein (sowieso immer subjektives) Statement über mangelnde Qualität ist, sondern viele verschiedene Gründe haben kann.