Deutscher Whisky und die Menschen, die dahinter stehen, sind ein integraler Bestandteil unserer Leidenschaft für das Wasser des Lebens. Längst sind die Zeiten vorbei, wo nur die großen drei Whiskynationen Schottland, Irland und die USA im Fokus waren. Längst gibt es in unseren Ländern Deutschland, Österreich und der Schweiz Destillerien in allen Facetten und Größen.

Eine davon ist die Wiegand Manufactur Weimar, die in Zusammenarbeit mit einer Münsterländer Brennerei (die Gründe für die Kooperation lesen Sie im Artikel) den Henry Organic Whisky produziert. Unser freier Reporter Jannes Schliephorst war neugierig auf die kleine Brennerei in Weimar und hat sie füruns und unsere Leser besucht – den Artikel und eine kleine Fotogalerie dazu finden Sie untenstehend:

Gastartikel Autor: Jannes Schliephorst

Deutscher Whisky: Zu Besuch bei der Wiegand Manufactur Weimar – Ein Whisky zum Bauhausjubiläum

Zum Anfang dieses Jahres war ich in einem Restaurant in meiner Heimatstadt Eisenach essen und entdeckte dort auf der Speisekarte, als Tipp hervorgehoben, einen Single Malt Whisky aus Weimar – für vier Jahre in einem Sherry-Fass gereift. Die Chance diesen zu probieren, ließ ich mir natürlich nicht entgehen und wurde geschmacklich überzeugt. Da ich vom „Henry Single Malt“ aus Thüringen bisher noch nichts gehört hatte, folgte im Anschluss an das Essen eine kurze Recherche. Schnell fand ich heraus, dass hinter dem Produkt die – Wiegand Manufactur Weimar – steckte. Diesen Namen merkte ich mir also für einen persönlichen Besuch in der zweiten Jahreshälfte vor…

Und so ging es auf Anfrage bei Matthias Wiegand, dem Inhaber der Manufactur, am 01.08.2026 für mich nach Weimar. Bei strömenden Sommerregen rettete ich mich unweit vom Weimarer Atrium in die Räumlichkeiten der Spirituosenmanufaktur. Hier wurde ich sofort freundlich begrüßt und in den Produktionsbereich geführt. Hier erzählte mir der Inhaber Matthias Wiegand von der Gründung der Manufactur, den Hintergründen und seinen Ambitionen:

Die Wiegand Manufactur Weimar wurde 2011 in dem Bestreben gegründet, hochwertige Spirituosen in Bio-Qualität zu produzieren, welche den Ansprüchen der Thüringer an ein hochwertiges Genussmittel standhalten sollten. Da Wiegand vorher einem anderen Beruf nachging, hatte er keinerlei Berührpunkte mit der Produktion von Spirituosen. Deshalb eignete sich der Gründer sein Wissen unter anderen aus alten Apotheker-Büchern seines Vaters und diversen Weiterbildungen an. Zunächst entstand so die erste Spirituose in Anlehnung an ein Hausrezept aus Zeiten Goethes. Ein Blütenlikör mit dem passenden Namen „Johann“. Später reihten sich zwei Kräuterliköre (Heimatlikör), sowie der Aquavit – OLSEN – und das Markenzeichen der Manufactur der Lyonel Dry Gin (auch als Barrel-Aged Gin), benannt nach Lyonel Feininger, einem der bekanntesten Professoren der Bauhaus Universität in Weimar, in Wiegands Sortiment ein. Doch wie fand nun ein Whisky seinen Weg nach Weimar?

Matthias Wiegand entwickelte seinen Whisky zunächst als Single Malt in Zusammenarbeit mit einem Brauer aus dem Münsterland. Anlass dazu war das 100-jährige Bauhaus-Jubiläum in Weimar im Jahr 2019, zu welchem der Gründer eine neue Spirituose auf den Markt bringen wollte. Die Entscheidung fiel dabei nach reichlicher Überlegung und einer interessanten Weiterbildung auf einen Whisky. Mit Bezug auf den belgischen Architekten Henry van de Velde, welcher in Weimar wirkte, wurde dieser Whisky schlicht – Henry – getauft.

Bei der Zusammenarbeit im Münsterland fiel Wiegand jedoch schnell auf, dass er auf den Staub, welcher beim Mahlen des Getreides in die Luft gerät, allergisch reagiert. Entsprechend war die Produktion vom Korn bis zum Endprodukt für ihn in Weimar nicht vollständig abbildbar. Deshalb einigte man sich darauf, dass der Bioland-Zertifizierte Rohbrand im Münsterland produziert wird und der Feinbrand auf einer 150 Liter Kupferbrennblase in der Manufactur in Weimar erfolgt.

Über die Zeit passte Wiegand die Rezeptur an und setzt mittlerweile ausschließlich auf gemälzten Weizen, gemälzten Roggen und das Emmer (Ur)-Korn für den Henry Organic Whisky. Die Reifung des klassischen Henrys erfolgt dabei für fünf Jahre in stark ausgebrannten, amerikanischen Weißeichenfässern (Char 4, auch Alligator Char genannt) und im Anschluss für ein Jahr in einem Sherry-Fass. Einen kleinen Teil der Fässer lagert die Manufactur in den Geschäftsräumen in der Innenstadt, während der Großteil in einem Außenlager seinen Platz findet. Eine Destillerie in den USA, welche ihre Whiskyfässer mit Heavy Metal Musik bespielt und zum Vibrieren bringt, brachte Wiegand auf die Idee die Reifung in den Fässern mithilfe von Schwingungen zu intensivieren. Beim sogenannten – Sonic Aging – sitzt ein Schwingkörper am Fass, bringt die Flüssigkeit durch verschiedenen Schwingungsarten in Bewegung und erhöht somit den Holzkontakt. Diese einzigartige Reifungs-Technik entwickelte Wiegand in Zusammenarbeit mit der Bauhaus-Universität und ließ sich diese 2019 als Gebrauchsmuster eintragen. Leider lässt sich die Beschleunigung der Reifung nicht objektiv messen, weshalb in der Entwicklung Fässer mit Sonic Aging und Fässer mit gewohnter Reifungsart verglichen werden mussten. Der Unterschied in Farbe und Geschmack sei aber deutlich, so Wiegand. Unabhängig davon, ob die Technik deutlich zum Geschmack beiträgt, so ist sie zumindest Teil der Geschichte des Henry Organic Whisky…

Aktuell setzt sich das Whisky-Portfolio der Wiegand Manufactur Weimar somit aus dem Henry Organic Whisky (45% Vol., Reifung wie oben beschrieben), dem Henry Organic Whisky in Fassstärke (58,7% Vol.) und dem Henry Organic Whisky mit Finish in einem Ex-Laphraoig-Fass (45% Vol.) zusammen. Letzterer darf wie die klassische Abfüllung zunächst in stark ausgebrannten Weißeichenfässern reifen, bevor er noch ein bis zwei Jahre in dem eben genannten Ex-Islay-Fass verbringen darf. Diese Sonderabfüllung kommt laut Wiegand demnächst in den Online-Shop der Manufactur. Bei Interesse können Sie, liebe Leser, aber sicherlich auch direkt nachfragen. Sollten Sie einmal in Weimar sein, so lohnt sich ein persönlicher Besuch der Wiegand Manufactur allemal!

[WIEGAND MANUFACTUR WEIMAR – Jakobstraße 33, 99423 Weimar | https://www.wiegandweimar.de/]