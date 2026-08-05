Duncan Taylor bringt erstmals eine Octave-Abfüllung aus einem Mizunara Cask

Der unabhängige Abfüller Duncan Taylor erweitert sein Portfolio der Octave-Abfüllungen nun mit einem neuen Fasstyp: die kleinen Octavefässer, die ca. 80 Flaschen ergeben und von Duncan Taylor als intensive Finishing-Methode verwendet werden, sind bislang aus Sherryfässern verschiedenster Art gebaut worden – nun erstmals aus einem Mizunarafass aus japanischer Eiche.

Jetzt gibt es bei The Spirits Embassy, dem eigenen Webshop von Duncan Taylor, einen 14 Jahre alten Auchentoshan, der „einige Monate“ nach seiner Erstreifung in einem Mizunara-Octavefass verbrachte. Abgefüllt sind die 76 Flaschen mit 52,1% vol. Alkoholstärke. Laut der Webseite von Duncan Taylor haben sich die Tasting Notes des Whiskys durch das Mizunara-Finish deutlich verändert:

Before Octavation – vanilla yogurt, honey ginger, gentle citrus, more gentle spice. After Octavation – Rice pudding, golden syrup, mandarin, cedarwood, ginger warmth.

Bei einem Versand nach Deutschland kommt die Flasche auf 154,90 Euro, darin sind die Versandkosten bereits enthalten. Erhältlich ist die Abfüllung hier.